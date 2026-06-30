La Policía Local de Algorfa y el alcalde chocan por las horas extra y los servicios en fiestas

La Confederación de Sindicatos de Empleados Públicos (Fesep) ha acusado al alcalde de Algorfa, Manuel Iván Ros, de incumplir lo acordado con la Policía Local y de mantener la presión sobre los agentes para cubrir servicios extraordinarios en fiestas y actos municipales, mientras el regidor rechazó en declaraciones a INFORMACIÓN que el Ayuntamiento se niegue a negociar y sostiene que el conflicto se centra en el precio de las horas extra y los incentivos por eventos especiales. El sindicato denuncia sobrecarga, falta de buena fe negociadora y deterioro del clima laboral; Ros, por su parte, defiende que el Consistorio ofreció subir las horas ordinarias de 21 a 25 euros, las nocturnas o festivas de 23 a 27 euros y pagar 100 euros por servicio excepcional, pero que no aceptará nuevas cantidades superiores a las que, según su versión, ya se habían pactado.

El sindicato denunció públicamente en un comunicado la actitud del alcalde de Algorfa ante la situación de la Policía Local y del resto de empleados públicos del Ayuntamiento. Asegura que durante meses ha intentado buscar una salida al conflicto mediante el diálogo -sin detallar en el comunicado en qué consistía el conflicto y sus reivindicaciones- También afirmó que en esa negociación intervinieron intervenido miembros de la ejecutiva provincial para evitar el enfrentamiento y encauzar las reivindicaciones laborales.

Incumplimiento

Fesep acusó al alcalde “no ha cumplido lo acordado”. La organización sindical considera que, cuando en una negociación se adquiere un compromiso, no puede dejarse sin efecto después. A juicio del sindicato, esa actuación rompe la buena fe negociadora entre los representantes de los empleados públicos y el Ayuntamiento, que en este caso actúa como empleador y denuncia además que el Ayuntamiento "sigue presionando a la plantilla de la Policía Local para cubrir servicios extraordinarios durante fiestas, actos y eventos municipales". Según la organización, esa situación fuerza en la práctica la realización reiterada de horas extra en una dinámica afecta al descanso de los agentes y a la conciliación de su vida familiar y laboral.

La organización defiende que la Policía Local de Algorfa demostró su compromiso con el servicio público y con los vecinos, advirtió que ese compromiso no puede utilizarse para suplir, según su versión, la falta de previsión y de negociación del gobierno local y pide al alcalde Manuel Ros (PSOE) cumpla lo acordado, respete la negociación sindical y abandone una posición que, según afirma, está generando malestar, sobrecarga y deterioro del clima laboral en el Ayuntamiento.

Una reivindicación salarial

Manuel Ros rechazó esa versión. El alcalde afirma que el Ayuntamiento no se ha negado a negociar y sitúa el conflicto en una reivindicación salarial -que el sindicato no cita en su comunicado-:en la revisión de las horas extraordinarias y en los complementos por determinados actos especiales. Ros explica que la negociación empezó hace algo más de un año, cuando el delegado sindical le trasladó que hacía mucho tiempo que no se revisaba el importe de las horas extra de la Policía Local. Según el alcalde, los agentes cobran actualmente 21 euros por la hora extraordinaria ordinaria y 23 euros por la hora nocturna o festiva. El regidor sostiene que la propuesta sindical planteaba una subida superior a la que el Ayuntamiento estaba dispuesto a asumir.

El alcalde añade que también se pidió un incentivo por cada evento especial, además del pago de la hora extraordinaria y citó como ejemplos la Feria de Abril, el chupinazo, las barracas y otros actos puntuales.

Manuel Iván Ros, alcalde de Algorfa / AXEL ALVAREZ

Sin efectivos

Ros asegura que aquella petición incluía una cantidad adicional superior a los 150 euros. Frente a esa propuesta, el Ayuntamiento planteó subir la hora extraordinaria a 25 euros y la nocturna o festiva a 27 euros. Para los actos excepcionales, la oferta municipal fue de 100 euros por cada servicio. El alcalde afirma que esa propuesta llegó a estar acordada. Según su relato, el jefe de la Policía Local, el delegado sindical y el propio primer edil se disponían a firmarlo cuando el delegado sindical se levantó de la reunión al considerar insuficiente la oferta. “Si no son condiciones superiores, yo me levanto y me voy”, aseguró el alcalde que señaló el delegado sindical. “Pues se levantó y se fue”, añadió. Ros vincula aquel desencuentro con lo ocurrido después en las fiestas patronales del año pasado. Según su versión, "varios agentes se sintieron indispuestos y no acudieron a trabajar, lo que dejó al municipio sin efectivos de Policía Local durante la celebración".

El alcalde precisa que la plantilla cuenta con 16 plazas y que actualmente hay 15 cubiertas en un municipio de unos 4.000 habitantes. También señala que los turnos ordinarios son de dos agentes por cada turno de unas ocho horas.

Después

Meses después, según Ros, representantes sindicales de ámbito provincial acudieron al Ayuntamiento para intentar cerrar un acuerdo. El alcalde afirma que les mostró el documento inicial con sus anotaciones y que mantuvo su disposición a firmar lo que, según él, ya había aceptado. El regidor sostiene que después se le presentó otro texto con cantidades distintas y superiores. “Yo acepto lo que me comprometí, lo que me comprometí yo lo voy a firmar”, afirmó. Ros aseguró que no aceptará una nueva subida sobre lo que ya había ofrecido. También pide a la parte sindical “voluntad” para alcanzar una salida. El alcalde defiende que la falta de voluntarios para cubrir servicios extraordinarios en actos puntuales no perjudica al gobierno local, sino a los vecinos. “No venir a la fiesta o no venir a horas extras para eventos puntuales no va en contra mía, va en contra de los ciudadanos de mi pueblo”, aseguró.

Ros también sostiene que ninguno de los agentes que, según su versión, se sintieron indispuestos el año pasado se ha presentado ahora voluntario para cubrir esos servicios. El regidor cuestiona que la comunicación sindical no detalle con claridad qué se reclama. “El sindicato tiene que ser más honesto en el sentido de dar información sobre lo que pide”, afirmó e insistió en que la reivindicación se limita a una mejora salarial. “Simplemente pide subida salarial. Ninguna mejora para los servicios del Ayuntamiento”, reiteró. La posición municipal, resume Ros, es mantener la oferta que asegura haber aceptado hace meses y no firmar cantidades nuevas. “Yo no engaño a nadie”, afirma el alcalde.