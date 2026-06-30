Un error en el IVA obliga a rehacer la tramitación de la ordenanza de precios del bus urbano de Torrevieja y retrasa su puesta en marcha

El pleno de Torrevieja aprobó de nuevo de forma inicial la ordenanza que regula los precios del transporte público urbano después de corregir un error técnico en el expediente. El concejal de Transportes, Antonio Vidal, aseguró que la corrección no afecta a las tarifas y que el nuevo servicio, que se adjudicó en marzo sin que se haya desplegado todavía "se pondrá en marcha este verano". PSOE y Sueña Torrevieja se abstuvieron para volver a presentar alegaciones durante el nuevo periodo de exposición pública.

El Ayuntamiento tuvo que volver atrás en la tramitación de la ordenanza reguladora de los precios del transporte público urbano de Torrevieja por un error en el IVA aplicado en el anexo de tarifas y volver a aprobarla inicialmente en el pleno del pasado lunes cuando ya había sometido a votación el pasado 30 marzo. El documento publicado recogía un IVA del 21%, cuando el tipo correcto era del 10%. El precio final de los billetes -porque el nuevo servicio será de pago para el 80 % de los usuarios- no cambia, pero sí cambia el reparto entre base imponible e impuesto, con lo que una ordenanza que ya había pasado de forma inicial por el pleno en el mes de marzo, tuvo que volver a someterse a esa misma votación este lunes en el pleno ordinario de junio.

Las cifras del nuevo servicio / INFORMACIÓN

Nuevo sistema de transporte

El edil defendió que la ordenanza permitirá desplegar un nuevo sistema de transporte urbano para Torrevieja y La Mata. Situó la reforma sobre cuatro ejes: bonificaciones sociales, mejor conectividad, más frecuencia y una flota con autobuses eléctricos e híbridos sin hacer referencia a que supone el fin de la gratuidad para el 80 % de los usuarios que pagarán un billete de 1,50 euros, ni a los efectos que el error han tenido en la puesta en marcha del servicio.

Pablo Samper, portavoz de Sueña Torrevieja sostuvo que su grupo no cuestiona la regulación de precios ni las bonificaciones, pero pidió garantías sobre el funcionamiento real del servicio. Reclamó un calendario de implantación línea por línea, datos de puntualidad, usuarios e incidencias, seguimiento de la accesibilidad de las paradas, una comisión de control del contrato y garantías para que los bonos sociales no se queden bloqueados por trámites.

Por parte, Bárbara Soler, portavoz del PSOE, recordó que su grupo presentó alegaciones a la primera aprobación inicial y que todas fueron desestimadas. Según afirmó, el informe técnico no respondió de forma expresa a algunas propuestas, entre ellas la inclusión de estudiantes y familias monoparentales en las tarifas reducidas. La concejala socialista señaló que el contrato del transporte urbano se formalizó en abril, pero que el servicio sigue pendiente de implantación. Y reclamó una fecha concreta de puesta en marcha y citó problemas como la falta de información fiable sobre horarios y la puntualidad. Tanto Soler como Samper interpretan que sin la ordenanza definitiva el servicio no puede ponerse en marcha en algo que no puede ocurrir antes de un mes con los plazos de alegaciones.

Vidal respondió que el error no supondrá retraso. Aseguró que el Ayuntamiento sigue trabajando con "el plan previsto", en un plan que no ha dado a conocer y anunció que en los próximos días se dará una rueda de prensa para informar de las fechas de inicio y las condiciones del servicio. El acalde Eduardo cerró de forma abrupta el debate pasando a la votación sin permitir que Vidal hiciera una última intervención.

Tenía que ir a pleno

El equipo de gobierno del Partido Popular intentó que la "repetición" del trámite no fuera a pleno para que no se reflejara el error -y que se visualizara una de las causas por las que el nuevo servicio sigue sin ponerse en marcha casi cuatro meses después de haber sido adjudicado-. Pero el fedatario considera que esa corrección afectaba a un elemento esencial de la ordenanza y obligó a repetir trámites.

El nuevo contrato está adjudicado a Avanza por 67 millones de euros desde el 16 de marzo y formalizado el 24 de abril. Técnicamente se podría haber comenzado con la nueva prestación desde ese momento. El 30 de marzo se aprobaba inicialmente la ordenanza en ese trámite que ha tenido que volver al pleno ahora.

El Ayuntamiento y la empresa barajaban el 1 de julio para que comenzara a desplegarse el nuevo servicio de autobús urbano con mayores frecuencias de paso, doce líneas -entre ellas dos circulares y una nocturna en verano-, y un servicio público acorde con una población que supera los 110.000 habitantes. Será, además, de pago para el 80 % de los usuarios, ya que solo se mantendrá sin coste alguno para los viajeros jubilados. Ahora es gratis para todos los empadronados en el municipio. La media viajeros anual que no pagan billete se sitúa en algo más del 50 % del total: la mayoría de los visitantes, sobre todo en verano, lo abonan.

Fechas

Cuanto más avanza el calendario más cansancio acumulan los usuarios de las muchas deficiencias que lastran este servicio desde hace años y que la gratuidad para los empadronados no excusa de resolver: el Ayuntamiento ha de abonar la prestación a la empresa por un servicio que los usuarios consideran insuficiente y defectuoso.

Desde 2023

Ha habido margen para evitar los errores a la hora de tramitar la nueva ordenanza -en este caso el de un técnico- porque la tramitación de esta ordenanza que acaba con la gratuidad del servicio comenzó el 12 de diciembre de 2023, con la propuesta de inicio de la ordenanza, la memoria técnica y el edicto de consulta pública en la web municipal. La consulta pública previa estuvo publicada en el tablón de anuncios entre el 14 de diciembre de 2023 y el 15 de enero de 2024. El expediente continuó en 2024 con la remisión del proyecto a la comisión de precios de la Generalitat. También consta un informe de tarifas y la documentación de entrada y respuesta de ese órgano autonómico.

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El concejal de Transportes, Antonio Vidal, durante su intervención en el pleno / JOAQUIN CARRION

Después se incorporaron informes de impacto climático, impacto normativo, impacto de género y estabilidad presupuestaria. En octubre de 2025 figura un informe del órgano presupuestario sobre sostenibilidad y una versión de la ordenanza con nuevas tarifas. En noviembre de 2025 se requirió la subsanación de deficiencias. También se remitió una segunda solicitud al Comité de Precios, acompañada de documentación técnica, anexos sobre instalaciones auxiliares, infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, estudio de viabilidad económico-financiero y un nuevo informe de tarifas. La junta de Gobierno Local aprobó el proyecto de ordenanza el 16 de enero de 2026. Más tarde, el 25 de febrero, se emitió un informe de errata y se preparó una redacción corregida de la ordenanza. La propuesta fue aprobada inicialmente por el Pleno el 30 de marzo. La publicación inicial se hizo el 1 de abril en el tablón y el 10 de abril en el Boletín Oficial de la Provincia. Durante ese trámite, el Grupo Municipal Socialista presentó sugerencias el 1 y el 15 de abril.