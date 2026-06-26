Pacientes con daño cerebral del Hospital Vega Baja realizarán un Camino de Santiago inclusivo

Un equipo multidisciplinar de profesionales sanitarios del Hospital Universitario Vega Baja de Orihuela ha puesto en marcha un innovador proyecto: realizar el Camino de Santiago con un grupo de personas con daño cerebral adquirido. La iniciativa persigue el doble objetivo de favorecer su rehabilitación e inclusión social y generar evidencia científica sobre los beneficios de la actividad física con acompañamiento sanitario y un enfoque motivacional.

Está previsto que la iniciativa se desarrolle en mayo de 2027 mediante la realización de varias etapas del Camino de Santiago por parte de los pacientes, acompañados por profesionales sanitarios del hospital y voluntariado especializado.

Las personas participantes serán seleccionadas por el equipo sanitario del centro hospitalario siguiendo criterios clínicos e indicadores funcionales. Además, cada paciente realizará un programa de entrenamiento previo individualizado diseñado para garantizar la seguridad y la adecuación del esfuerzo físico a sus capacidades.

La propuesta está impulsada por profesionales de los servicios de Fisioterapia, Rehabilitación y Neurología y constituye la primera actuación que promueve la asociación sin ánimo de lucro Invictus Salud. Esta entidad ha sido creada para fomentar la salud integral, la rehabilitación y la inclusión social de personas que, debido a una enfermedad, una condición de salud o una situación de vulnerabilidad, puedan beneficiarse de programas terapéuticos, actividades en entornos naturales o iniciativas de integración comunitaria.

El proyecto de Invictus Salud está impulsado por profesionales del Hospital Vega Baja / Información

Según ha destacado el responsable de Fisioterapia y Rehabilitación del Hospital Vega Baja y presidente de Invictus Salud, Carlos Cervera, "el Camino de Santiago inclusivo será el primero de los proyectos innovadores que desarrollaremos. Con él queremos combinar la intervención clínica con experiencias en entornos reales, fomentando el bienestar físico, psicológico y social de los participantes".

El proyecto, además, cuenta con el apoyo de la Dirección del Departamento de Salud de Orihuela y de la Asociación de Daño Cerebral Adquirido e Ictus de la Vega Baja (Acervega).

El proyecto busca favorecer la rehabilitación activa, la autonomía personal y la integración social de las personas con daño cerebral adquirido, además de contribuir a visibilizar esta condición. Asimismo, pretende incorporar a la práctica asistencial la evidencia científica generada a partir de esta experiencia.

Seguimiento científico

La iniciativa incorpora un seguimiento clínico y científico durante todo el proceso. Para ello, se llevarán a cabo pruebas médicas, funcionales y de calidad de vida antes, durante y después de la experiencia, con el fin de analizar la evolución de los participantes y el impacto real de la intervención.

Los datos obtenidos serán recogidos y analizados mediante diferentes pruebas y estudios para evaluar los resultados del programa y avanzar en el diseño de modelos de rehabilitación que puedan ser extrapolables a otros centros sanitarios.

El daño cerebral adquirido constituye una de las principales causas de discapacidad en España y puede producirse como consecuencia de procesos como el ictus, los traumatismos craneoencefálicos o los tumores cerebrales, entre otros.

Noticias relacionadas

En la Comunitat Valenciana se estima que afecta a más de 50.000 personas, una cifra que refuerza la importancia de impulsar iniciativas innovadoras de rehabilitación e inclusión que contribuyan a mejorar su calidad de vida.