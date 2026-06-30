La tétrica historia detrás del dragón "Desdentao" gigante que hay en un polígono industrial en Orihuela

En mitad de un polígono industrial de Orihuela, una figura gigante de Desdentao, el dragón de la película Cómo entrenar a tu dragón, llama la atención de cualquiera que pase cerca. No está en un parque temático, ni en una zona infantil, ni en la entrada de un cine. Está en una nave cerrada, como último rastro visible de una empresa que llegó a trabajar para algunos de los grandes nombres del ocio internacional.

La escena tiene algo extraño y magnético: un dragón de grandes dimensiones en un entorno de naves industriales. Pero detrás de esa imagen hay una historia empresarial marcada por el éxito, los daños de la dana de 2019, la crisis de la pandemia y un desenlace trágico que conmocionó a Orihuela en 2021.

Qué hace un dragón gigante en un polígono

El dragón pertenecía a Rocas & Design, una empresa oriolana especializada en tematización y decoración para parques de atracciones, hoteles y espacios de ocio. La firma llegó a ser una referencia en el sector y a participar en proyectos para clientes internacionales vinculados al mundo de los parques temáticos.

Por eso la presencia de Desdentao no era una extravagancia aislada. Era, en cierto modo, una carta de presentación: una muestra visible de lo que la empresa sabía hacer. Grandes figuras, decorados, estructuras y espacios pensados para transformar un lugar corriente en un escenario de fantasía.

La nave, hoy cerrada, conserva ese elemento casi como una cápsula del tiempo.

Una empresa oriolana con proyección internacional

Rocas & Design fue creada en 1989 y llegó a contar con más de 300 empleados. Su actividad estaba centrada en la ingeniería de tematización, un sector muy especializado que combina diseño, construcción, escultura, pintura, arquitectura efímera y montaje para espacios de ocio.

En sus mejores años, la empresa trabajó en proyectos para grandes clientes del sector, incluidos parques y complejos vinculados a nombres como Disney o Legoland. También realizó trabajos para otros destinos internacionales y mantuvo actividad más allá de España.

Desde Orihuela, la firma se convirtió en una de esas empresas poco conocidas por el gran público, pero muy relevantes dentro de una industria concreta: la que fabrica la fantasía que luego ven millones de visitantes en parques, hoteles o atracciones.

La DANA que golpeó el polígono Puente Alto

El declive de la empresa quedó marcado por varios factores. Uno de ellos fue la DANA de septiembre de 2019 en la Vega Baja, que causó importantes daños en el polígono Puente Alto de Orihuela.

La gota fría afectó a instalaciones, maquinaria y material de numerosas empresas de la zona. En el caso de Rocas & Design, los destrozos agravaron una situación ya compleja y añadieron más presión económica a una mercantil que dependía de grandes proyectos y encargos internacionales.

La pandemia y el golpe al ocio

Poco después llegó la pandemia. El cierre de parques temáticos, hoteles y espacios de ocio en buena parte del mundo afectó de lleno a compañías dedicadas a la tematización.

Rocas & Design trabajaba precisamente para ese tipo de clientes. Si los parques estaban cerrados, si el turismo se paralizaba y si las inversiones quedaban congeladas, los proyectos se retrasaban o desaparecían.

La empresa, que había llegado a ser puntera, quedó atrapada entre los daños de la DANA, los problemas económicos, los impagos denunciados por trabajadores y proveedores y el frenazo global del ocio.

Un trágico suceso entre antiguos socios

La historia dio un giro dramático en febrero de 2021. Orihuela quedó conmocionada por la muerte de dos antiguos socios de la empresa. Según la investigación policial conocida entonces, uno de ellos habría disparado al otro en la pedanía murciana de El Palmar y posteriormente se habría quitado la vida en La Manga.

El caso fue tratado desde el principio como un presunto asesinato seguido de suicidio. Las desavenencias personales y profesionales entre ambos, junto a la situación económica de la compañía y las tensiones internas, formaban parte del contexto que rodeó el suceso.

La investigación apuntó a un conflicto que venía de lejos, con diferencias societarias, salida del negocio y reproches acumulados en una empresa que había pasado de la expansión internacional a una etapa de crisis.

El contraste entre fantasía y tragedia

La historia resulta especialmente impactante por el contraste. Una compañía dedicada a crear mundos de fantasía, figuras monumentales y decorados para parques temáticos terminó asociada a una noticia negra que conmocionó a la provincia.

Y en la entrada de la nave, todavía visible, quedó el dragón. Una figura amable, reconocible, pensada para evocar aventura y entretenimiento, convertida con el paso del tiempo en un símbolo involuntario de una historia mucho más amarga.

Ese contraste explica por qué la imagen llama tanto la atención: no es solo un objeto curioso en un polígono. Es el resto visible de una empresa que fue importante, de una crisis que se fue agravando y de un suceso que dejó huella en Orihuela.

Un lugar que vuelve a despertar curiosidad

Años después, la figura de Desdentao sigue despertando preguntas entre quienes pasan por la zona o descubren el lugar a través de redes sociales. Muchos se sorprenden al ver un dragón gigante en un entorno industrial y acaban encontrando una historia que mezcla creatividad, éxito empresarial, inundaciones, pandemia y tragedia.

La nave permanece cerrada, pero la imagen continúa allí, presidiendo la entrada como un recordatorio de lo que fue Rocas & Design: una empresa oriolana que llegó a fabricar escenarios para el mundo del ocio y que acabó vinculada a uno de los episodios más impactantes de la crónica reciente de la provincia.

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Hoy, el dragón sigue allí. Quieto, llamativo y fuera de contexto. Una figura de fantasía en un polígono real, convertida en el símbolo silencioso de una historia tan sorprendente como trágica.