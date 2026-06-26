El Millón de Euromillones cae en Orihuela y le cambia la vida a un vecino de Los Desamparados

Alicante suma un nuevo millonario. El sorteo de El Millón de Euromillones, celebrado este viernes 26 de junio de 2026, ha dejado un premio de 1.000.000 de euros en la provincia, concretamente en Los Desamparados, pedanía de Orihuela.

El boleto agraciado llevaba impreso el código DDL06412, seleccionado al azar entre los participantes españoles del sorteo. El premio ha sido validado en el punto de venta situado en la calle Nueva, 1, en Los Desamparados.

Como es habitual, basta con adquirir un boleto de Euromillones para entrar automáticamente en el sorteo de El Millón, gestionado por Loterías y Apuestas del Estado.

Resultados del Euromillones de hoy

En el sorteo principal de Euromillones, la combinación ganadora ha estado formada por los números: 06, 16, 26, 34 y 35. Mientras que las estrellas han sido: 11 y 12

La jornada no ha dejado acertantes de primera categoría, por lo que el bote pasa a engrosar el premio del siguiente sorteo. Sí se han registrado tres acertantes de segunda categoría en Europa, con un premio de 216.058,56 euros para cada uno. En España no ha habido acertantes de segunda categoría.

En tercera categoría, correspondiente a cinco aciertos, se han contabilizado 12 acertantes en Europa, tres de ellos en España, con un premio de 12.624,11 euros.

El Millón se queda en la provincia de Alicante

El gran premio español de la noche ha sido El Millón, que esta vez ha caído en la provincia de Alicante. El código ganador, DDL06412, convierte a su propietario en nuevo millonario gracias a un boleto validado en Los Desamparados.

¿Cómo se juega a Euromillones?

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

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Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.