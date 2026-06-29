El alcalde de Orihuela aprovecha el anuncio de la renovación de la entrada de Torremendo para volver a rechazar la planta de basuras

El Ayuntamiento de Orihuela acometerá con una inversión de 170.000 euros la renovación integral de la entrada principal de Torremendo por la carretera CV-925, en el tramo de acceso desde Orihuela, una actuación largamente demandada por los vecinos y que pretende dar respuesta tanto a las necesidades de quienes residen en la zona como de quienes la visitan diariamente.

El proyecto de reurbanización, que fue redactado hace siete meses, ya está en marcha en el departamento de Contratación, por lo que la licitación se publicará próximamente. Aunque no se han concretado plazos, la previsión municipal es que las obras puedan ejecutarse antes de que finalice el año.

El alcalde de Orihuela, Pepe Vegara; el concejal de Infraestructuras, Víctor Valverde, y la alcaldesa pedánea, Sonia Bautista, han presentado este lunes una actuación que pretende mejorar la accesibilidad, la imagen y los servicios de uno de los principales accesos a la pedanía.

Actuación

Valverde ha explicado que las obras incluirán la renovación integral de las aceras, la sustitución del alumbrado público, la instalación de nuevo mobiliario urbano y la creación de zonas ajardinadas con árboles y arbustos que contribuirán a embellecer este acceso a la pedanía. "Era una reclamación histórica de los vecinos de Torremendo", ha señalado el edil, que ha recordado que se trata de una zona muy transitada, tanto por la proximidad del cementerio como por la existencia de viviendas y establecimientos hosteleros. Además, ha destacado que las actuales aceras presentan problemas de accesibilidad, por lo que esta actuación permitirá mejorar la seguridad y comodidad de los peatones.

Por su parte, Bautista ha mostrado su satisfacción por el inicio de este proyecto, destacando que la actuación permitirá ofrecer la imagen que la pedanía merece. En este sentido, ha detallado que la nueva urbanización incorporará bancos para facilitar el descanso de las personas mayores que se desplazan al cementerio, además de un nuevo alumbrado y aceras completamente renovadas desde la entrada del municipio hasta la zona de la gasolinera, mejorando el entorno de viviendas, negocios y servicios. Asimismo, ha agradecido al equipo de gobierno su compromiso con las pedanías, y especialmente con Torremendo, al hacer realidad una reivindicación vecinal que llevaba años esperando.

Finalmente, Vegara ha subrayado que esta actuación forma parte del compromiso del equipo de gobierno con las pedanías, recordando otras inversiones realizadas recientemente en Torremendo, como la mejora de la avenida del colegio, donde se renovó el alumbrado y el firme. "Seguimos cumpliendo con Torremendo y atendiendo las necesidades que nos trasladan sus vecinos", ha afirmado, al tiempo que ha insistido en que el Ayuntamiento continuará impulsando actuaciones que mejoren la calidad de vida en todas las pedanías del municipio.

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El alcalde también ha reiterado el compromiso del bipartito para impedir la instalación de la planta de basuras proyectada en el entorno de Torremendo. "Es un compromiso firme de este alcalde y de todo el equipo de gobierno con los vecinos de Torremendo y seguiremos trabajando hasta el último día para que esa planta no se instale en este entorno", ha concluido.