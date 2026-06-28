La desconocida historia de la Orihuela musulmana que exhibe el Museo de la Reconquista

Escoltado por la leyenda de la Armengola, la Gloriosa Enseña del Oriol y los embajadores de los bandos de la cruz y la media luna, se encuentra un diorama que representa a la Orihuela musulmana en el Museo de la Reconquista, un espacio de memoria festera que alberga una serie de objetos que cuentan un relato que conecta al visitante con el legado, tradición y fervor de las fiestas de Moros y Cristianos, tan arraigadas en la ciudad y declaradas de Interés Turístico Nacional.

La maqueta, en mitad de la sala, encierra a su vez una curiosa y desconocida historia. Fue donada por un vecino de La Campaneta, Rafael García, aficionado al maquetismo y modelismo, que tardó 14 meses en el montaje de este proyecto para el que se había documentado durante tres años.

Sobre una superficie de 7,5 metros cuadrados, se recrean los inicios de la ocupación musulmana sobre el fin de la era visigoda. En concreto, la escena se retrotrae al año 711 y la capitulación del rey visigodo Teodomiro ante Abd al-Aziz, hijo del vali -gobernador- Ifriqiya. Así, el recorrido comienza con la representación de las ruinas donde estuvieron las primeras viviendas de herencia visigoda, lo que hoy es el Seminario, para adentrarse en una clase cristiana sometida a la conquista del bando moro a través de una arquitectura propia de un asentamiento árabe, con viviendas floridas de dos plantas y con grandes espacios abiertos y calles anchas.

Materiales

En total, el collage expone 350 figuras pintadas al óleo en escala 1/72, es decir, la altura de una moneda de 50 céntimos de euro, que representan a las dos sociedades que habitaban Orihuela en esa época. Para ello empleó unos materiales que, en número, dan cuenta del trabajo realizado: 3.000 metros de papel higiénico, 1.600 de papel de cocina, 50 metros cuadrados de poliestireno, 80 kilos de cola de carpintero, 50 metros lineales de estructuras de hierro y 75 kilos de arena.

Una ardua tarea que se condensa en una gran cantidad de horas empleadas que equivalen, según el propio García, a más de 70.000 euros. Pero fue su deseo y el de su ayudante, su mujer, Emilia Valero, donar la maqueta para que sus conciudadanos y visitantes pudieran disfrutar de esta Orihuela en miniatura que no deja detalle fuera.

Uryula

Una Uryula que pasó de ser un pequeño asentamiento visigodo, con viviendas dispersas y una pequeña iglesia, a una gran ciudad fortificada y amurallada que desciende desde la sierra hacia el llano de la Vega para expandirse, con el río Segura como obstáculo natural ante una posible invasión, un canal navegable de comunicación y traslado de mercancías y que propicia el sistema de riego tradicional de la huerta a través de acequias que ha llegado hasta nuestros días.

Todo ello representado con un puente de barcas, murallas, torres de vigilancia y puertas de acceso entre los diferentes niveles de amurallamiento, incluyendo la conocida como Torre de Embergoñes, que se usaba para vigilar y evitar ataques de tropas castellanas venidas desde Murcia y como lugar para que las mujeres se cambiaran de atuendo para bañarse en el río -de ahí el nombre de Torre de las Vergüenzas-, que además contaba con un pequeño embarcadero donde llegaban barcazas cargadas de madera -también representado en el diorama-.

La puerta del Puente, que da acceso a la ciudad, tiene su hermana en la puerta de Elvira o Arco de Elvira, con el mismo tipo de construcción de época nazarí, que se encuentra en la actualidad en la Muralla de la Medina en la ciudad de Granada.

Alcazaba

En esta Orihuela musulmana también se representa la Alcazaba con su depósito de agua, sus almenas de vigilancia y una línea falsa de amurallamiento con grandes fosos naturales como defensa y para resistir un posible asedio, así como se puede observar el movimiento de tropas de caballería ligera, que formaban patrullas en el exterior de la ciudad ante la posible llegada de tropas castellanas, e infantería andalusí, que realizaba los servicios de guardia estática y funciones policiales para preservar el orden público.

García también rinde homenaje a la leyenda de la Armengola con el diseño de la Puerta de la Traición, en donde se sitúan tres figuras cristianas que representan a Hermenegilda-Eugenia y sus dos hijas, que en realidad eran soldados, según la leyenda, y campesinos preparados para que cuando ella abriera la puerta acceder para tomar la ciudad.

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Esta máquina del tiempo muestra tres baños cercanos a tres aljamas o mezquitas. Uno de ellos se sitúa, según los restos arqueológicos encontrados, en lo que hoy es el Museo de la Muralla, dando servicio a la que luego fue la Iglesia de las Santas Justa y Rufina. Los otros dos, aunque sin rigor histórico por no encontrarse documentación al respecto, pero basándose en el fundamento religioso que establecía un baño junto al lugar de culto, se ubican próximos a sus respectivas mezquitas -después Iglesia de Santiago Apóstol y la Santa Iglesia Catedral-. Los tres templos emblemáticos guardan en su interior los restos de la arquitectura hispano-visigoda y árabe de comienzos de la ocupación musulmana.