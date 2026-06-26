Orgullo en Torrevieja: cultura, reivindicación y fiesta

El Ayuntamiento de Torrevieja, a través de la Concejalía de Bienestar Social y la asociación Torrevieja Diversa y entidades colaboradoras como la sede universitaria de la UA en Torrevieja, más de una semana de actos en torno al Orgullo Torrevieja 2026, una iniciativa que se desarrollará entre el 26 de junio y el 4 de julio con el objetivo de promover la igualdad, la inclusión, el respeto y la visibilidad del colectivo LGTBIQ+.

Durante más de una semana, la ciudad será escenario de actividades culturales, divulgativas y festivas dirigidas a toda la ciudadanía, combinando la reivindicación de derechos con propuestas de convivencia, participación social y celebración de la diversidad.

Los actos comenzarán este viernes, 26 de junio, con la tradicional lectura del manifiesto del Orgullo, que tendrá lugar a las 11:00 horas en la puerta principal del Ayuntamiento. De forma paralela, se instalará una mesa informativa en la Plaza de la Constitución, donde se ofrecerá información y material divulgativo relacionado con la diversidad afectivo-sexual y de género, así como recursos de sensibilización y apoyo para la ciudadanía. Todos los grupos políticos -PP, PSOE, Vox y Sueña Torrevieja- han consensuado el manifiesto.

Obra teatral de la Cueva de Melpómene

La programación continuará esa misma tarde con la celebración de la Gala del Orgullo 2026, prevista para las 19:30 horas en el Palacio de la Música. La compañía La Cueva de Melpómene representará la obra teatral “Pequeños secretos de familia”, escrita y dirigida por José Manuel Vidal. La propuesta escénica aborda, desde el humor y la reflexión, las relaciones familiares, los prejuicios, la aceptación y la diversidad, convirtiéndose en uno de los actos culturales más destacados de la programación. La gala pretende consolidarse como un espacio de encuentro, cultura y visibilidad, utilizando las artes escénicas como herramienta para fomentar el respeto, la empatía y la convivencia.

Actos en torno a la semana del orgullo en Torrevieja / INFORMACIÓN

Orgullo con sentido

El martes, 30 de junio, a las 19:00 horas, el Centro Cultural Virgen del Carmen acogerá la charla-coloquio “Orgullo con sentido: kit de supervivencia para organizar eventos LGTBIQ+ con impacto social, comunidad y proyección local”, impartida por el investigador, docente y especialista en comunicación y diversidad José Vázquez-González, de la Universidad de Sevilla.

La sesión propone una aproximación práctica, estratégica y reflexiva sobre la organización de eventos vinculados a la diversidad afectivo-sexual y de género, especialmente en el marco de las celebraciones del Orgullo. El objetivo es analizar cómo estas iniciativas pueden ir más allá de la mera celebración festiva para convertirse en auténticas herramientas de transformación social, fortalecimiento comunitario y dinamización del territorio.

Cartel de los actos de esta semana / INFORMACIÓN

Durante la conferencia se abordarán aspectos clave como la definición de objetivos, la identificación de públicos y colectivos implicados, la construcción de una programación diversa e inclusiva, la comunicación eficaz de los mensajes, la generación de alianzas con entidades sociales, instituciones y empresas, así como la evaluación del impacto social, cultural y económico que pueden generar este tipo de acontecimientos.

Asimismo, José Vázquez-González analizará algunos de los principales retos a los que se enfrentan actualmente los eventos relacionados con la diversidad, alertando sobre riesgos como la improvisación, la falta de planificación estratégica, la reproducción de estereotipos o el denominado pinkwashing.

La charla incluirá además ejemplos de buenas prácticas desarrolladas tanto en grandes ciudades como en municipios de menor tamaño, demostrando que es posible construir proyectos de gran impacto social sin necesidad de contar con grandes presupuestos. La actividad está dirigida a asociaciones, entidades sociales, administraciones públicas, agentes culturales, profesionales del turismo, estudiantes y cualquier persona interesada en conocer cómo los eventos pueden convertirse en motores de convivencia, visibilidad y cohesión social.

Orgullo con sentido a cargo a la UA / INFORMACIÓN

Fiesta

El colofón de la programación tendrá lugar el sábado, 4 de julio, en el Paseo Vista Alegre, con una gran fiesta abierta al público que reunirá música, actuaciones y espectáculos desde las 20:30 horas hasta la madrugada.

La jornada comenzará con la sesión musical de DJ Bimba del Bar y continuará con las actuaciones de Bloody Mary y Lexi Fox, Diana Queen, Kitty del Antro, Chloe Vittu, Sobervia Malibú y Paula Muñoz & Brian Sessarego, finalizando con una sesión de cierre a cargo de DJ Bimba del Bar.

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Esta "gran celebración pretende convertirse en un espacio de encuentro abierto, participativo e inclusivo, donde vecinos y visitantes puedan disfrutar de una noche dedicada a la libertad, la diversidad y el respeto", según señala el Ayuntamiento. "Con esta programación, el Ayuntamiento de Torrevieja reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y el reconocimiento de la diversidad como un valor fundamental para la convivencia", según la misma nota de prensa.