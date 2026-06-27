La Hermandad del Sagrado Corazón de Catral estrena una nueva marcha procesional
La obra se podrá escuchar por primera vez este sábado en el tradicional concierto que ofrece la Sociedad Unión Musical La Constancia
La Hermandad del Sagrado Corazón de Jesús de Catral incorporará este año a su patrimonio musical una nueva marcha procesional compuesta expresamente para la corporación por el compositor Francisco Jorge Mora García.
La obra, titulada Señor de Catral, será estrenada este sábado a las 23 horas durante el tradicional concierto que ofrece la Sociedad Unión Musical La Constancia de Catral, bajo la dirección de Mario Ortuño, dentro de los actos organizados con motivo de las fiestas en honor al Sagrado Corazón de Jesús.
La nueva composición ha sido concebida para acompañar las procesiones de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús por las calles de la localidad, enriqueciendo el patrimonio musical y devocional de la hermandad.
Según explica el autor, Francisco Jorge Mora García, se trata de "una marcha de carácter solemne escrita con un lenguaje musical actual pero con alusiones a la tradición". El compositor señala que la intención ha sido crear una obra que transmita solemnidad, tradición y fervor, al tiempo que refuerce el carácter espiritual de las procesiones.
Con este estreno, la Hermandad del Sagrado Corazón de Jesús continúa apostando por el enriquecimiento de su patrimonio cultural y musical, incorporando una composición inédita que nace con la vocación de acompañar a su titular en sus salidas procesionales.
El concierto se presenta como uno de los actos destacados de las fiestas, ofreciendo al público la oportunidad de escuchar por primera vez una marcha que, desde su creación, ha sido pensada para formar parte de la identidad musical de la Hermandad del Sagrado Corazón de Catral.
Así, Catral cierra el mes de junio con sus fiestas patronales en torno a la imagen del Sagrado Corazón de Jesús el domingo.
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