Detenido en Orihuela Costa un fugitivo buscado por Rusia por estafar hasta 26 millones de euros
El sujeto, sobre el que pesaba una Orden Internacional de Detención, se enfrenta a una pena máxima posible de 10 años de prisión
La Policía Nacional ha detenido en Orihuela Costa a un hombre sobre el que pesaba una Orden Internacional de Detención emitida por las autoridades de Rusia por su presunta implicación en un fraude millonario relacionado con la compraventa ficticia de petróleo.
La investigación se inició después de que las autoridades rusas alertaran de la posible presencia del fugitivo en la provincia de Alicante. Tras recibir la información, los agentes de la Policía Nacional pusieron en marcha diversas gestiones para localizar al reclamado, que culminaron con un dispositivo policial en Orihuela Costa, donde finalmente fue arrestado.
Según la orden de detención, el hombre había sido condenado en Rusia a diez años de prisión por delitos de estafa. Las investigaciones apuntan a que creó un entramado empresarial dedicado a operaciones ficticias de compraventa de petróleo con el que habría defraudado más de 2.600 millones de rublos, una cantidad equivalente a unos 26 millones de euros. Posteriormente, presuntamente blanqueó el dinero obtenido mediante otras sociedades.
La Policía Nacional ha destacado que la detención ha sido posible gracias al intercambio de información y la coordinación entre las autoridades policiales internacionales y los investigadores españoles.
Tras su arresto, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, que será el encargado de tramitar el procedimiento de extradición solicitado por las autoridades rusas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Torrevieja aplaza el espectáculo piromusical de entrada al verano previsto para hoy al quedarse sin tiempo para adjudicar el contrato
- Dos bañistas fallecen ahogados en Pilar de la Horadada y Torrevieja en las últimas 24 horas
- La pasarela peatonal que unirá el paseo del dique de Levante con el centro de ocio de Torrevieja se termina en noviembre
- La rotura de paneles de vidrio estrenados en octubre obliga a cerrar siete pistas de pádel de la Ciudad Deportiva de Torrevieja
- La Generalitat incluye la incineración de basura en todos los vertederos de la provincia en la revisión del Plan Integral de Residuos
- De la grúa a patrullar: la Policía Local de Torrevieja aprovecha un vehículo que nadie reclamaba en el depósito para realizar labores de seguridad del tráfico
- La Cámara de Orihuela propone que la planta solar para abastecer la desaladora de Torrevieja se construya en el embalse de La Pedrera
- Orihuela destina 50 agentes de la Policía Local a la Costa para un verano más sin cuartel de la Guardia Civil ni bomberos forestales