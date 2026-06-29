El Juzgado de Aguas de Orihuela advierte de que las inundaciones en Luis Barcala serían por el vertido ilegal de pluviales a la Acequia de los Huertos

El Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela se ha pronunciado sobre las inundaciones y filtraciones que se producen desde hace años en edificios de la calle Médico Temísticles Almagro y la avenida Duque de Tamames como consecuencia de la Acequia de los Huertos. La institución que dirige José Bernabé deja claro que sus competencias se enmarcan en la propia infraestructura hidráulica, su funcionamiento ordinario, tandas de riego y puntos de paso para evitar afecciones al cauce, a sus brazas de servicio o al normal aprovechamiento de las aguas, mientras que la responsabilidad en cuanto a obras de reurbanización, desvío, recanalización, cubrición, redes de saneamiento y pluviales, roturas, pavimentación y estabilidad de calzadas recae en el Ayuntamiento, tal y como quedó recogido cuando se actuó en tramos de esta acequia.

Ahora bien, el Juzgado también se ha centrado en las inundaciones o desbordamientos que afectan a la calle Luis Barcala y que se atribuyen igualmente a esta acequia. En este punto deja claro que los imbornales de recogida de aguas pluviales vierten directamente a las Arrobas de Gregorio Masquefa y de Miguel Ruiz, "de forma no consentida por este Juzgado y sin autorización, además de resultar contrario al régimen que debe presidir la evacuación de aguas pluviales urbanas, que debería articularse mediante red separativa propia de titularidad y mantenimiento municipal".

Por tanto, prosigue el escrito, cuando estas arrobas entran en carga, los vertidos de pluviales urbanos directamente conectados a una infraestructura de riego producen desbordamientos o incidencias que no derivan del funcionamiento ordinario de la acequia ni de las arrobas, sino de "una conexión indebida de aguas pluviales municipales a una infraestructura hidráulica que no tiene por objeto servir de red urbana de evacuación de pluviales", algo que, añade, debe ser corregido por el Consistorio.

Así, el Juzgado no solo afirma que el responsable del mantenimiento y daños de la acequia es la Administración local, sino que además informa de que la conexión de pluviales a las arrobas se habría hecho sin autorización, provocando a su vez un aumento de caudal en la acequia principal que derivaría en inundaciones que afectan a terceros, como han denunciado vecinos de Luis Barcala.

Así está un edificio en Orihuela por las filtraciones de agua de una acequia mal sellada / Información

Proyecto

Atendiendo a la memoria del proyecto que se realizó este vial en 2010, se contempla un sistema de pluviales que conecte los imbornales de la calle Luis Barcala a una red separativa con destino a los pasos inferiores de las carreteras de Bigastro y Hurchillo, de forma que las aguas recogidas en estos puntos servirían para regar los parques y jardines del casco urbano.

Sin embargo, el mismo proyecto no presupuesta ni un solo metro de tubería para ejecutar esa conexión. Únicamente recoge una partida de 2.096 euros para 12 imbornales.

El vacío presupuestario implicaría que, en la ejecución, los imbornales quedaron conectados a donde drenaban antes de la actuación: las arrobas de Gregorio Masquefa y de Miguel Ruiz.

Denuncias

Ante estos indicios de que el Ayuntamiento, en vez de realizar una red separada de pluviales -como dicta la ley- habría conectado los desagües directamente a la acequia, uno de los afectados ha denunciado los hechos ante el Seprona de la Guardia Civil y la Confederación Hidrográfica del Segura para que recojan muestras y analicen el agua con el fin de investigar un presunto vertido ilegal que podría estar contaminando las aguas destinadas al riego de la huerta tradicional, dedicada a producción hortofrutícola para consumo humano.

Las aguas pluviales de escorrentía urbana arrastran hidrocarburos, aceites, metales pesados, microplásticos, partículas de neumático y residuos sólidos procedentes de la calzada y de la vía pública. De confirmarse la incorporación continuada de aguas pluviales urbanas no depuradas a este sistema de riego -como ha puesto de relieve el Juzgado de Aguas-, se estaría aportando agua sin depurar, con plásticos y contaminantes al riego de frutas y hortalizas, además de constituir un posible delito medioambiental y urbanístico.

"Esto ya no va solo de una calle que se hunde", dice uno de los afectados, que también ha denunciado los hechos antes el Juzgado de Instrucción de Orihuela pidiendo que se investiguen presuntas irregularidades sobre la Acequia de los huertos, las inundaciones a los edificios y las distintas obras y contradicciones de la Administración.

Por su parte, el Ayuntamiento ha ignorado hasta en cinco ocasiones los requerimientos del Síndic de Greuges para que entregue documentación sobre la reurbanización que se llevó a cabo en la calle Temístocles Almagro y que acabó entubando una acequia que está señalada como la causante de filtraciones e inundaciones que afectan a la estructura de varios edificios y hace inservibles garajes y trasteros.

Afectados

Después de que residentes de la calle Médico Temístocles Almagro, donde hay unas 80 viviendas afectadas, a principios de 2025 hicieran pública su preocupación ante la persistencia de filtraciones, provocando grietas, daños y una posible afectación de los cimientos y estructuras, dando la voz de alama incluso de riesgo de derrumbe, otras comunidades de vecinos de la avenida Duque de Tamames y Luis Barcala han hecho lo propio.

En concreto, cinco comunidades de propietarios de Duque de Tamames -en total, 68 viviendas y 83 garajes- han manifestado que sufren continuas inundaciones que afectan a pilares, aparcamientos subterráneos y el foso de los ascensores.

También los residentes de la calle Luis Barcala, número 3, han asegurado que han dado aviso al Ayuntamiento por la sede electrónica en varias ocasiones. Todos coinciden en que los episodios se producen cada vez que hay tanda de riego.

El Consistorio llevó a cabo unas obras, que ya en su día los vecinos calificaron de "parche", en diciembre por 6.152 euros, pero solo tres días después las inundaciones volvieron, requiriéndose incluso la intervención de bomberos y Policía Local.