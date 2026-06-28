Detenido en Orihuela Costa un fugitivo buscado por Rusia por estafar hasta 26 millones de euros

La Policía Nacional ha detenido en Orihuela Costa a un hombre sobre el que pesaba una Orden Internacional de Detención emitida por las autoridades de Rusia por su presunta implicación en un fraude millonario relacionado con la compraventa ficticia de petróleo.

La investigación se inició después de que las autoridades rusas alertaran de la posible presencia del fugitivo en la provincia de Alicante. Tras recibir la información, los agentes de la Policía Nacional pusieron en marcha diversas gestiones para localizar al reclamado, que culminaron con un dispositivo policial en Orihuela Costa, donde finalmente fue arrestado.

Según la orden de detención, el hombre había sido condenado en Rusia a diez años de prisión por delitos de estafa. Las investigaciones apuntan a que creó un entramado empresarial dedicado a operaciones ficticias de compraventa de petróleo con el que habría defraudado más de 2.600 millones de rublos, una cantidad equivalente a unos 26 millones de euros. Posteriormente, presuntamente blanqueó el dinero obtenido mediante otras sociedades.

La Policía Nacional ha destacado que la detención ha sido posible gracias al intercambio de información y la coordinación entre las autoridades policiales internacionales y los investigadores españoles.

Noticias relacionadas

Tras su arresto, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, que será el encargado de tramitar el procedimiento de extradición solicitado por las autoridades rusas.