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Nuevo recorte de la Conselleria de Educación: se elimina el Ciclo Superior de Estilismo y Dirección de Peluquería del IES La Encantá de Rojales

La supresión de estas enseñanzas públicas deja sin oportunidades formativas a decenas de jóvenes de la Vega Baja y obliga a alumnado ya matriculado a desplazarse a otros centros

Ies La Encantá de Rojales, en una imagen de archivo

Ies La Encantá de Rojales, en una imagen de archivo / TONY SEVILLA

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Loreto Mármol

Loreto Mármol

La Conselleria de Educación ha suprimido el primer curso del Ciclo Formativo de Grado Superior de Estilismo y Dirección de Peluquería del IES La Encantá de Rojales para el curso 2026-2027.

El sindicato CCOO Educació Vinalopó-Vega Baja ha reaccionado ante lo que considera un nuevo recorte en la oferta pública de Formación Profesional de la comarca, "evidenciando, una vez más, la política de desmantelamiento progresivo de la educación pública que está impulsando el Gobierno valenciano".

Para la organización sindical, no se trata solo de una simple reorganización administrativa, sino de "la supresión de unos estudios consolidados, con demanda real y con alumnado interesado en cursarlos". Más de quince alumnos y alumnas han manifestado ya su voluntad de matricularse en estas enseñanzas, y ahora ven cómo la Conselleria les cierra la puerta de la única oferta pública disponible en la zona.

La situación es aún más grave porque el alumnado que debe continuar sus estudios se verá obligado a desplazarse a otros centros para completar su formación, generando "un perjuicio inaceptable tanto para el alumnado como para sus familias", han criticado las mismas fuentes.

Cartel contra la supresión del ciclo formativo

Cartel contra la supresión del ciclo formativo / Información

Comisiones Obreras considera especialmente preocupante que, mientras la conselleria anuncia grandes planes de expansión de la Formación Profesional y realiza campañas publicitarias sobre su apuesta por la FP, la realidad en los centros educativos sea muy distinta: se cierran grupos, se reduce la oferta educativa y se limitan las oportunidades formativas de la juventud.

"Una comarca de segunda"

"La Vega Baja no puede seguir siendo una comarca de segunda categoría en materia educativa. El alumnado tiene derecho a acceder a una oferta pública, gratuita, de calidad y cercana a su entorno, sin tener que recurrir a centros privados o asumir desplazamientos que muchas familias no pueden permitirse", han añadido, al tiempo que han exigido el mantenimiento del Ciclo Formativo de Grado Superior de Estilismo y Dirección de Peluquería del IES La Encantá.

Asimismo, han hecho un llamamiento a toda la comunidad educativa, las familias, alumnado, los profesionales del sector y los ayuntamientos de la comarca para que se sumen a las iniciativas de defensa de estas enseñanzas, porque "mientras la conselleria anuncia millones de euros, miles de nuevos docentes y grandes planes de futuro ante las cámaras, a los centros educativos siguen llegando los recortes", han lamentado.

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Por ello, se oponen a los recortes y el desmantelamiento de la Formación Profesional pública. "La Vega Baja merece más educación pública, no menos", han concluido.

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