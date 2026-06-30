Edén del Mar ya es historia: en liquidación una de las constructoras referentes del pelotazo inmobiliario en la Vega Baja

La sección de Lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Elche declaró en concurso voluntario y liquidación a Promociones Edén del Mar, empresa con origen en Hurchillo (Orihuela) el pasado 22 de junio con una deuda de 14 millones. También se ha adoptado la misma decisión sobre Altos del Edén, que hasta esa fecha contaba con los mismos administradores.

Edén del Mar fue un referente del pelotazo inmobiliario en la Vega Baja hasta mediados de la década de los 2000 entre las empresas que hicieron negocio de las reclasificaciones de suelo rústico a urbanizable amparadas por la polémica Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), sin contar con la mayoría de la propiedad del suelo en Torrevieja y Rojales.También construyó muchos bloques de primera vivienda en Torrevieja, en el entorno del cuartel de la Guardia Civil y el Palacio de Justicia, y en menor medida, en Orihuela.

Fase de liquidación

La constructora obtuvo la declaración de concurso y pidió abrir la fase de liquidación el mismo día, algo que el juzgado aceptó. Lo que es indicativo de que la empresa no tiene intención alguna reflotar la actividad, sino de ordenar su cierre bajo supervisión judicial. Según la legislación no entra en concurso para intentar sobrevivir mediante un convenio con acreedores, sino par su cierre, venta de activos si los hay y pagar lo que se pueda. Es lo habitual en situaciones en los que una empresa está paralizada, no hay ingresos suficientes, la deuda es muy superior a la capacidad de pago o no existe un plan realista de continuidad.

El finiquito a la empresa lo confirma el Registro Público Concursal del Ministerio de Justicia y fue recogido por Alicante Plaza. Edén del Mar nunca fue la que más "trabajó" en los distintos municipios de la Vega Baja, ni la que obtuvo mayores beneficios multimillonarios en aquel momento en la que llegó a contar con sedes en Torrevieja, Rojales y Orihuela. Pero sí fue conocida por haber realizado negocios particulares con cargos públicos. La empresa tenía muchos intereses urbanísticos en Torrevieja y al mismo tiempo compró por más de cinco millones de euros una finca rústica en Almoradí de unas 20 hectáreas al alcalde y concejal de Urbanismo de aquel momento Pedro Hernández.

La reclasificación de suelo rústico a urbanizable impulsada por Edén del Mar en Lomas del Polo no salió adelante / INFORMACIÓN

Mientras la empresa solicitaba licencias de obra mayor y tramitaba reclasificaciones en Torrevieja fuera del Plan General como La Coronelita, Lomas del Polo o El Limonar, hizo esa compra millonaria a Hernández Mateo con el compromiso de este último de propiciar su reclasificación en Almoradí. Algo que no sucedió porque la operación se hizo pública y fue investigada por la Fiscalía Anticorrupción.

El Tribunal Supremo vio "una ventajosísima operación inmobiliaria" de la que se beneficiaba a Hernández Mateo pero sin indicios de delito y pruebas que apuntalaran el tráfico de influencias y finalmente la causa fue archivada tras más de dieciséis años, sin llegar a juicio. Hernández Mateo fue condenado después por un caso de corrupción y cumplió tres años de cárcel por amañar la contrata millonaria de las basuras en Torrevieja a favor de Acciona.

Catorce millones

Los tres administradores originales de Edén del Mar, que actuó judicialmente sin éxito contra los medios de comunicación que hicieron públicas sus operaciones con Hernández Mateo, mantienen otra mercantil con el mismo objeto de promoción inmobiliaria y actividad de construcción de bloques reseñable aunque mucho más reducida que antaño.

La información mercantil registrada por Promociones Eden del Mar SL en liquidación refleja una sociedad inactiva por disolución, con una última publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del 22 de junio de 2026 por “disolución”. La empresa, constituida el 10 de diciembre de 1982, aparece como "microempresa" y capital social de 0 euros. En realidad llevaba tiempo casi inactiva. Su información mercantil, el número de impagos figura a cero y el importe también es de 0 euros, pero el endeudamiento acumulado supera los 14 millones de euros y apenas se redujo en los dos últimos ejercicios de la mercantil

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Judicial

La situación cambia en el apartado judicial. La empresa ha declarado dos procedimientos ante juzgados de lo mercantil y cinco procedimientos ante juzgados de lo civil. El endeudamiento se mantuvo en niveles muy elevados. El informe recoge 14.242.477 euros en 2024, frente a 14.287.840 euros en 2023. La caída fue mínima, del 0,32%. En la información financiera, la empresa declaró en 2024 una cifra de negocios de 121.600 euros, frente a 0 euros en 2023. Pese a esa actividad, el resultado del ejercicio volvió a ser negativo, con pérdidas de 497.286 euros en 2024. En 2023 las pérdidas habían sido de 619.022 euros. El ebitda y el resultado antes de impuestos también fueron negativos en 2024, con 497.286 euros en ambos casos. El flujo de caja libre fue igualmente negativo, con -406.373 euros, aunque el año anterior había sido peor, con -619.363 euros. El plazo medio de pago aparece como superior a un año tanto en 2023 como en 2024. El plazo medio de cobro solo figura para 2024 y también se sitúa por encima del año.