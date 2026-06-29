Consulta la programación del Teatro Circo de Orihuela para la temporada de otoño/invierno 2026

El Teatro Circo de Orihuela ha presentado su nueva programación de otoño/invierno, una temporada que se desarrollará entre los meses de septiembre y diciembre de 2026 y que vuelve a apostar por una oferta cultural amplia, variada y dirigida a todos los públicos.

La nueva temporada reúne propuestas de teatro, comedia, música, ballet, espectáculos infantiles y familiares, conciertos, tributos y grandes producciones escénicas, consolidando al Teatro Circo como uno de los espacios culturales de referencia en Orihuela y en la comarca.

Se trata de una programación pensada para todos los gustos y edades, con espectáculos para público adulto, propuestas infantiles, teatro, ballet, conciertos, música en directo y una importante presencia de la comedia. El objetivo es que cada espectador pueda encontrar una propuesta cultural con la que disfrutar y que el Teatro Circo siga siendo un espacio abierto, vivo y cercano.

Uno de los ejes destacados de esta temporada será precisamente la comedia. La programación refuerza la presencia de espectáculos pensados para desconectar, compartir y reír, reivindicando también el teatro como un lugar para disfrutar, pasarlo bien y salir con una sonrisa. Porque la cultura emociona, invita a reflexionar, acerca grandes historias al público y también permite algo tan necesario como reírse.

La temporada comenzará el 20 de septiembre con Zootrópolis, el Musical, una propuesta familiar llena de color, música, humor y personajes entrañables, pensada para disfrutar con niños y adultos. El espectáculo plantea una aventura divertida y emocionante en una ciudad habitada por animales de todo tipo, recordando que nadie es demasiado pequeño para hacer algo grande.

Dentro de la programación ya anunciada, el Teatro Circo contará también con El humor de mi vida, de Paz Padilla, una propuesta que combina emoción y comedia, y con Goyo Jiménez, uno de los grandes nombres del humor nacional. Ambas citas refuerzan una de las líneas principales de esta temporada: la apuesta por espectáculos de humor de primer nivel y por artistas capaces de conectar con un público amplio.

El mes de noviembre concentrará buena parte de la programación. El 6 de noviembre, el Teatro Circo acogerá Miss Bujía, una propuesta teatral contemporánea en la que una experta en Arte Barroco recorre distintas pinturas protagonizadas por mujeres para liberar las verdades ocultas tras esos cuadros, en una obra que mezcla arte, memoria, reflexión y escena.

El 13 de noviembre llegará La flauta mágica, una producción escénica inspirada libremente en una ambientación que fusiona el antiguo Egipto con elementos de ciencia ficción, ofreciendo al público una fantasía visual y musical llena de personajes y referencias a distintas épocas.

El 14 de noviembre será el turno del Concierto bajo las velas, una experiencia musical íntima y envolvente en la que el recinto se iluminará con miles de velas, creando una atmósfera especial para disfrutar de la música en directo en un entorno cuidadosamente preparado.

La programación incluirá también a Aguilera y Meni, dentro de la línea de espectáculos de humor que marcarán esta temporada, y el 21 de noviembre llegará Cómicas, con Martita de Graná, Virginia Riezu y Antonia Triviño, una noche de comedia con tres voces propias, tres estilos diferentes y una propuesta ágil, actual y cercana.

El 27 de noviembre, el Teatro Circo recibirá He’s Back, tributo a Michael Jackson, un espectáculo en directo que recrea la energía, la estética y los grandes éxitos del Rey del Pop, con música, baile y una puesta en escena pensada para todos los públicos.

La danza clásica tendrá también un espacio destacado el 11 de diciembre con Giselle, a cargo del Ballet de Barcelona, una producción que presenta uno de los grandes títulos del ballet romántico, respetando la música original, el libreto y la esencia de la obra, pero con una puesta en escena actual y envolvente.

La temporada concluirá el 20 de diciembre con Diana Navarro, que llegará al Teatro Circo con la gira Ya no estoy sola, una celebración de sus 20 años de trayectoria artística. La artista ofrecerá un recorrido por la copla, la neocopla, la zarzuela y el flamenco, interpretando temas emblemáticos de su carrera.

Lo que viene en 2027

Además de la programación de otoño/invierno 2026, la presentación ha servido también para adelantar tres propuestas que funcionarán como aperitivo cultural de la próxima temporada de 2027: La casa de Bernarda Alba, Eva Soriano y Miénteme.

Con La casa de Bernarda Alba, el Teatro Circo incorporará uno de los grandes textos de Federico García Lorca y una de las obras fundamentales del teatro español, una pieza cargada de fuerza dramática, simbolismo y vigencia.

La presencia de Eva Soriano reforzará la apuesta por la comedia actual, cercana y dinámica, con una de las cómicas y comunicadoras más reconocidas del panorama nacional.

Por su parte, Miénteme completará este adelanto cultural con una comedia fresca, inteligente y provocadora sobre la verdad, la mentira, la pareja y las contradicciones de la vida cotidiana.

Con esta nueva temporada, el Teatro Circo de Orihuela continúa consolidándose como un espacio cultural de referencia, con una oferta variada, atractiva y pensada para todos los públicos. Una programación para disfrutar en familia, con amigos, en pareja o simplemente para vivir una buena experiencia cultural.

El Teatro Circo será, un otoño e invierno más, escenario de teatro, música, danza, espectáculos familiares, grandes voces, humor y mucha comedia. Una programación que combina calidad, variedad y cercanía, y que reivindica la cultura como un espacio para emocionarse, compartir y también reírse.