La capacidad de desalación contará a la hora declarar sequías en la cuenca del Segura

La revisión del Plan Especial de Sequías de la Demarcación Hidrográfica del Segura, aprobado esta semana, mantiene la estructura básica del aprobado en 2018, pero introduce algunos ajustes de relevancia en los parámetros indicativos de escasez. El cambio más significativo afecta al sistema principal de la cuenca del Segura, donde se integran la Vega Baja, Torrevieja, la Vega Media, el Campo de Cartagena, el Guadalentín, Mazarrón, Águilas y las zonas vinculadas al postrasvase Tajo-Segura. Es la unidad que concentra el grueso de las demandas de la cuenca y, por tanto, afectada por las decisiones más sensibles en caso de sequía.

Sequía y escasez

El documento parte de una idea sencilla: sequía y escasez no son lo mismo. La sequía prolongada se asocia a una anomalía natural de lluvias y aportaciones, con efectos sobre ríos, acuíferos y masas de agua. La escasez coyuntural mide otra cosa: la falta temporal de recursos para atender usos urbanos, agrarios, industriales o ambientales que, en condiciones normales, deberían estar garantizados. La escasez estructural queda fuera de este plan al no ser considerada un problema temporal, sino una cuestión que debe resolverse en los planes hidrológicos ordinarios -el actual fue aprobado en 2023-.

Ajuste

El ajuste más importante de la revisión del Plan Especial de Sequías está en el indicador de escasez del Sistema Principal. El documento reconoce que en 2019 se produjo cierta distorsión: el índice llegó a reflejar una situación de emergencia que no se correspondía del todo con la disponibilidad efectiva de recursos para atender las demandas.

Cuenca, trasvase y ahora desaladoras

Un desajuste motivado porque el cálculo tenía en cuenta las aportaciones y los volúmenes embalsados en la cuenca y en la cabecera del Tajo, pero no incorporaba correctamente el agua procedente de las desalinizadoras, en especial la procedente de la planta de Torrevieja. Ahora, sin embargo, el indicador del subsistema trasvase incluye las existencias vinculadas a los usos del Tajo-Segura almacenadas en los embalses de la cuenca, las transferencias acumuladas del trasvase y la producción de las desalinizadoras destinadas a atender demandas asociadas a esos usos. La planta desaladora de Torrevieja pasa a tener un papel explícito en el cálculo. No es un detalle menor: el plan recuerda que esa desaladora fue construida para paliar el déficit de las zonas regables del trasvase.

Nave del proceso de ósmosis inversa en la planta desaladora de Torrevieja / TONY SEVILLA

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) considera que el Plan Especial de Sequías de 2018 funcionó de forma satisfactoria. Según la memoria, los informes de seguimiento han permitido identificar las situaciones de sequía y escasez registradas desde entonces. Pero reconoce también que la experiencia acumulada ha obligado a revisar algunos indicadores para que el diagnóstico se ajuste mejor a la disponibilidad real de agua en cada momento.

La conclusión de esta revisión respecto al PES de 2018 es que no se cambia el mapa de gestión, pero sí se afina la lectura de la realidad. Mantiene las mismas unidades territoriales a efectos de sequía prolongada y de escasez en las que, por ejemplo, la Vega Baja sigue integrada en la denominada UTE 01, el llamado Sistema Principal, junto con la subzona de Torrevieja y la de Riegos de Levante Margen Izquierda. Es la referencia clave para medir la escasez global de la demarcación, porque representa aproximadamente el 85% de la demanda agraria del Segura.

Metodología

La nueva metodología corrige ese problema. En términos prácticos, el plan asume que la desalación ya no puede tratarse como un recurso periférico. La desaladora de Torrevieja figura con una producción de 80 hectómetros cúbicos, pero con una capacidad de 120 hectómetros cúbicos en el horizonte 2027. Una diferencia entre la producción prevista y la capacidad máxima que pasa a ser considerado como un margen que puede utilizarse para paliar situaciones de escasez. La Vega Baja centra distintos ámbitos dentro del Plan. En abastecimiento urbano, buena parte de sus municipios se integran en la unidad Mancomunidad de Canales del Taibilla-Central, que puede recibir recursos del Taibilla, del trasvase Tajo-Segura y de las desalinizadoras de Torrevieja y San Pedro. En esa relación figuran la práctica totalidad de los municipios de la comarca, entre ellos algunos de los que concentran la demanda de volumen de agua más importante como Torrevieja y Orihuela, ambas ciudades con una demanda anual de agua «de boca» que supera los diez hectómetros. Mientras en el plano agrario, el documento identifica la Vega Baja tradicional como una unidad de demanda de 100,1 hectómetros cúbicos anuales, con 23.780 hectáreas brutas y 15.469 hectáreas netas. También recoge la ampliación de la Vega Baja posterior al 33 y ampliación del 53, con 12,3 hectómetros cúbicos anuales, y los regadíos redotados del Tajo-Segura de la Vega Baja margen izquierda, con 40 hectómetros cúbicos. El peso agrario de la comarca queda así asociado a recursos propios del Segura, retornos de riego, reutilización, desalación y aportaciones vinculadas al Tajo-Segura.

Panorámica de la desaladora de Torrevieja en una imagen de archivo / tony sevilla

Subraya, además, la singularidad de una comarca donde los retornos del agua de riego en los azarbes abastecen a los regadíos tradicionales de la comarca., lo que sitúa a la Vega Baja en una lógica hidráulica propia. No depende solo del caudal circulante del río o de una dotación directa, sino también de un sistema de retornos, drenajes y aprovechamientos secundarios que forman parte de su funcionamiento histórico: la huerta tradicional.