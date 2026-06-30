El cura de Orihuela expulsado por el papa acusa a León XIV de "injusto, déspota y calumniador"

Francisco José Vegara Cerezo es "un sacerdote cancelado". Tiene prohibido ejercer el ministerio sagrado, por decreto del papa León XIV, y ha perdido los derechos propios del estado clerical, quedando dispensado de la ley del celibato y sin estar ya sujeto a las demás obligaciones. Pero sigue con "la fe intacta", según confiesa, y hasta continúa diciendo misa cada día, puesto que "como no reconozco a León, no tengo por qué acatar sus decretos", explica. Dicho de otro modo: "No acato la secularización". Eso sí, lo hace de forma privada, en su casa de Orihuela.

Puede ser tachado de oveja descarrilada, pero no de borrego. "No hay lugar para la crítica en esta Iglesia que se considera inclusiva y buenista. Ante la más mínima discrepancia, pasan por encima de todo y del más elemental sentido de la justicia y te pisotean", lamenta.

Reconoce que firmó el decreto del papa como recibido, pero apostillando que le parecía "injusto y calumnioso", porque "está fundado en una mentira". A su juicio, es "un decreto dictatorial y absolutista", añadiendo que ha sido "privado de todo derecho de defensa", sin someterse a "ningún proceso", sin ser escuchado y por supuesto sin recibir contestación alguna.

Frente al comunicado oficial -y "parcial"- del Obispado de Orihuela-Alicante, Vegara Cerezo, que ya en enero de 2024 fue retirado de la parroquia de San Isidro, y del ejercicio del ministerio por el propio José Ignacio Munilla, manifiesta que lo secularizan por su "contumacia", algo radicalmente "falso", porque "no me cerré en banda ni me negué en rotundo", sostiene.

Cuestionario

El 2 de marzo llegó al Obispado una carta con un cuestionario de cinco preguntas: si reconocía a Francisco como papa, si reconocía a León XIV como papa, si acataba el magisterio de Francisco, si acataba el magisterio de León y si acataba el magisterio de la Iglesia. Respondió cuatro noes "condicionales" y un sí. Señaló cuatro herejías magisteriales, tres de Francisco y una de León, añadiendo que "si era erróneo, lo acataba todo". Es decir, no fue contundente ni terco, sino que estaba dispuesto a escuchar los argumentos en caso de estar equivocado. "Eso llegaría a Roma, y el 20 de junio me citó el obispo para leerme el decreto", recuerda. "Me secularizaba por mi contumacia o pertinacia", prosigue, sin que se conteste a su argumentario.

Hasta ahora consideraba, como ha manifestado públicamente, herejes y también antipapas a Francisco y a León. Ahora acusa a León XIV de "injusto, déspota y calumniador", porque fundamenta todo el decreto punitivo contra él en una presunta contumacia que, en su opinión, se desmonta con las respuestas que dio.

Sin darle capacidad para defenderse, solo se le ocurren dos posibilidades: "Que León sea un irresponsable y negligente, no habiéndose informado mínimamente antes de emitir un decreto supremo y definitivo, o que sea un descarado mentiroso, ocultando la condicionalidad de mis respuestas para atribuirme una falsa contumacia".

"La Iglesia ha argumentado cuando ha condenado a lo largo de la historia, a mí se me ha condenado sin razón y con una base falsa", concluye quien sigue esperando con la gracia de Dios morir como hijo fiel de la iglesia, pero de la verdadera.