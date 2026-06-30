El arcoíris que no cesa en Orihuela: una marcha del Orgullo, gala Miss Drag Queen y un plan municipal hasta 2029

El arcoíris que no cesa en Orihuela es el del Orgullo LGTBI, pese al temor generado con la llegada de Vox al poder, con declaraciones institucionales frustradas y ausencia de la bandera del colectivo ondeando en la casa consistorial del Palacio del Marqués de Arneva. La programación prevista ha sido organizada conjuntamente entre el Ayuntamiento y la asociación Atrévete Orihuela con el objetivo de proponer actividades más amplias, participativas y abiertas a toda la ciudadanía.

Este martes, a las 19 horas, se proyecta en el auditorio La Lonja la película británica Desconocidos, dirigida por Andrew Haigh y protagonizada por Andrew Scott y Paul Mescal, una producción estrenada en 2023 que no había podido verse hasta ahora en la ciudad.

Ya el miércoles, también a las 19 horas, tendrá lugar un pase de modelos inclusivo, con salida desde la plaza de la Soledad a la calle Mayor, en el que participarán modelos y diseñadores pertenecientes al colectivo LGTBI. Entre ellos estará el diseñador ilicitano Youssef, que presentará su nueva colección.

Los actos centrales se celebrarán el jueves 2 con la ya tradicional Marcha Reivindicativa Orihuela Incluye, que partirá a las 20 horas desde la puerta del Ayuntamiento hasta la Glorieta Gabriel Miró. Durante el recorrido se repartirán banderas y material conmemorativo entre los asistentes.

La marcha finalizará con la lectura del manifiesto del Orgullo 2026, que correrá a cargo del pregonero de esta edición, Antonio Bravo Alcaina, periodista, escritor y portavoz de Atrévete Orihuela. Graduado en Periodismo por la Universidad Miguel Hernández, es autor de cuatro libros y creador del medio de comunicación Punto de Vista, desde el que desarrolla una labor de divulgación y defensa de los derechos humanos y del colectivo LGTBI. La jornada concluirá con una fiesta conmemorativa en la Glorieta Gabriel Miró amenizada por el DJ Arnicoco.

La concejala de Bienestar Social, Agustina Rodríguez, ha invitado a todos los oriolanos a participar en las actividades, especialmente en la marcha, destacando la importancia de "seguir construyendo una Orihuela abierta, inclusiva, respetuosa y comprometida con la igualdad y los derechos humanos".

Como principal novedad de la programación, el viernes, a las 20 horas, el auditorio de La Lonja acogerá la I Gala Miss Drag Queen Orihuela, que reunirá a nueve participantes y contará con un jurado formado por profesionales del ámbito artístico y cultural. La ganadora recibirá un premio en metálico de 300 euros, un retrato pictórico, una sesión fotográfica profesional, la corona oficial y la posibilidad de participar junto a sus damas de honor en la programación del Orgullo de 2027.

Plan municipal

La edil ha señalado también que Orihuela contará por primera vez con una herramienta técnica y metodológica que permitirá trabajar durante todo el año en favor de la igualdad del colectivo LGTBI, más allá de las actividades puntuales organizadas con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI.

Rodríguez ha recordado que este día conmemora los disturbios de Stonewall, ocurridos en Nueva York en 1969, origen del movimiento moderno por los derechos del colectivo. Asimismo, ha señalado que, aunque España es uno de los países más avanzados en el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI, todavía siguen produciéndose situaciones de discriminación y rechazo que hacen necesario continuar impulsando políticas públicas de igualdad.

Así, ha avanzado la puesta en marcha del primer Plan Municipal de Igualdad de Trato a la Comunidad LGTBI, denominado Orihuela Incluye, que marcará las políticas municipales en esta materia hasta el 31 de diciembre de 2029.

La concejala ha indicado que, según distintos estudios, una parte importante de las personas LGTBI todavía no puede mostrarse libremente en determinados ámbitos, especialmente en el entorno laboral, mientras que muchas continúan sufriendo situaciones de discriminación o delitos de odio. Por ello, ha defendido el papel de las administraciones públicas para seguir avanzando hacia una igualdad real y efectiva.

Noticias relacionadas

El plan contempla cinco líneas estratégicas y 27 actuaciones, entre las que destacan la formación específica para personal técnico y responsables políticos del Ayuntamiento, la creación de un observatorio para la prevención y erradicación del discurso de odio, la elaboración de protocolos de atención a víctimas de delitos de odio, la creación de un punto municipal de información y asesoramiento para personas LGTBI y la puesta en marcha de campañas de sensibilización dirigidas a toda la ciudadanía.