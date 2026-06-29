Los Moros y Cristianos de Orihuela llegan a las pedanías

El embajador cristiano, Eduardo Aparicio Nortes, de la comparsa Caballeros del Rey Fernando, llevó la Fiesta de la Reconquista y de Moros y Cristianos a su barrio del Sagrado Corazón de la carretera de Beniel. El mismo desde el que, como dijo en su discurso del Medio Año Festero, escuchaba de pequeño los trabucazos y la música que llegaban desde el centro de la ciudad y que hacía bailar a sus abuelas. Este evento, que reunió a la familia festera, sirvió de antesala al desfile de la Entrada Cristiana en la noche del 24 de julio.

En el acto, que comenzó con una entrada del protagonista y sus dos favoritas, sus hermanas, Paqui y Mari Carmen, precedidos por un grupo de bailarinas, desveló algunos de los detalles que se pondrán en la calle durante la Embajada. Uno de ellos musical, a cargo del compositor oriolano Javier Guil Grao, que ha dedicado al embajador una marcha cristiana titulada Orcélita, que las personas asistentes pudieron escuchar interpretada por la Asociación Músico Cultural Orcelis, socio de honor de la asociación de fiestas. El otro, heráldico, ya que Pablo Cuadrado Navarro, amigo personal de Aparicio, ha diseñado para él un escudo que el embajador también lucirá durante el desfile y que se presentó en la recepción.

Obsequios

Al acto acudieron también el embajador moro, Francisco Manuel Sánchez Mateos, de la comparsa Moros Abdelazíes, y la Armengola, Pilar Hernández Gutiérrez, que quisieron agasajar a Aparicio. El primero con unos manguitos pensados para que se luzcan durante la Guerrilla de Pólvora, y la segunda con una escultura que, simbólicamente, une a los embajadores con su Armengola.

En reconocimiento a la labor que la Asociación de Fiestas Santas Justa y Rufina realiza para hacer posible estos festejos, Aparicio entregó a su presidente, Enrique Riquelme, un pequeño recuerdo de esta embajada, y la comparsa Caballeros del Rey Fernando entregó a su embajador un escudo que completa el conjunto con la espada que le obsequió durante su presentación el pasado 4 de octubre. Fue el presidente de Caballeros del Rey Fernando, Salvador Álvarez Santos, el encargado de entregársela en nombre de todos los socios y socias de la comparsa.

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Aparicio cerró el acto, al que también asistieron, entre otros, el alcalde, Pepe Vegara; la concejala de Festividades, Rocío Ortuño; el Síndico del Oriol, Juan Martínez Tomé, y otros miembros de la Corporación Municipal. Lo hizo con agradecimientos a todas las personas que lo han apoyado, que lo han felicitado, que han tenido un momento para dedicarle un gesto de cariño, desde su nombramiento el pasado octubre, en especial a su familia y amigos, a su comparsa y a todas las instituciones oriolanas con las que ha compartido unos meses muy intensos que encaran su recta final durante las fiestas de la Reconquista y de Moros y Cristianos, y destacando el hecho de que se haya llevado la fiesta a la Costa, de la mano de Moros Abdelazíes, y que se hiciera lo propio con las pedanías, en este caso la suya, poniendo de relieve la importancia de que los Moros y Cristianos se vivan en todo el término municipal.