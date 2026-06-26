Más WOW que nunca: Así es el exclusivo beach club de Las Colinas Golf & Country Club

Hay lugares donde el verano simplemente sucede. Y hay otros donde el tiempo parece detenerse. Frente al Mediterráneo, en primera línea de la playa de La Glea, WOW Beach vuelve a convertirse esta temporada en uno de los enclaves más exclusivos de Orihuela Costa para disfrutar del mar, el sol y la gastronomía en un entorno relajado y sofisticado.

El beach club de Las Colinas Golf & Country Club invita a vivir un verano sin horarios rígidos, marcado por largas sobremesas, baños infinitos, cócteles al atardecer y cenas frente al mar. Un espacio diseñado para desconectar y dejarse llevar por el ritmo pausado del Mediterráneo desde la mañana hasta bien entrada la noche.

Esta temporada llega además con horarios ampliados y un mayor protagonismo de las tardes y las cenas, permitiendo prolongar la experiencia sin interrupciones. La piscina infinity amplía su horario de apertura y el restaurante mantiene su cocina abierta durante todo el día con una propuesta especialmente pensada para disfrutar de las noches estivales junto al mar.

Cuando cae el sol, WOW Beach transforma su atmósfera para dar paso a uno de los momentos más especiales del día: aperitivos al atardecer, cenas relajadas junto a la playa, sobremesas que se alargan y una propuesta gastronómica mediterránea concebida para disfrutarse sin prisa en un entorno exclusivo y elegante.

“En WOW Beach queremos que cada visita se viva sin prisas, disfrutando del Mediterráneo con calma, de su buena gastronomía y de una atención muy cuidada. Esta temporada hemos ampliado horarios para responder precisamente a eso: a una forma de entender el verano donde las tardes se alargan, las cenas se convierten en una experiencia junto al mar y cada momento invita a quedarse un poco más”, señala Gabriele Wüthrich, director de Food & Beverage de Las Colinas Golf & Country Club.

Rodeado de cómodas hamacas y balinesas, WOW Beach combina el ambiente elegante y relajado que caracteriza al universo Las Colinas con una ubicación privilegiada frente al mar y una experiencia diseñada para disfrutar del verano desde la calma, la exclusividad y el bienestar.

Los meses de junio y septiembre, WOW Beach permanecerá abierto de jueves a domingo. / INFORMACIÓN

Horarios temporada de verano

Los meses de junio y septiembre, WOW Beach permanecerá abierto de jueves a domingo, ambos incluidos. El horario de la piscina será de 10:00 a 18:30 h., el bar de 10:00 a 19:00 h. y el restaurante de 12:00 a 17:00 h.

Asimismo, durante julio y agosto abrirá todos los días. Podrá disfrutarse de la piscina de 10:00 a 19:30 h, del restaurante de 12:00 a 23:00 h. y del bar de 10:00 a 00:30 h.

Más información y reservas en su web.

15ª aniversario de Las Colinas Golf: golf, gastronomía, música y mucho más

Las Colinas Golf & Country Club viene desarrollando todo el año un programa especial de actividades con motivo de su 15º aniversario. Entre las próximas acciones destaca, en el ámbito deportivo, el ‘Torneo de golf 15 aniversario’ que tendrá lugar el 1 de agosto. Este gran evento golfista viene a sumarse al tradicional ‘Las Colinas Trophy’, que celebra su V edición el 5 y 6 de diciembre.

En línea con sus principios fundacionales de compromiso social, el programa incluye además la celebración, los días 12 y 13 de septiembre, del Campeonato de España de Golf de la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI).

Más allá del golf, el 25 de julio tendrá lugar también el “Torneo de pickleball15 Aniversario”, deporte cada vez más extendido por el que apostó Las Colinas Golf el pasado año. Sus nuevas instalaciones les convirtieron en pioneros en la comarca en esta práctica deportiva.

Y como todos los veranos, Las Colinas Golf organiza en julio y agosto cenas con música en vivo en el restaurante unik, así como su habitual concierto estival de la Orquesta Sinfónica de Orihuela. Esta velada musical, que supone todos los años un acontecimiento cultural muy especial, tendrá lugar el 24 de agosto.