Los vecinos de Cabo Roig ganan el pulso al Ayuntamiento de Orihuela: se paraliza la cimentación de la mediana y habrá nuevo proyecto

Los vecinos de Cabo Roig le han ganado el pulso al Ayuntamiento de Orihuela tras la creciente indignación por la tala de arbolado que se estaba ejecutando en la mediana de la avenida del Cabo, la principal de una urbanización costera que se caracteriza precisamente por el paisaje natural, según pusieron en valor los residentes.

Las quejas llegaron tarde para detener la eliminación de árboles y arbustos, muchos de más de 50 años, que no solo embellecían el entorno, sino que también contribuían a la calidad del aire.

Lo que sí han logrado es paralizar la cimentación de la mediana e incluso que se vaya a desarrollar un nuevo proyecto para incorporar plantas autóctonas que no requieran excesivo riego ni mantenimiento.

El concejal de Costa, Manuel Mestre (Vox) requirió a los vecinos 300 firmas para paralizar la actuación, y estos consiguieron 500. Una cifra que continúa en aumento, con más de 700 rúbricas, en la iniciativa puesta en marcha en change.org, donde se solicita apoyo para que el Ayuntamiento reconsiderara la decisión y detuviera el proceso de hormigonado, algo que ya ha ocurrido, ya que la cimentación excesiva "no solo afea el entorno, sino que también tiene consecuencias ambientales significativas. La reducción de área verde significa menor biodiversidad, incremento de la escorrentía en caso de lluvias torrenciales y un aumento en las temperaturas locales", explica la petición, que también argumenta que "es crucial que se replanten los árboles y arbustos que han sido eliminados para garantizar que Cabo Roig mantenga su entorno verde y saludable", porque esta zona residencial "depende de su atractivo natural no solo para los residentes, sino también para el turismo, que es vital para la economía local", apostilla.

La tala que ha encendido a los vecinos de Cabo Roig en Orihuela Costa / INFORMACIÓN

Nuevo proyecto

Fuentes de la concejalía que dirige Mestre aclaran que el Consistorio, siguiendo las indicaciones vecinales, ha revisado el diseño anterior y ha decidido adaptar la solución final a las preferencias vecinales.

En este sentido, añaden que, tal como recoge el informe técnico municipal, la vegetación presentaba problemas de seguridad vial, reduciendo la visibilidad y afectando a la iluminación nocturna. En concreto, generaba "reducción de visibilidad en accesos, giros y pasos de peatones", insisten, y las raíces habían provocado "levantamientos del pavimento y daños en canalizaciones de alumbrado público".

Tras la retirada de los arbustos y la reparación de las infraestructuras afectadas, se ha optado por no pavimentar la mediana, atendiendo a la petición vecinal.

En su lugar, se ejecutará un tratamiento vegetal de bajo porte y sin necesidad de riego, mediante especies xerófitas adaptadas al clima y compatibles con el ancho de la mediana, de 1,20 metros, cumpliendo los criterios técnicos de seguridad y mantenimiento.

Esta solución, a juicio del Ayuntamiento, permite mantener la mediana sin pavimento, tal como solicitaron los vecinos, garantizar la seguridad vial y la visibilidad y evitar daños futuros en pavimento y canalizaciones.

Eso sí, habrá que esperar a que se superen los trámites administrativos para que se materialice, con la mirada puesta a finales de año. De momento, la Administración local ha pedido paciencia.

Obras

Las obras, con un plazo de ejecución de tres meses, comenzaron en marzo. El Ayuntamiento licitó en octubre la adecuación de la avenida Cabo Roig por 209.344 euros para hacerla más accesible y segura. La actuación, justificaba el contrato, tiene el objetivo de adaptar la vía a la normativa vigente en materia de seguridad vial y accesibilidad, además de renovar los elementos urbanos deteriorados por el paso del tiempo y las condiciones del entorno marítimo.

Incluso, el concejal de Infraestructuras, Víctor Valverde (PP), explicó que "con este proyecto atendemos una de las demandas más reiteradas de los vecinos de Cabo Roig", puesto que "se trata de una intervención integral que no solo mejora la estética, sino que refuerza la seguridad y la funcionalidad de una de las principales arterias de Orihuela Costa".

Críticas

Lo que no sabían los residentes es que acabaría con "el verde" que caracterizaba a la urbanización. El propio proyecto describía que se harían varias demoliciones de aceras y medianas para realizar rampas de accesibilidad y el embellecimiento de la mediana, "eliminando arbustos y árboles invasivos" para "hormigonar y pintar bordillos y mediana", así como cambio de las señales verticales y el repintado de la señalización horizontal, los pasos de peatones con balizas solares, pavimento podotáctil y superficies antideslizantes.

Fue a finales de mayo cuando numerosos residentes mostraron su "profunda preocupación" por las actuaciones que estaba llevando a cabo el Consistorio en las medianas y zonas ajardinadas, calificándolas de "auténtica salvajada".

La Asociación de Vecinos de Cabo Roig y la Asociación deportiva de Surf La Zenia pusieron el grito en el cielo porque la Concejalía de Costa y la de Infraestructuras estaban "eliminando casi toda la vegetación de las medianas". Así, estimaban que ya se habían arrasado entre 2.500 y 3.000 metros cuadrados de vegetación con la intención de cimentar todo excepto las palmeras.

"Mientras ciudades de toda Europa invierten millones en crear más sombra, árboles e infraestructura verde para combatir las olas de calor, en Orihuela Costa ocurre exactamente lo contrario", criticaban, al "sustituir grandes cantidades de vegetación por hormigón, destruyendo la identidad local de Cabo Roig e impidiendo el refugio y anidación fauna local protegida como el mirlo".

Donde antes existían cipreses, pinos, acacias, adelfas maduras, palmitos, jacarandas, agaves y arbustos mediterráneos completamente sanos, sin plagas y con decenas de años, ya solo quedaban "medianas prácticamente vacías con la intención de hormigonarlo todo y pintarlo de verde".

Justificación

Solo un día después del revuelo, las concejalías de Infraestructuras y Costa emitieron un comunicado para explicar que las actuaciones formaban parte de un proyecto integral de adecuación y mejora de esta vía principal del litoral, respondiendo a "criterios técnicos de seguridad vial y accesibilidad" y para renovar infraestructuras deterioradas por el paso del tiempo y las condiciones del entorno marítimo.

Ambas áreas municipales señalaron que hay un informe técnico municipal que justifica esta actuación tras las inspecciones realizadas por los servicios técnicos competentes. El documento recoge problemas de visibilidad en accesos, giros y pasos de peatones, interferencias con el alumbrado público, así como daños en el pavimento y afecciones a canalizaciones y bordillos provocados por el crecimiento radicular de determinadas especies vegetales.

Asimismo, insistieron en que parte de la vegetación retirada estaba compuesta por adelfas (Nerium oleander), una especie considerada tóxica y que requiere especiales medidas de manipulación y mantenimiento, además de que el ancho de la mediana no reúne las condiciones adecuadas para albergar arbustos y especies de porte medio o alto.