Torrevieja incorpora a su oferta académica universitaria el grado de Psicología presencial por la UNED

Torrevieja ampliará su oferta universitaria con el grado en Psicología de la UNED en el curso 2026/2027, con enseñanza presencial y hasta 150 plazas. Prevé incorporar el Grado en Dirección y Gestión de Empresas y Actividades Turísticas de la Universidad Miguel Hernández para el próximo mes de septiembre o para el curso 2027/2028 -en función de los plazos administrativo y en el curso 2027/208 el Grado en Comunicación Audiovisual, también de la UNED. La ciudad mantiene además el Grado en Educación Infantil semipresencial, implantado en 2022 por la UNED, que supera ya los 200 alumnos matriculados.

Los detalles sobre esta nueva oferta universitaria fueron presentados este lunes en rueda de prensa por el alcalde, Eduardo Dolón; el concejal de Educación, Ricardo Recuero; el director de la UNED de Elche, Francisco Escudero; el coordinador del Aula de la UNED en Torrevieja, Jesucristo Riquelme; y la nueva coordinadora, Ana Pérez Caselles.

Un momento de la presentación del nuevo grado en Psicología de la UNED / D. Pamies

La principal novedad para el próximo curso será la implantación del Grado en Psicología de la UNED. La titulación se impartirá de "forma presencial" -aunque la UNED señala que su oferta siempre es semipresencial o telemática- en la nueva sede universitaria de la calle Concepción con Canónigo Torres, edificio que compartirá espacios con futuras enseñanzas de la Universidad de Alicante y de la Universidad Miguel Hernández. Y no es un anuncio.

Está ahí mismo porque el plazo de matrícula estará abierto desde este miércoles 1 de julio al 21 de octubre con una previsión máxima de 150 plazas.

Sin nota de corte

El acceso requerirá haber superado la PAU o la EVAU, disponer de un título de Grado Superior de Formación Profesional o estar cursando ya algún grado universitario. Según la información facilitada, para acceder a esta titulación no será necesaria nota de corte. Escudero señaló que se trata de una formación con una gran demanda, mientras que Riquelme apuntaba que sin el plazo abierto ya habían recibido una docena de solicitudes.

Sede universitaria

La nueva sede universitaria tiene prevista su inauguración a comienzos de septiembre. El edificio, financiado con 5,6 millones por Agamed, que también contará en esas nuevas dependencias con sus oficinas, acogerá actividad de distintas instituciones académicas y concentrará la nueva oferta universitaria anunciada para Torrevieja.

La UNED y el Hospital Universitario de Torrevieja prevén firmar un convenio de colaboración para que los estudiantes del Grado en Psicología puedan realizar prácticas formativas en el centro sanitario. El acuerdo permitiría vincular la enseñanza presencial con actividad práctica en el ámbito hospitalario, según avanzó Escudero.

Balance

Durante la presentación también se hizo balance del Grado en Educación Infantil. Esta titulación se implantó en Torrevieja en 2022 en modalidad semipresencial y ya supera los 200 estudiantes matriculados. El curso actual marca además el cierre del primer ciclo completo de esta enseñanza en el municipio. Según se expuso en la comparecencia, los alumnos que completa el grado de Educación Infantil han podido iniciar y finalizar la carrera universitaria en Torrevieja y eso sí es algo "histórico" para la ciudad de Torrevieja apuntó Jesucristo Riquelme que se despedía en esta comparecencia de su labor de coordinador, en la que también anticipó que la UNED quiere convertirse en centro de acreditación de los exámenes de español para extranjeros del Instituto Cervantes, en algo en lo que se trabaja desde hace tiempo.

Comunicación Audiovisual

La siguiente incorporación prevista por la UNED será el Grado en Comunicación Audiovisual. La universidad trabaja para implantarlo en 2027 en modalidad semipresencial. Esta titulación estará orientada a perfiles relacionados con la comunicación digital, los medios audiovisuales, la producción multimedia y la creación de contenidos.

Escudero apuntó en este sentido que de esta forma Torrevieja con esta oferta se consolida como referente comarcal y de un ámbito geográfico muy importante en enseñanza superior. Dolón acotó ese ámbito a los tres municipios litorales de la comarca, además de Torrevieja, Guardamar, la costa oriolana y Pilar de la Horadada y todos los municipios de la segunda línea de costa. El coste de matrícula por crédito es de solo 15 euros en esta universidad pública lo que permite completar todos los previstos para un curso con un desembolso que apenas supera los 900 euros. Una diferencia abismal con respecto a la oferta privada.

El alcalde Dolón destacó que este importante avance en la oferta formativa se debe "a la firme apuesta del Ayuntamiento por acercar la educación superior a los jóvenes de Torrevieja y de toda la Vega Baja, evitando desplazamientos y generando nuevas oportunidades formativas y profesionales". El Ayuntamiento mantiene convenios de colaboración con la UNED, UA y UMH para respaldar financieramente su presencia en la ciudad.

La nueva sede universitaria en cifras / INFORMACIÓN

La Universidad Miguel Hernández también prevé incorporar en 2027 el Grado en Dirección y Gestión de Empresas y Actividades Turísticas. La enseñanza se vincula al sector turístico y empresarial. El alcalde Eduardo Dolón señaló a INFORMACIÓN que LA Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) validó el pasado 18 de junio el plan de estudios de esta nueva titulación. Esta propuesta que llega de la mano de del Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo, entidad adscrita a la UMH pero será una enseñanza de carácter privado. Y que es la Generalitat la que debe ahora autorizar su implantación en modalidad presencial y semipresencial. En este sentido, admitió que no es seguro que se vaya a desarrollar desde el próximo mes de septiembre pero sí en el curso académico 2027/2028. En cualquier caso tanto la UMH como el Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo (IMEP) han abierto un espacio de preinscripción e información sobre este nuevo grado en sus sitios de internet. Además, la UMH pone en marcha el próximo curso en Torrevieja dos cátedras: una de Gastronomía y otra especializada en Habaneras.

Nueva sede

Todas las sedes universitarias con presencia en Torrevieja -a las citadas se suma la Universidad de Alicante con oferta de cursos, seminarios, actividad cultural y microacreditaciones y microcredenciales profesionales desde 2018- compartirán espacio físico desde septiembre en el edificio de la sede universitaria -o campus universitario urbano, en palabras del alcalde- desde el próximo mes de septiembre.

Las tres plantas superiores del nuevo edificio, que también es sede de la empresa de abastecimiento de agua Agamed, están dedicadas a la formación con 12 aulas y despachos y otras dependencias con capacidad para 430 alumnos. En este sentido, el equipo de gobierno señala que las instalaciones cuentan con capacidad sobrada para asumir toda la formación prevista en la actualidad -con mucha oferta semipresencial y telemática y con posibilidad de alargar los turnos a mañana y tarde-. Riquelme hizo dos puntualizaciones. Señaló que el edificio está pensado como un eficaz aulario, pero echó de menos algunas instalaciones propias universitarias como una sala de estudio 24 horas y una biblioteca universitaria.