El Taibilla dispone de reservas históricas de agua para una ocupación turística de récord este verano en la provincia de Alicante

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) afronta el verano "con plenas garantías para el abastecimiento de agua potable" a los más de tres millones y medio de personas que residen durante el periodo estival en los 80 municipios de la Región de Murcia y las provincias de Alicante y Albacete abastecidos por el organismo. En el caso de Alicante la Mancomunidad abastece a 34 municipios del centro y el sur provincial, entre ellos Alicante, Elche, Torrevieja, Orihuela, San Vicente del Raspeig, Santa Pola o Crevillent. Muchos de ellos multiplican su población en periodo estival.

Balance

El Comité Ejecutivo de la MCT dio a conocer esta semana el balance de los recursos hídricos distribuidos a lo que ha transcurrido del actual año hidrológico -de octubre a octubre del año siguiente- y las reservas disponibles. El organismo aseguró que afronta el periodo estival "con el mayor volumen de agua almacenada de su historia" de recursos propios de la cuenca del Segura para hacer frente a la mayor demanda del año.

El balance de la MCT se centra en el buen estado de las reservas de la propia cuenca en el embalse del Taibilla, en Nerpio (Albatece), sin citar que la principal garantía hidrológica procede en esta anualidad de un volumen almacenado histórico en los embalses de cabecera del Tajo situados en Guadalajara y Cuenca, que alimentan el trasvase, y que está permitiendo la entrega de trasvases máximos de 60 hectómetros mensuales con destino al regadío agrícola y el abastecimiento de boca, también en meses de verano y una producción menor de agua desalada, mucho más cara que la trasvasada y la del Taibilla.

Mancomunidad abastece a 35 municipios del centro y el sur provincial, entre ellos Alicante, Elche, Torrevieja, Orihuela, Santa Pola o Crevillent y de forma excepcional Benidorm, en periodos de sequía extrema a través de la desaladora de Mutxamel.

En términos generales, el sistema de abastecimiento de la MCT, recuerda el organismo, se sustenta en tres grandes fuentes de recursos complementarias: la tendencia en los últimos años es que aproximadamente un 20 % del agua distribuida proceda de ese embalse del río Taibilla, en la cuenca del Segura, mientras que el 40 % tiene su origen en el trasvase Tajo-Segura y el 40 % restante de la desalación.

Sin embargo, el actual año hidrológico el protagonismo del agua trasvasada, mucho más asequible desde el punto de vista económico -si está disponible como es el caso- está siendo superior a la desalación, en algo que la nota de prensa en MCT pasa por alto pero ratifican los propios datos que ofrece de ese balance, donde el protagonismo de las aguas del afluente del Taibilla también cobra protagonismo rozando el 30 % del total.

La distribución desde el trasvase tiene un coste aproximado de 0,20 euros el metro cúbico mientras que producir el agua desalada le cuesta al Estado en torno a un euro por metro cúbico, aunque toda el agua, independientemente de donde provenga se entrega a los municipios a 0,62 euros el metro cúbico, en un precio congelado desde 2015. La MCT ha recibido del trasvase de Tajo una media de cien hectómetros anuales desde su puesta en marcha en 1979.

Balance hídrico de la MCT para el actual año hidrológico hasta mayo / INFORMACIÓN

Es un dato reseñable que las reservas de la propia cuenca también permiten llegar a esa conclusión optimista para afrontar un verano, que además, se prevé de récord en ocupación turística. Así, el embalse del Taibilla alcanzó el pasado 3 de abril la máxima cota registrada desde su puesta en servicio en 1974, con un volumen almacenado de 7.455.621,85 metros cúbicos, equivalente al 90,68 % de su capacidad. A fecha de hoy, el embalse mantiene 7.168.384,44 metros cúbicos de agua (87,18 % de su capacidad), un volumen excepcional que refuerza la garantía de abastecimiento del sistema de la MCT de cara al periodo de máxima demanda.

Entrega de agua de la desaladora de Torrevieja en el embalse de La Pedrera (Orihuela) / AXEL ALVAREZ

La consecución de estas "reservas históricas" responde según la MCT, por una parte, al cambio en el modelo de explotación del sistema hidráulico implantado por la Mancomunidad en marzo de 2022 y, por otra, a las extraordinarias precipitaciones registradas durante la sucesión de borrascas atlánticas conocida popularmente como "tren de borrascas", que afectó a la Península entre finales de 2025 y comienzos de 2026 e incrementó de forma extraordinaria las aportaciones a la cuenca del Taibilla.

El modelo de explotación implantado en 2022 tuvo como objetivo preservar las reservas del embalse del Taibilla, incrementar la flexibilidad operativa del sistema hidráulico y favorecer la recuperación ambiental del río Taibilla. Gracias a esta nueva forma de gestión ha sido posible mantener elevados niveles de almacenamiento en el embalse al tiempo que se incrementan los caudales circulantes por el río aguas abajo de la presa de derivación, contribuyendo a su restauración ambiental. Dado que uno de los principales problemas ambientales derivado de la gestión de la MCT desde la puesta en marcha del embalse en los años 70 es la práctica "desaparición" del agua circulante en el cauce natural del Taibilla en su cabecera.

En este contexto, los recursos procedentes del río Taibilla constituyen uno de los principales activos estratégicos del organismo. Aunque representan aproximadamente una quinta parte del agua distribuida, son la única fuente de abastecimiento disponible para 14 municipios integrados en la MCT y, además, la excelente calidad sanitaria de sus aguas permite utilizarlas para reforzar la calidad del agua suministrada en distintos puntos de la red cuando las características del resto de recursos así lo aconsejan.

Durante el presente año hidrológico (octubre de 2025 a mayo de 2026), la precipitación acumulada en la presa de Embalse ha alcanzado los 413,3 litros por metro cuadrado, frente a los 287,3 litros por metro cuadrado registrados en el mismo periodo del año hidrológico anterior, lo que supone un incremento superior al 40 %.

El embalse del Taibilla, afluente del Segura, se dedica exclusivamente a reservar agua de suministro urbano / INFORMACIÓN

Desalación

La producción de agua desalada durante el mes de mayo alcanzó los 18,87 hectómetros cúbicos, mientras que el volumen acumulado desde el inicio del año hidrológico asciende a 142,30 hectómetros cúbicos, una cifra prácticamente idéntica a la registrada durante el mismo periodo del ejercicio anterior, según las mismas fuentes.

Por otra parte, el Comité Ejecutivo aprobó la contratación de obras y servicios en la Región de Murcia y las provincias de Alicante y Albacete por un importe total de 4.487.255 euros, destinados al mantenimiento, conservación y mejora de las infraestructuras que integran el sistema de abastecimiento de la MCT.

Distribución

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla es un organismo autónomo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que desarrolla una función esencial para el abastecimiento de agua potable en alta en el sureste español mediante la captación, tratamiento, conducción, almacenamiento y distribución de agua a 80 municipios de la Región de Murcia (43) y las provincias de Alicante (35) y Albacete (2). La población abastecida de forma permanente supera los 2,5 millones de habitantes y alcanza más de 3,5 millones durante el periodo estival.

Benidorm

La otra cara de la moneda es el abastecimiento urbano de grandes focos turísticos del norte de la provincia como la Marina Baixa con Benidorm, Finestrat, Altea o la Vila Joiosa. Y la Marina Alta (Denia o Xàbia). Se trata de comarcas que durante décadas han podido asumir el crecimiento urbanístico y autoabastecerse pero la demanda sigue incrementándose y los recursos no son suficientes sobre todo en periodos de sequía. En el caso de la Marina Alta los acuíferos que suministran de agua de pozos a esas zonas se han recuperado durante el pasado otoño tras atravesar un periodo de sequía. Más complicada es la situación en la Marina Baixa con recursos limitados en los embalses de Guadalest y Amadorio que gestiona el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa y que desde hace unos años, por el incremento de esa demanda y en situaciones excepcionales depende de las aportaciones puntuales de la desaladora de Mutxamel a través de la tubería del Fenollar que gestiona la empresa pública estatal Acuamed.