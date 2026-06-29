Clamor en Callosa de Segura para que se refuerce el cuartel de la Guardia Civil

Cientos de callosinos -más de 1.500, según la Policía Local- se concentraron de forma pacífica en las calles del municipio para manifestar su profunda preocupación ante el incremento de los episodios de delincuencia e inseguridad ciudadana que viene sufriendo la localidad en los últimos meses.

Al finalizar la marcha, varios portavoces vecinales leyeron un manifiesto en el que quisieron dejar claro que la seguridad "no es un privilegio político, sino un derecho fundamental". El texto recalcó el temor creciente de los vecinos al caminar de noche por determinadas zonas y las pérdidas que sufren los comercios locales debido a los robos reiterados.

El foco de la crispación, con una protesta que también convocó UCIN y a la que sumó el PP, se centró en la Subdelegación del Gobierno en Alicante, Administración competente para dotar de más recursos el cuartel de la Guardia Civil de Callosa de Segura.

Así, el clamor principal de la movilización se dirigió de forma explícita a la institución que encabeza Manuel Pineda. Los convocantes señalaron que la plantilla adscrita al cuartel se encuentra bajo mínimos, imposibilitando una correcta labor de vigilancia preventiva y mermando los tiempos de respuesta ante los delitos.

Sin ir más lejos, el jueves pasado, Juan Antonio Franco (PP), cuando se alzó con el bastón de mando tras una moción de censura que desplazó de la Alcaldía a la socialista Amparo Serrano, lanzó un mensaje al Gobierno central para reclamar más guardias civiles, ya que, según sostuvo, "el cuartel está infradotado", pese a que atiende a ocho poblaciones con un total de 48.000 habitantes.

Delincuencia

"No podemos normalizar el miedo ni resignarnos a vivir encerrados mientras los delincuentes campan a sus anchas. Callosa siempre ha sido un pueblo de trabajo y convivencia, y vamos a defender ese legado", declararon los portavoces durante el cierre de la movilización el pasado sábado.

Como medida de presión inmediata, la iniciativa ciudadana avanzó que se recogerán miles de firmas de forma física entre la población. Con estas rúbricas, exigirán formalmente a la Subdelegación el aumento urgente de agentes, más patrullas nocturnas y una colaboración blindada entre la Benemérita y la Policía Local. Los organizadores advirtieron que esta manifestación es solo "el principio de un calendario de acciones de protesta que no cesará hasta recuperar la plena tranquilidad en cada rincón de Callosa de Segura".