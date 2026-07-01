Cs emprenderá acciones legales contra el alcalde de Benejúzar si no aclara las "negociaciones" con la empresa de las basuras

Rosa García, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Benejúzar, ha avanzado que su formación denunciará "donde sea necesario, activando las acciones legales que sean oportunas, el despropósito del servicio de recogida y tratamiento de basuras" en la localidad, a partir de las dudas que genera la respuesta del alcalde, Vicente Cases (PP), ante las preguntas planteadas por la formación naranja sobre la situación actual del servicio.

Ciudadanos ha revelado que la empresa que veía prestando el servicio ha anunciado que dejará de recoger la basura y limpiar las calles a partir de este mes, aunque posteriormente se ha echado atrás tras negociar la continuidad con el regidor, "al margen de cualquier procedimiento legal, según afirma la propia empresa", ha manifestado la formación.

El contrato finalizó el 31 de julio de 2023, iniciándose después una prórroga de un año, hasta el 31 de julio de 2024. Desde entonces, hace ya casi dos años, el servicio se presta sin contrato, pese a que en marzo de 2024 el propio Gobierno local comenzó la elaboración de la documentación para una nueva licitación, "de la que aún nada se sabe", ha añadido Ciudadanos.

Así, desde agosto de 2024 y hasta diciembre de 2025, la empresa habría prestado el servicio de manera irregular, reclamando sobrecostes que el actual gobierno del PP -en minoría, aunque con el apoyo hasta la ruptura del pacto entre ambas formaciones- aprobó anteriormente, algo que para García es "una ilegalidad manifiesta dado que no se puede actualizar el precio de un servicio que no tiene contrato".

De hecho, los dos concejales de Cs ya se opusieron en su día a la autorización del pago de estos sobrecostes por considerarlo irregular, reclamando una licitación de un nuevo contrato adecuado al servicio necesario y su coste real, en condiciones de publicidad y transparencia, "algo que Cases no ha hecho en más de dos años, como tantas cosas que tiene por hacer", ha señalado García.

Renuncia

La empresa, ante la falta de reconocimiento de los derechos económicos que reclama habría renunciado a seguir con el servicio que presta irregularmente, mediante un escrito de renuncia presentado por registro en junio, anunciado su marcha a partir del 1 de julio.

Sin embargo, la empresa se desdijo de esa primera intención solo un día después, el pasado 26 de junio, alegando por escrito "conversaciones y negociaciones con el alcalde" con el fin de "restablecer el equilibrio económico financiero del servicio y garantizar la continuidad de la prestación en condiciones viables para la mercantil", según hace constar en el escrito registrado.

Ciudadanos ha preguntado en el pleno ordinario sobre estas "negociaciones" y "conversaciones" sin que el alcalde haya dado explicaciones, pese a su referencia expresa por parte de la empresa. La formación también ha recordado que este mismo episodio de renuncias al servicio y supuestas negociaciones para mantenerlo en pocas horas ya se produjo igualmente el pasado mes de mayo, dándose la continuidad del servicio un mes más, lo que despierta "demasiadas dudas sobre lo que Cases está hablando y negociando con una empresa que ya presta y cobra su servicio de manera irregular desde hace dos años, y que ahora dice que se va y luego que se queda porque el alcalde le asegura que le va a pagar lo que le pide", ha subrayado la edil.

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Comparecencia

Por ello, la formación ha avanzado la petición de una comisión extraordinaria con la comparecencia del representante legal de la empresa a fin de aclarar qué negociaciones y conversaciones ha mantenido con el alcalde de Benejúzar, dado que cualquier compromiso sería ilegal por no adecuarse a la Ley de Contratos del Sector Público. "Es evidente que al menos una parte en este enredo miente, y Cases no puede permitir que haya dudas sobre la postura del Ayuntamiento que preside, por lo que debe dar explicaciones claras", ha reiterado la concejala al anunciar la petición de la comisión informativa con el fin de que se aclare todo, sin descartar ir más allá y poner todos estos antecedentes en manos de la justicia de confirmarse lo que la mercantil mantiene, ha concluido García.