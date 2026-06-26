La nueva sede para Agamed y la universidad en Torrevieja arranca en septiembre tras una inversión de 5,6 millones de euros

El 22 de junio de 2022 se presentaba en un acto multitudinario en el Teatro Municipal el llamativo diseño de las nuevas oficinas de la empresa Agamed y sede universitaria de Torrevieja como cosa inminente. Con tanta promesa y render fotorealista casi se podía tocar con las manos, pero ha habido que esperar cuatro años para que sea una realidad.

En este tiempo se han debido sortear varias dificultades que no se mencionaron en aquella exitosa presentación, pero que estaban ahí. Una de ellas fue resolver la disputa encubierta sobre la empresa en la que iba a recaer el contrato para levantar el edificio, cuya inversión final ha sido de 5,6 millones de euros procedentes de la facturación de los abonados al servicio de suministro de agua, aunque se partía de un presupuesto inicial de 4,8 millones. También se tuvo que decidir por el camino -y con las obras ya en marcha-, la compra de una parte del suelo que, "sin saberlo" el Ayuntamiento estaba ocupando a una empresa, y hacer frente a un imponderable que obligó a sustituir casi en su integridad el encofrado de toda la primera planta por deficiencias en la calidad del material suministrado a la empresa que finalmente se ha encargado del proyecto, Sorigué. Pero cuatro años no son nada si se puede llegar a tiempo a un nuevo año electoral.

Planta baja de oficinas de Agamed / D. Pamies

El alcalde y presidente de Agamed, Eduardo Dolón, y el gerente de la concesionaria, Jorge Ballesta (Veolia), realizaron su enésima visita a las obras con convocatoria a los medios de comunicación. Todavía con el retraso que ha acumulado el proyecto -al derribo de la estructura en el solar municipal en el verano de 2022 le siguieron largos meses de paralización-, la nota de prensa municipal señalaba que se han cumplido "los plazos establecidos".

Ya está ahí

Esta visita de obra, sin embargo, sí parecía la definitiva. El nuevo edificio situado en la confluencia de las calles peatonales Concepción y Canónigo Torres, diseñado y supervisado por el arquitecto torrevejense Francisco Juárez, está terminado en el centro de la ciudad.

Según señalaron Dolón y Ballesta, acompañados de la gerente adjunta Gemma Cruz y buena parte del equipo de gobierno del Partido Popular, tras la recepción del edificio a principios del mes de agosto comenzará el proceso de implantación de las tres universidades que compartirán estas modernas instalaciones: la Universidad de Alicante (UA), la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), que iniciarán el traslado de sus equipos, la instalación del material docente y la preparación de los distintos espacios académicos. El regidor señaló que la inauguración oficial y apertura del edificio está prevista para la primera semana del próximo mes de septiembre, momento en el que entrarán en funcionamiento tanto las nuevas oficinas de Agamed como la nueva Sede Universitaria de Torrevieja, coincidiendo con el inicio del curso académico 2026/2027. La satisfacción municipal por la consecución del proyecto es evidente: lo que durante cuatro años se ha denominado como sede universitaria este viernes se ha rebautizado con entusiasmo como "campus universitario urbano".

El jardín vertical que marca el acceso a la zona universitaria / D. Pamies

Para el equipo de gobierno el edificio, levantado sobre suelo propiedad municipal "constituye una de las infraestructuras más importantes impulsadas en los últimos años en Torrevieja para fortalecer la educación superior y modernizar los servicios públicos municipales".

Las actuales dependencias de la empresa que gestiona el ciclo integral del agua en el municipio, Agamed, se encuentran todavía en la calle Caballero de Rodas. A partir de septiembre se ahorrará una abultada cantidad en el pago de alquileres, aunque la empresa -participada en un 26 % por el Ayuntamiento y que obtiene del orden de 2,5 millones de euros de beneficio anuales-, siempre ha mantenido estas cifras con mucha discreción.

Historia

La apertura de estas instalaciones permitirá que, "por primera vez en la historia de la ciudad, las tres universidades con presencia" en Torrevieja desarrollen su actividad desde un mismo edificio, "creando un auténtico campus universitario urbano" que reforzará la oferta académica del municipio y contribuirá a dinamizar el centro de la ciudad mediante la presencia diaria de estudiantes, profesorado e investigadores.

Tercera planta con la recepción al espacio universitario / D. Pamies

Agamed

La planta baja y la primera planta del edificio estarán destinadas a las nuevas oficinas de la empresa Agamed. La planta baja contará con una zona de atención al público, espacios interactivos para los usuarios, despachos y áreas de trabajo abiertas, mientras que la primera planta albergará la gerencia, una sala de juntas, el centro de telemando, sala de servidores, oficinas técnicas y administrativas, además de diferentes espacios de trabajo colaborativo. En conjunto, las nuevas dependencias dispondrán de capacidad para cerca de 50 puestos de trabajo (25 en cada planta), mejorando "notablemente la atención al ciudadano y las condiciones de trabajo del personal", aunque la empresa del agua, que cuenta con una plantilla de cien personas y también gestiona la depuradora de Torrevieja, hace ya varios años que ha ampliado los servicios de atención telemática que presta a los usuarios con los trámites más sencillos.

Un "Campus urbano" de tres plantas

La Sede Universitaria ocupará las tres plantas superiores del edificio. En la segunda planta se ubicarán la secretaría, la conserjería, una sala de reuniones y tres aulas docentes. La tercera planta concentrará siete aulas destinadas a la formación universitaria, mientras que la cuarta dispondrá de dos nuevas aulas, dos despachos para profesorado y dirección académica y una sala polivalente preparada para la celebración de conferencias, jornadas, seminarios y actividades de investigación.

Como elemento singular, el edificio contará además con un ágora universitaria en la cubierta, concebida como un espacio abierto para actos institucionales, presentaciones, encuentros académicos y actividades culturales vinculadas a la vida universitaria. En total, la nueva sede tendrá capacidad para más de 430 alumnos, convirtiéndose en la mayor infraestructura universitaria de la historia de Torrevieja.

Las cifras de la nueva sede universitaria y de Agamed / D. Pamies

Las autoridades locales destacaron que la nueva Sede Universitaria concentrará ahora la actividad de la Universidad de Alicante (UA), la Miguel Hernández de Elche (UMH) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), fortaleciendo la oferta formativa del municipio y facilitando el acceso a los estudios superiores sin necesidad de desplazarse a otras ciudades.

La UA continuará desarrollando su programación de cursos, títulos propios, formación permanente, actividades culturales, conferencias y seminarios, además de impulsar nuevas iniciativas de investigación y transferencia del conocimiento en colaboración con el Ayuntamiento de Torrevieja a través del denominado Laboratorio Universitario de Turismo Inteligente (TI·LAB). Aunque la UMH ya tenía presencia con cursos de verano, fue la sede de la UA la que se afianzó con un programa completo de actividades durante todo el año desde 2018.

Por su parte, la Universidad Miguel Hernández iniciará una nueva etapa con la implantación del Grado Oficial en Dirección y Gestión de Empresas y Actividades Turísticas, una titulación pionera, impartida en modalidad presencial y virtual, con carácter bilingüe y formación dual, especialmente diseñada para responder a las necesidades del principal motor económico de la ciudad. Además, la UMH impulsará la Cátedra de la Habanera y la Cátedra de Gastronomía, dos proyectos destinados a potenciar la investigación, la innovación y la proyección cultural y turística de Torrevieja. La nota de prensa municipal no ha incluido en su información que el grado lo ofrecerá una entidad privada adscrita a la UMH: el Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo (IMEP), ligada a la empresa Esatur. Será una enseñanza de carácter privado con las tasas universitarias acordes a esa formación privada.

La UNED (la sede en Torrevieja de la UNED de Elche) dispondrá igualmente de instalaciones completamente renovadas desde las que continuará ofreciendo sus grados universitarios, másteres oficiales, cursos de acceso a la universidad para mayores de 25 años, formación permanente, tutorías presenciales y actividades de extensión universitaria para los estudiantes de toda la comarca de la Vega Baja. En estos momentos es la única universidad que cuenta con alumnos reales matriculados -en torno a doscientos-. El próximo lunes está previsto que se anuncie la incorporación de un nuevo grado al que ya oferta de Magisterio Infantil. Probablemente Psicología.

La presencia de la actividad académica de las tres universidades no le sale gratis al Ayuntamiento. Solo con el atractivo de la ciudad turística y su demanda de formación no basta. El municipio tiene que renovar anualmente convenios con las tres entidades académicas por un valor conjunto de casi 619.000 euros.

Mobiliario

Con el objetivo de que el edificio entre en funcionamiento completamente equipado desde el primer día, el gobierno local ha impulsado una inversión superior a 347.000 euros destinada al mobiliario y al equipamiento tecnológico de la nueva Sede Universitaria. De esta cantidad, más de 260.000 euros corresponden al suministro e instalación del mobiliario, que incluirá mesas docentes, puestos de trabajo, sillas ergonómicas, mobiliario para aulas, despachos, salas de reuniones, armarios, estanterías y espacios comunes, todo ello seleccionado con criterios de calidad, ergonomía y funcionalidad.

A ello se suma una inversión de más de 87.000 euros destinada al equipamiento audiovisual e informático, que permitirá dotar a las aulas de pantallas de gran formato, sistemas audiovisuales de última generación, equipamiento tecnológico y recursos digitales que situarán a la nueva sede entre las instalaciones universitarias más modernas de la provincia.

El nuevo edificio ha sido concebido bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, incorporando sistemas de producción fotovoltaica, soluciones inteligentes para el ahorro de agua y energía y espacios flexibles capaces de adaptarse al crecimiento futuro de la actividad universitaria.

Además de mejorar los servicios que presta Agamed a la ciudadanía, el Ayuntamiento considera que esta infraestructura contribuirá a revitalizar el centro urbano, impulsando la actividad económica y comercial gracias a la presencia diaria de cientos de estudiantes, profesorado y personal universitario. Una de las singularidades del edificio es un llamativo jardín vertical, el primero de su características en la ciudad y marca el acceso a la zona universitaria y se visualiza desde el paseo de Vista Alegre.

Un antes y un después

El alcalde Eduardo Dolón destacó que "estamos culminando un proyecto que marcará "un antes y un después" para Torrevieja. En apenas unas semanas recibiremos un edificio moderno, innovador y plenamente equipado que reforzará nuestra apuesta por la universidad, el conocimiento y la formación superior, al tiempo que permitirá a Agamed disponer de unas instalaciones acordes al excelente servicio que presta a los torrevejenses.