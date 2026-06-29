Torrevieja reunirá a más de 700 coralistas de 13 países en el Certamen Internacional de Habaneras del 19 al 29 de julio

Torrevieja celebrará del 19 al 25 de julio el 72º Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional, con más de 700 coralistas de 13 países y quince masas corales en el Teatro Municipal. La programación incluye una gala inaugural con la soprano Ainhoa Arteta, cuatro noches de competición coral, una gala de clausura con los coros ganadores y una noche previa de habaneras al aire libre en la Playa del Cura. El concurso de canto coral internacional torrevejense recupera el tono de otras ediciones por número de corales y remarca su carácter internacional. Solo tres de ellas son nacionales. Participan coros de Letonia, Turquía, Chile, China, Estados Unidos, México, Eslovenia, Indonesia, Venezuela, Ucrania, Perú, Argentina y España.

El alcalde Eduardo Dolón, el concejal de Cultura Antonio Quesada y quien ha sido gerente durante décadas del Patronato de Habaneras y Polifonía Juan Antonio Manrique, presentaron esta edición.

Cartel anunciador del Certamen de Habaneras / INFORMACIÓN

Gala inaugural

El certamen comenzará el domingo 19 de julio con la gala inaugural. La Unión Musical Torrevejense y el Coro Sinfonía de la Escuela Coral Municipal interpretarán los himnos oficiales antes de la actuación de Ainhoa Arteta.

La tradición coral local tendrá una noche propia el lunes 20 de julio. En esa gala actuarán el Coro y Orquesta Maestro Ricardo Lafuente, la Masa Coral José Hódar, la Agrupación Coral Manuel Barberá, el Orfeón de Torrevieja, el Coro Maestro Casanovas y la Coral Torrevejense Francisco Vallejos. La obra obligada de esta edición será “Habanera de Sal”, compuesta por Antoni Mas y Belén Puente.

La competición internacional comenzará el martes 21 de julio con la participación del Riga Technical University Mixed Choir “Vivere”, de Riga, Letonia; el Anchorus Polyphonic Choir, de Ankara, Turquía; el Sortilegio Vocal Ensamble, de Valparaíso, Chile; y el Beijing Wuzi Riparian Choir, de Pekín, China.

La segunda velada de competición será el miércoles 22 de julio. Esa noche actuarán el Chamber Choir “Portland Phoenix”, de Estados Unidos; el Coro de Cámara de la Universidad de las Américas, de Puebla, México; el Mixed Choir “Viva”, de Brežice, Eslovenia; y el Administratio Choir, de Malang, Indonesia.

El jueves 23 de julio se celebrará la tercera velada competitiva, con el Coro de Cámara de Mérida, de Venezuela; el State Capella Choir of Ukraine “Trembita”, de Leópolis, Ucrania; el Coro Juvenil “Sinfonía por el Perú”, de Lima, Perú; y el Coro de Cámara del Colegio Nacional de Buenos Aires, de Argentina.

La cuarta y última noche de competición será el viernes 24 de julio y estará dedicada a las tres agrupaciones españolas seleccionadas. Participarán el Coro de Cámara “Ainur”, de Las Palmas de Gran Canaria; el Coro “Encanto”, de Griñón, Comunidad de Madrid; y el Coro “Aurum”, de Luanco, Asturias. El sábado 25 de julio se celebrará la gala de clausura, con la exhibición de los coros ganadores y la entrega de premios.

El tenor y divulgador musical José Manuel Zapata presentará las galas del certamen. El jurado estará integrado por Antoni Mas, Cristóbal Soler, Pietro Ferrairo, Ruth Revert y Selena Cancino. La programación paralela incluirá actuaciones corales en calles peatonales del centro histórico, conciertos en distintos espacios de la ciudad y las XIII Jornadas Internacionales de la Habanera y el Canto Coral. Las galas del Certamen de Habaneras podrán seguirse, como en los últimos años desde que se trasladó el concurso de canto coral al Teatro, también desde la pantalla gigante instalada en el Paseo Vista Alegre

Como antesala del certamen, el sábado 4 de julio la Playa del Cura acogerá una noche de habaneras al aire libre con la actuación del Coro UAnima, una masa coral de Torrevieja formada por residentes ucranianos que han aprendido el canto de la habanera y el grupo castellanomanchego de La Trova del Llano.

Sin auditorio

Este año, al contrario que en anteriores presentaciones, ya ni se abundó en el hecho de que el Certamen se haya anclado al escenario del Teatro Municipal ante el retraso que acumula la rehabilitación de las Eras de la Sal. Cuando INFORMACIÓN señaló en 2025 que el contrato de organización del evento apuntaba como ubicación del Certamen al Teatro al menos hasta 2028 el alcalde Dolón aseguró que el auditorio al aire libre estaría preparado para esta edición. Promesa que ha realizado año a año desde que se abandonó el tornavoz de las Eras de la Sal como sede del Certamen en 2022.

Las cifras del certemen internacional / INFORMACIÓN

Coste

El Ayuntamiento de Torrevieja invertirá en la semana del Certamen Internacional, un concurso coral que considera referente de la cultura y la identidad local, un mínimo de 311.000 euros, IVA incluido. La producción integral de la Noche de Habaneras en la playa del Cura tiene un coste para las arcas municipales de 39.000 euros por edición. El servicio de vigilancia para el certamen y actividades paralelas supone un importe anual de otros 26.000. Los traslados de coralistas, invitados, jurado y personal de organización suma otros 96.000 euros anuales. Y la propia realización del Certamen de Habaneras, para su producción técnica del certamen, alojamiento y manutención de coralistas, invitados, jurado y organización. La producción incluye sonido, iluminación, imagen, vídeo, decoración, personal técnico, azafatas, regidor, realización, servicios médicos, pantalla exterior, mobiliario y legalización de las instalaciones temporales. En total otros 140.899 euros anuales en la que el alojamiento en hoteles de 700 coralistas supone la partida principal.

Del carácter popular que tenía el concurso desde su fundación en los años 50 y hasta mediados de los 90, en un tono que ha perdido por completo, el actual es una competición con algunos de las mejores masas corales del mundo y que se disputan 49.000 euros en premios.