Orihuela destina 50 agentes de la Policía Local a la Costa para un verano más sin cuartel de la Guardia Civil ni bomberos forestales

La Policía Local contará este verano con unos 50 agentes destinados de forma permanente en Orihuela Costa. A ello se suman refuerzos diarios durante los turnos de mañana, tarde y noche procedentes de otras unidades, cuyo número varía en función de las necesidades, los eventos previstos y las incidencias, por lo que el dispositivo se adapta cada jornada para garantizar la mejor cobertura. Con todo, la cifra es la más baja desde, al menos, 2023, cuando hubo 55 efectivos desplazados en el litoral, 66 en 2024 y 56 el año pasado -entre agentes, oficiales y mandos-.

Aunque números similares, siguen sin cumplirse las expectativas ciudadanas de que haya un aumento acorde con una época estival en la que se multiplica la población, pudiendo alcanzar las 100.000 personas, mientras que los censados están en torno a 30.000.

Máxime teniendo en cuenta que se reclama a la Policía Local prácticamente para todo, desde numerosos accidentes a muchas llamadas por molestias -ya sea por un bar, el aire acondicionado de un vecino, un perro, jóvenes, etc.-, así como asistencias a personas mayores, policía administrativa, tráfico y avisos de seguridad ciudadana. Además, el litoral sigue careciendo de cuartel de la Guardia Civil, como ha pedido en varias ocasiones el Ayuntamiento al Gobierno y a la Subdelegación.

Dispositivo especial de seguridad / Información

Sin ir más lejos, hace un año, en la misma presentación del dispositivo especial de seguridad para el verano, el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, incidió en reclamar más efectivos de la Institución Armada, algo que se volvió a solicitar en una Junta Local de Seguridad de julio, incluyendo la posibilidad de ceder terreno municipal para un puesto permanente, y especialmente a finales de año por el incremento de incidentes graves de inseguridad registrados en el litoral oriolano, como el homicidio que se produjo el 21 de diciembre y un tiroteo previo en el que resultó herido grave de bala un vecino irlandés. Sucesos relacionados con un ajuste cuentas entre bandas.

En el caso de Orihuela Costa son los agentes destinados en La Torre del Pilar de la Horadada, un municipio que también ha demandado refuerzos, los que cubren más de 15 kilómetros y docenas de urbanizaciones del litoral oriolano, aunque de forma puntual reciben refuerzos de la Compañía de Torrevieja.

Una de las principales novedades del dispositivo de este año, con un despliegue de medios este viernes en la Explanada de Playa Flamenca, es que se incrementará el número de efectivos policiales entre las 18 y las 2 horas, una franja horaria que, según las estadísticas registradas en campañas anteriores, concentra un repunte de incidencias y el mayor volumen de requerimientos por parte de los vecinos. "Queremos adaptar los recursos a las necesidades reales de la Costa y ofrecer un servicio más eficaz, cercano y preventivo, incrementando la presencia policial en aquellos momentos y lugares donde más se necesita", señaló la concejala de Seguridad Ciudadana, Mónica Pastor, que estuvo acompañada por el alcalde; los ediles de Costa, Emergencias y Protección Civil, Manuel Mestre y Víctor Valverde, y el jefe de la Policía Local, Rubén Selma, que dieron a conocer los recursos que el Consistorio movilizará para afrontar una de las épocas de mayor actividad del año.

Recursos

Así, se contará con un despliegue de medios materiales formado por vehículos patrulla, motocicletas de la Policía Local, drones de vigilancia y motos de agua, facilitando además una actuación más rápida y coordinada ante cualquier emergencia.

Por su parte, Valverde señaló que también se reforzará el servicio municipal de Emergencias y Protección Civil. Para ello, un equipo permanecerá desplazado de manera permanente en Orihuela Costa en horario de 10 a 18 horas, manteniendo en todo momento el respaldo operativo del personal que continuará prestando servicio desde Orihuela y sus pedanías, pudiendo desplazarse de inmediato en caso de que se produzca cualquier incidencia de mayor entidad.

Protección Civil se suma al dispositivo / Información

Incendios

El edil avanzó la incorporación del nuevo vehículo de emergencias adquirido recientemente por el Ayuntamiento, un recurso que dispone de un depósito de agua de mayor capacidad que el anterior, lo que permite realizar una primera intervención más eficaz en caso de incendio mientras llegan los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, que suelen acudir desde Torrevieja por cercanía con respecto al casco urbano. Hay que recordar que el año pasado el propio Vegara afirmó que se estaba en contacto con la Generalitat Valenciana para que los bomberos forestales puedan instalarse de forma permanente en el Centro de Seguridad y Emergencias de Orihuela Costa, sin que esto ni el cuartel de la Guardia Civil se haya logrado.

Asimismo, Valverde destacó que a este servicio se han incorporado tres funcionarios durante la campaña estival, desde el mes de julio hasta finales de octubre. A ello se suma la colaboración de la Agrupación de Protección Civil, cuyos voluntarios prestarán apoyo tanto en dispositivos preventivos como en acontecimientos multitudinarios y situaciones extraordinarias que puedan producirse durante el verano.

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Mientras, Vegara puso en valor el compromiso del equipo de gobierno con Orihuela Costa, que no se limita a la temporada estival, sino que responde a una planificación permanente, recordando que la seguridad forma parte de una estrategia global de mejora de los servicios públicos y de las infraestructuras del litoral.