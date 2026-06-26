La rotura de paneles de vidrio estrenados en octubre obliga a cerrar siete pistas de pádel de la Ciudad Deportiva de Torrevieja

La concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Torrevieja ordenó este viernes la clausura de la zona de raquetas de la Ciudad Deportiva tras la rotura consecutiva de tres cristales en tres de las siete pistas de pádel del recinto "sin ninguna causa justificada y con el fin de poder determinarlas". La actual zona de raquetas con siete pistas de pádel fue reformada de forma integral con una inversión de más de un millón de euros y abierta en octubre de 2025 tras un periodo de inactividad de seis años. El Consistorio estima que el cierre se prolongará durante dos semanas.

Técnicos

La concejala Diana Box señaló que la decisión se adoptó tras los informes presentados por la técnica responsable de la dirección de aquella obra, que fue adjudicada a la empresa Pavasal, y de la arquitecta municipal supervisora del proyecto "ante las circunstancias ocurridas durante esta semana desde el lunes 22 a este jueves 24 de junio".

"Apoyándonos en las recomendaciones de los técnicos y por seguridad de los usuarios con el fin de no poner en riesgo su integridad física si se produjera otra rotura de cristales" se decidió el cierre, según indicaron las mismas fuentes.

La Concejalía de Deportes indicó que se determinó el cierre de las pistas hasta poder esclarecer por qué se producen estas roturas. También se le ha pedido a la empresa adjudicataria que realice con urgencia un peritaje de las pistas que determine los motivos de la rotura de los cristales y que lleve a cabo "lo antes posible las medidas correctoras para que estas circunstancias no vuelvan a ocurrir".

El Ayuntamiento, que lleva una mala racha de incidentes en instalaciones deportivas, "lamenta lo ocurrido y pede disculpas por las molestias que hemos podido ocasionar a los usuarios".

Vídrio templado de 12 milímetros por 46.000 euros

Según las empresas especialidadas en este material los cristales de las pistas de pádel suelen ser vidrios de seguridad, normalmente vidrio templado y, en algunos casos, vidrio laminado de seguridad. La Federación Española de Pádel admite ambos tipos para su uso en pistas. El vidrio se fabrica a partir de arena de sílice, carbonato de sodio y caliza fundidos a muy alta temperatura. En el caso del templado, que es el que se instaló en las pistas de pádel según figura en el proyecto, el vidrio se calienta y se enfría de forma brusca para aumentar su resistencia mecánica y al choque térmico.

En concreto el proyecto aprobado por el Ayuntamiento señala que para las siete pistas dobles panorámicas, de diez por veinte metros, con estructura de acero tubular se dispondría de “vidrio templado de 2x3 metros y 12 milímetros de espesor”, colocado en el fondo de la pista y en los laterales de ambos extremos. El vídrio debía ser incoloro, de silicato sodocálcico, de con cantos pulidos y fijación con neopreno, conforme a la normativa EN-12150-2:2004. La partida completa de estos vídrios tenía un coste de 46.000 euros.

Comunicado en redes sociales del Ayuntamiento de Torrevieja / INFORMACIÓN

Roturas

Según las marcas fabricantes la rotura de un cristal de pádel puede deberse a un impacto directo, a un golpe previo que haya dejado dañado el borde, a una instalación defectuosa, a una presión excesiva de los tornillos o anclajes, a la falta de juntas o elementos plásticos entre el vidrio y la estructura metálica, a movimientos del bastidor, a deformaciones de la pista, a asentamientos del terreno, a vibraciones, a viento, o a defectos internos del propio vidrio. En este tipo de cerramientos, los bordes y los puntos de fijación son especialmente sensibles: un cristal puede parecer intacto, pero quedar debilitado por una muesca, un pequeño golpe o una tensión mal repartida.

Las temperaturas altas no permiten explicar por sí solas la rotura de tres cristales sin un peritaje. Sí pueden ser un factor a estudiar si han generado diferencias importantes de temperatura entre unas zonas y otras del panel