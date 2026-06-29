León XIV expulsa al excura de San Isidro por su "reiterado rechazo" hacia él y el papa Francisco

El papa León XIV ha decretado la expulsión del estado clerical de Francisco José Vegara Cerezo, de conformidad con el artículo 26 de las normas sobre los delitos reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe. El sacerdote ya fue apartado cuando ejercía de cura en San Isidro, hace dos años, por el obispo José Ignacio Munilla de "cualquier oficio o cargo" en el Obispado después de que acusara públicamente de herejía al papa Francisco.

La Diócesis ha publicado un comunicado en el que subraya que desde 2023 se ha mantenido un diálogo con Vegara Cerezo, tanto por parte del obispo Munilla como de otros sacerdotes designados, ante "su reiterado rechazo de reconocimiento y sujeción al papa Francisco, y ahora hacia el papa León XIV, postura manifestada de manera pública y notoria a través de diversos medios de comunicación".

Las mismas fuentes indican que en febrero de 2024, en el marco de la investigación, se le apartó de cualquier oficio o cargo en la Diócesis y se le amonestó para que cesara en su postura y obedeciera a las medidas cautelares decretadas. Valorando sus circunstancias personales, el 8 de septiembre de 2025, el obispo diocesano declara, por medio de un decreto, que este se encontraba impedido para ejercer el ministerio, prohibiéndole al mismo tiempo sus manifestaciones en medios de comunicación. Este decreto fue recurrido por Vegara Cerezo al Dicasterio del Clero.

Además de lo anterior, tras conocer un artículo publicado por Vegara Cerezo, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe instó al sacerdote a pronunciarse y a retractarse -en su caso- del delito contra la fe sub facti specie de cisma. Sin embargo, al no responder satisfactoriamente a este requerimiento, tras los trámites preliminares, el papa decretó el 30 de abril su expulsión del estado clerical, algo que se le comunicó a Vegara Cerezo el pasado 20 de junio.

De este modo, entre otros, pierde los derechos propios del estado clerical, queda dispensado de la ley del celibato, no está sujeto a las demás obligaciones relacionadas con el estado clerical y tiene prohibido ejercer el ministerio sagrado, salvo en los casos previstos en los cánones 976 y 986, § 2, del Código de Derecho Canónico.

El obispo Munilla, en nombre propio y de toda la Iglesia diocesana de Orihuela-Alicante, ha manifestado la plena comunión de caridad y de obediencia con el Sucesor de Pedro, el Papa León XIV, pidiendo oración por Francisco José Vegara Cerezo y recordando las palabras que hace unos días pronunció el papa en España: "Cuando encuentren dificultades, alcen la mirada, y pidan al Espíritu Santo la gracia de vivir unidos en la fe, la esperanza y la caridad".

Acusaciones

El religioso acudió en enero del año pasado a la sede principal en Alicante de la Diócesis para registrar un texto en el que acusaba al papa Francisco de herejía y apostasía por el contenido de distintas declaraciones del santo padre publicadas en los últimos años. Además, denunciaba al propio Obispado por connivencia y limitarse a "acatar".

En el documento exponía que el papa se había desviado del paradigma moral católico, por justificar la bendición de parejas "irregulares", ofrecer su "absolución" y permitir la comunión a "quienes sin propósito de enmienda se encuentran en situación de pecado grave", tal y como aseguraba que aparecía en la declaración "Amoris laetitia" publicada por el pontífice.

Hasta Munilla, conocido por su defensa de los posicionamientos más ortodoxos de la Iglesia -en ocasiones al margen de las declaraciones del papa-, apartó a Vegara Cerezo de sus labores de sacerdocio en la parroquia de la población de San Isidro en febrero de 2024. El detonante fueron las críticas vertidas sobre las palabras del papa en distintos canales de redes sociales como YouTube.

Debates teológicos

El denunciante también señalaba que varios miembros del Obispado habían mantenido hasta seis encuentros y debates con él desde que fue apartado para abordar algunas de las cuestiones teológicas que difundió, entre ellas su denuncia de herejía y apostasía del papa Francisco, que habían motivado el cese de sus funciones parroquiales en uno de los municipios más pequeños de la Vega Baja.

Durante estos encuentros de discusión teológica, en los que en al menos una ocasión estuvo presente el propio Munilla, se trató de encontrar un punto de equilibrio argumental que no convenció a Vegara Cerezo ni lo apartó de los postulados de fe que consideraba los correctos.

Tras los intentos del Obispado por reconducir la situación y ante el cuestionamiento doctrinal, el fiscal de la Diócesis, un sacerdote dedicado a las resoluciones de derecho canónico, remitió al Vaticano un informe sobre la situación del ya exsacerdote.