Una empresa quiere levantar un ecohotel sobre 17 hectáreas en suelo protegido del parque natural de Torrevieja

La empresa Inner Wellness Eco Resort está tramitando la construcción de un complejo con ecohotel sobre más de 170.000 metros cuadrados de suelo rústico en una de las zonas de amortiguación de impactos mejor conservadas del parque natural de las lagunas de La Mata y Torrevieja junto a la laguna de La Mata, con viñedos y cultivos de secano y regadío junto a la orilla del humedal. La firma presentó la documentación para obtener la evaluación ambiental por parte de la Generalitat, amparándose en la existencia de una edificación tradicional agrícola previa, la Casa Sala, con más de un siglo de antigüedad, sobre unos 500 metros cuadrados. Y en marzo también solicitó un certificado de compatibilidad urbanística al Ayuntamiento de Torrevieja. Fuentes del equipo de gobierno del PP señalaron que conocían la solicitud y el proyecto, mientras que la Generalitat y la empresa no se han pronunciado sobre el resultado del trámite ambiental tras ser consultados por INFORMACIÓN.

Planta general del alojamiento sobre la parcela de la casa agrícola y las cabañas / INFORMACIÓN

Alojamiento

Es un proyecto muy ambicioso. Prevé un complejo de alojamiento apoyado en la rehabilitación y ampliación de esa edificación existente sobre la loma -en mal estado de conservación actualmente- y en la instalación de cabañas desmontables, ligeras y ancladas puntualmente al suelo. Además del alojamiento contempla una zona de wellness, aparcamiento, "polinización", "saladar húmedo y seco", zona agrivoltaica -una planta solar sobre más de una hectárea-, viñedo, permacultura y espacios en estado natural.

Certificado

El certificado municipal es favorable. Sin embargo, está muy condicionado a cualquier autorización posterior del municipio a las determinaciones del Plan de Uso y Gestión y el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural para esa zona en el que se plantea la iniciativa que dependen exclusivamente de la Generalitat. El PORN es el colchón de suelo situado en torno al propio parque natural en el que están prohibidos la mayor parte de usos urbanísticos -sigue siendo suelo rústico-. Además, los técnicos del Ayuntamiento torrevejense recuerdan al promotor que la propuesta también afecta a suelos del municipio de Guardamar y por lo tanto deberá también realizar, en paralelo, la misma solicitud de compatibilidad y licencias al municipio vecino. La empresa habría empleado la opción de la evaluación ambiental antes que la Declaración de Interés Comunitario -un trámite más complejo- por la existencia de esa antigua edificación como justificación para obtener el visto bueno.

Zona de spa situada la antigua balsa de la finca, según el proyecto / INFORMACIÓN

Esa solicitud, según la documentación de acceso público al proyecto, fue presentada el 3 de marzo por la promotora para obtener el certificado de compatibilidad urbanística previsto en la Ley valenciana de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades. El suelo está clasificado como suelo no urbanizable protegido y regulado por el PRUG aprobado por el Consell en 2010 y aparece calificada por la zonificación del PRUG como área de protección paisajística. Según el informe, esta categoría permite determinados usos autorizables, pero siempre sometidos a las condiciones del propio plan rector que prohíbe, recuerdan los técnicos municipales, con carácter general las edificaciones de nueva planta relacionadas con actividades turísticas y recreativas dentro del parque natural. La norma solo contempla excepciones para construcciones singulares promovidas por la administración del parque en áreas de equipamiento y para servicios necesarios que eliminen impactos existentes.

Recración de la instalación "agrovoltaica" -una planta solar de más de una hectárea- / INFORMACIÓN

El mismo plan permite, en las zonas en que la normativa particular lo autorice, habilitar edificaciones existentes para usos turísticos y recreativos. Es ahí donde intenta consolidarse esta iniciativa, que se plantea, además, en una de las pocas propiedades privadas afectadas por el parque en esta zona. Esa reconversión debe ajustarse al PORN, resolver la depuración de vertidos y respetar las características paisajísticas de la zona. E incorpora otra cautela relevante: la parcela se encuentra afectada por la línea divisoria entre Torrevieja y Guardamar, según la cartografía del Instituto Cartográfico Valenciano. El documento indica que el Ayuntamiento de Torrevieja solo puede pronunciarse sobre la parte situada dentro de su término municipal. Esa circunstancia obliga a acotar territorialmente el certificado y las futuras licencias. El informe jurídico advierte de que la actividad global del ecohotel requerirá una tramitación paralela o coordinada con el Ayuntamiento de Guardamar para la parte de la parcela que corresponda a ese municipio.

El expediente también recoge que la parcela está afectada en su parte norte por el Dominio Público Marítimo-Terrestre de la laguna y por la servidumbre de protección.

Wellness

Además de la zona de alojamiento la zona wellness es una de las piezas centrales de la iniciativa. Ahí se concentran el spa, "áreas de meditación", las piscinas naturales y otros servicios relacionados con la salud física y mental y sitúa esos usos alrededor de una piscina natural. La documentación indica que la zona de bienestar se organizaría con "rituales inspirados en los cinco elementos de la naturaleza cercana, sin imponer un recorrido único a los usuarios" y sobre unos seis mil metros cuadrados. Esta zona se sitúa cerca de la antigua balsa de riego y en la documentación figura adaptada al terreno bajo la rasante, sin destacar sobre el paisaje.

El aparcamiento aparece como un espacio específico para vehículos con casi 700 metros cuadrados "con criterios de accesibilidad y con soluciones basadas en la naturaleza para reducir el impacto sobre el entorno". También figura "una zona de polinización para favorecer la biodiversidad y el ciclo natural de polinización" y "un jardín de permacultura vinculado a sistemas agrícolas sostenibles y autosuficientes".

Finca de la Casa Sala en la actualidad / INFORMACIÓN

Planta solar

La zona agrivoltaica -una planta solar de más de 13.000 metros cuadrados- asegura que combina agricultura y producción de energía solar. El texto prevé integrar paneles fotovoltaicos en las prácticas agrícolas de la parcela. A esta se suma un área de restauración de viñedo, situada entre la Casa Sala y la orilla de la laguna, para recuperar y mantener las viñas "con prácticas agrícolas sostenibles". Esa zona ocupa otros 22.000 metros cuadrados. Se trata de uno de los viñedos con mayor calidad paisajística de la laguna de La Mata: están junto a la orilla de saladar y el humedal, malograda a norte, en los últimos dos años, por el crecimiento de la urbanización de El Raso, con edificios de más de cinco alturas junto a la orilla del parque natural.