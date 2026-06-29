El baño de cariño con el que el colegio San José de Calasanz de Bigastro ha despedido a su profesora de gimnasia

Hay despedidas que explican mejor que cualquier discurso lo que una persona ha significado para una comunidad. El CEP San José de Calasanz de Bigastro ha vivido uno de esos momentos con la despedida de Leo, su profesora de Educación Física, a la que el centro ha definido como “el alma” del colegio.

La docente fue despedida con un pasillo de alumnos, aplausos y una emoción compartida que rápidamente ha traspasado las puertas del centro gracias a las redes sociales.

“Gracias Leo por tantos años de alegría”

El colegio compartió el vídeo de la despedida en Instagram con un mensaje cargado de afecto: “Despedimos al alma del CEP San José de Calasanz. Gracias Leo por tantos años de alegría, vocación y buen hacer. Todo el mundo te quiere, ese es tu gran legado”.

En la grabación se ve a los alumnos formando un pasillo para acompañar a la profesora en sus últimos momentos en el centro. La escena, sencilla y directa, ha emocionado a antiguos alumnos, familias, compañeros y vecinos de Bigastro.

Una profesora que marcó generaciones

Las reacciones al vídeo dejan claro que Leo no ha sido una profesora más. Muchos antiguos alumnos han recordado sus años en el colegio y han destacado el cariño con el que la siguen viendo décadas después.

“Todos la recordamos con mucho cariño y dedicación”, escribía una antigua alumna. Otra usuaria resumía la sensación de varias generaciones: “Mi profe de gimnasia”. También hay quien recordaba que fue profesora tanto suya como de sus hijos, una muestra del largo recorrido de la docente en las aulas.

Entre los mensajes se repite una idea: Leo deja huella. Algunos la llaman “la mejor”, otros hablan de una “gran profesional” y muchos coinciden en que su forma de enseñar iba mucho más allá de una asignatura.

“Yo pretendía irme en silencio”

La propia protagonista respondió emocionada al aluvión de cariño. “Madre mía, esto se ha ido de las manos. Yo pretendía irme en silencio”, escribió Leo en redes, agradeciendo los mensajes recibidos.

En su comentario también dejó una frase que resume su vínculo con la enseñanza: “Adoro esta profesión”. Una declaración breve, pero suficiente para entender por qué tantas personas han querido participar en su despedida.

El recuerdo de alumnos y familias

El vídeo ha generado decenas de comentarios de familias agradecidas. Algunas madres han destacado el trato que Leo tuvo con sus hijos; otras han lamentado el vacío que deja en el colegio y en la entrada diaria del centro.

“Dejas un vacío muy grande en el cole”, escribía una madre. Otra usuaria apuntaba que hay profesores que no solo enseñan una asignatura, sino que dejan una lección de vida. Ese ha sido uno de los mensajes más repetidos: la idea de que Leo enseñó Educación Física, pero también cercanía, alegría y confianza.

Una despedida que emociona incluso a quien no la conoce

El impacto del vídeo ha llegado también a personas que no conocen personalmente a la docente. Algunos usuarios han reconocido que, solo viendo el cariño con el que la han despedido, se entiende que ha sido una profesora especial.

“No la conozco, pero de ver con el cariño que la han despedido tiene que ser muy buena profe y persona”, comentaba una usuaria. Otro mensaje señalaba que no es fácil que se organice una despedida así si detrás no hay años de buen trabajo, cercanía y afecto real.

La despedida de Leo no ha sido solo un homenaje de final de curso. Ha sido el reconocimiento a una trayectoria marcada por la vocación docente y por una relación muy cercana con generaciones de alumnos.

En tiempos en los que muchas noticias escolares giran alrededor de conflictos, ratios o problemas del sistema educativo, este vídeo muestra otra cara de la escuela: la de los vínculos que se construyen durante años y que permanecen mucho después de abandonar el aula.

El colegio lo resumió con una frase sencilla: “Todo el mundo te quiere, ese es tu gran legado”. Y las reacciones parecen confirmarlo.

Leo se va, pero su paso por el San José de Calasanz de Bigastro queda en la memoria de alumnos, familias y compañeros. Una profesora de gimnasia que, por lo que cuentan quienes la han tenido cerca, enseñó mucho más que deporte.