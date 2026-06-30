La renovación del parque del Sector 25 lleva tres meses parada porque el Ayuntamiento carece del permiso de Carreteras

Las obras de renovación del parque del Sector 25 de Torrevieja están paralizadas desde hace más de tres meses porque el Ayuntamiento las inició sin contar con el permiso del Ministerio de Transportes, administración que gestiona la variante de la N-332 que jalona la zona verde, según la respuesta que ofreció la concejala del área, Concha Sala, a una pregunta del pleno ordinario del lunes realizada por concejal portavoz de Sueña Torrevieja, Pablo Samper, sobre el retraso del proyecto.

Aclaraciones en el pleno

Samper pidió a la concejala que aclarara qué trabajos se han ejecutado, si hay retrasos y si se mantiene el plazo de finalización previsto. Las obras debían comenzar en noviembre de 2025, lo hicieron en diciembre, con un periodo de ejecución de 12 meses. Meses después de esa fecha, los avances visibles "se limitan a movimientos de tierra y presencia puntual de maquinaria", además de todo el vallado, según la misma formación. Samper recordó que los vecinos “llevan años esperando que esta actuación avance de verdad”. Según el edil, “la realidad sobre el terreno es que apenas se observan progresos”. El grupo municipal considera necesario que el Ayuntamiento explique la situación real de la obra.

Anunciar proyectos

“No basta con anunciar proyectos; hay que ejecutarlos, cumplir los plazos y dar explicaciones cuando las obras no avanzan al ritmo previsto”, señala Samper y sostiene que se trata de una zona verde “muy esperada por los residentes” y que la actuación debe mejorar el entorno. “No puede quedar en otro anuncio más sin seguimiento ni transparencia”, añade.

Zona verde degradada del sector 25 sobre la que se va a actuar ahora. Imágenes captadas entre 2016 y 2024 / TONY SEVILLA

Sala explicó que las obras de la nueva zona verde del Sector 25 están pendientes de recibir la notificación favorable de Carreteras para poder continuar. Aseguró que el ayuntamiento tramitó inicialmente una comunicación a Carreteras siguiendo las indicaciones del técnico municipal. El Ministerio resolvió después que las obras no podían "comunicarse simplemente" y que necesitaban una autorización expresa. Esa exigencia ha provocado la paralización de los trabajos. Los técnicos municipales y los redactores del proyecto han mantenido contactos con la Demarcación de Carreteras para ajustar la actuación. El objetivo, según dijo, es compatibilizar la zona de servidumbre y los flujos peatonales perimetrales que están contemplados en el proyecto dentro de esas zonas de servidumbre.

Sala defendió que ese intercambio técnico busca garantizar que la infraestructura estatal y la nueva zona verde “convivan sin interferencias en el futuro”. La edil afirmó que el Ayuntamiento ya sabe desde hace días que la resolución es favorable y que solo falta recibir la notificación. “Se continuará con los trabajos en breve”, aseguró.

Sobre el plazo de finalización, Sala explicó que el tiempo de paralización se añadirá automáticamente al calendario de la obra. Según sus cálculos, si el plazo inicial terminaba en diciembre de 2026, la finalización podría desplazarse unos tres meses, aunque el Ayuntamiento intentará que sea menos.

Presentación

El alcalde Eduardo Dolón, la propia concejala y los responsables de la obra, la empresa Actúa (Grupo Hozono) anunciaron el arranque de este proyecto a finales de octubre pasado en rueda de prensa. La actuación contempla más de 700 árboles, 95 palmeras, 70.000 metros cuadrados de superficie y 5,4 millones de euros (IVA incluido) de inversión, del que incluso dieron fecha de inicio: el 11 de noviembre de ese año aunque luego se retrasó a finales de diciembre. Una renovación que llega tras la reivindicación vecinal ante el abandono y degradación de la que debería ser, desde hace quince años, la principal zona verde del Sector 25. Los urbanizadores de esta extensa zona residencial de Torrevieja, que vendieron los solares urbanos donde el Ayuntamiento también autorizó todas las licencias de obra mayor para que se construyeran miles de viviendas, no llegaron a realizar el parque. La inversión forma parte del propio contrato de mantenimiento de parques y jardines -valorado en 113 millones- que en uno de sus lotes dispone la rehabilitación y desarrollo de zonas verdes que llevará a cabo Actúa.