El colegio de una pequeña pedanía de Orihuela que se ha convertido en un referente nacional de innovación

La ministra de Educación, Milagros Tolón, ha trasladado su felicitación al colegio público de Hurchillo por la organización del III Congreso Nacional "Darle la vuelta al calcetín", una iniciativa que promueve un espacio de encuentro, reflexión e intercambio de experiencias en torno a la innovación educativa, la inclusión y la mejora de la calidad de la enseñanza en esta pedanía de Orihuela.

El congreso celebrará su tercera edición los días 25 y 26 de septiembre en las instalaciones del propio centro educativo. Se trata de un evento gratuito que cuenta con el apoyo de la Generalitat Valenciana y con la certificación del CEFIRE, lo que refuerza su valor formativo para los profesionales de la educación.

Asimismo, el colegio ha recibido el respaldo de la Universidad de Alicante y de la Universidad Católica de Murcia. El congreso también se desarrolla bajo el apoyo de la Unesco y de la Red de Centros Creativos e Innovadores, consolidándose como un referente nacional en el ámbito de la innovación educativa.

Temas centrales

En esta edición, los ejes centrales del congreso serán la robótica, los espacios educativos y la inteligencia artificial, tres ámbitos clave para afrontar los retos de la educación del siglo XXI.

Uno de los momentos más destacados del encuentro será la presentación de seis experiencias educativas, consideradas auténticas "historias de superhéroes educativos", que mostrarán proyectos inspiradores desarrollados en distintos centros y contextos escolares.

Una de las jornadas del Congreso Nacional "Darle la vuelta al calcetín" en una edición anterior / Información

El director del centro, Joaquín Marzá, ha destacado el crecimiento que está experimentando esta iniciativa, señalando que "poco a poco vemos que se va sumando más gente a lo que será un cruce de caminos de la educación del siglo XXI".

Con esta felicitación, el Ministerio de Educación reconoce el compromiso del colegio público de Hurchillo con la innovación, la inclusión y la creación de espacios de aprendizaje compartido que contribuyen a transformar la educación y a impulsar nuevas formas de enseñar y aprender.

No en vano, el cetro educativo trabaja desde hace años por la introducción de nuevas metodologías dentro de la escuela y especialmente por la creación de espacios educativos. Prueba de ella es la puesta en marcha del aula de inteligencias múltiples y el aula de la vida-El bosque de Peter.