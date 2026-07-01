Orihuela pone en marcha cuatro aparcamientos inteligentes para bicis eléctricas y un nuevo sistema de audioguías

El Ayuntamiento de Orihuela, a través de la Concejalía de Turismo, ha puesto en funcionamiento el inicio de una red de estacionamiento de bicicletas eléctricas, cuya primera fase ha consistido en la instalación de cuatro puntos equipados con aparcamientos modulares cerrados, cubiertos y seguros para bicicletas eléctricas. Esta iniciativa, que forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), está financiada por los fondos europeos Next Generation, siendo adjudicada a Servicios Urbanos Avanzados por 164.983 euros.

Esta nueva infraestructura ya se encuentra totalmente operativa a disposición de la ciudadanía y de los visitantes, consolidando el firme compromiso del municipio con la movilidad urbana sostenible, el impulso del ecoturismo y la reducción de emisiones de carbono en el destino.

Con el objetivo de fomentar la intermodalidad y vincular los núcleos deportivos y educativos más relevantes de la ciudad, los cuatro módulos se han emplazado en puntos estratégicos de gran tránsito como son la estación intermodal Miguel Hernández, el polideportivo El Palmeral y los campus de la UMH en Desamparados y Salesas.

Taquillas

Cada uno de los aparcamientos cuenta con una capacidad para albergar hasta 10 bicicletas en taquillas individuales totalmente estancas y opacas, diseñadas para garantizar la máxima privacidad y seguridad frente a actos vandálicos. Estas consignas permiten a los usuarios guardar de forma protegida tanto su bicicleta como el casco y sus enseres personales.

Además, están equipadas en su interior con un punto de recarga eléctrica para abastecer los vehículos mientras permanecen estacionados. La red de módulos es 100% autónoma energéticamente gracias a la integración de paneles solares fotovoltaicos en su cubierta y dispone de iluminación LED interior y exterior para facilitar su uso seguro en horario nocturno.

El sistema ha sido concebido bajo un enfoque de accesibilidad universal y facilidad de uso. La gestión y reserva de las taquillas es totalmente gratuita para los usuarios. La apertura se realiza a través de una aplicación móvil (App) intuitiva, que permite consultar en tiempo real la disponibilidad de espacios libres en cada punto de la ciudad, mediante un teclado numérico físico integrado en la estructura

Asimismo, en caso de error o mal funcionamiento, existe una vía de asistencia técnica y atención para garantizar una resolución inmediata ante cualquier incidencia.

El concejal de Turismo, Gonzalo Montoya, ha destacado que "nuestro objetivo principal es ofrecer tanto a visitantes como a residentes nuevas alternativas para desplazarse y disfrutar de nuestro rico patrimonio".

Audioguías

La Concejalía de Turismo también ha puesto en marcha un moderno sistema de audioguías destinado a mejorar la experiencia de las visitas guiadas y reforzar la accesibilidad de las rutas turísticas que se desarrollan en el municipio.

En concreto, se han instalado recursos digitales en 50 puntos de interés repartidos entre la ciudad y la Costa, como el Palmeral de San Antón, la Casa Museo Miguel Hernández, la catedral, el Teatro Circo y el Museo de Semana Santa. También se han incluido 16 tótems informativos accesibles, concebidos para reforzar la información turística en espacios de especial afluencia.

La tecnología utilizada permite acceder a los contenidos mediante códigos NaviLens, legibles hasta 15 metros de distancia y con un ángulo de lectura de 160 grados. Además, el sistema ofrece traducción en 36 idiomas, lo que amplía el alcance de la información turística para visitantes nacionales e internacionales.

De igual forma, la actuación se enmarca en el PSTD. El contrato se adjudicó en abril a Vega Baja Equipos de Oficina por 8.345 euros -financiados con fondos europeos-. El nuevo equipamiento consiste en sistemas de comunicación inalámbrica diseñados para transmitir la voz del guía en tiempo real a través de auriculares individuales para los participantes. Su principal función es garantizar que todas las personas puedan escuchar las explicaciones con claridad, nitidez y sin esfuerzo, independientemente del tamaño del grupo o de las condiciones acústicas del entorno.

Nuevo sistema de audioguías / Información

Rutas turísticas

Gracias a este sistema, se asegura una audición óptima de los contenidos históricos, culturales y artísticos que se difunden durante los recorridos, permitiendo seguir las explicaciones y recomendaciones de los guías con total fidelidad sonora.

Entre las principales ventajas destaca la libertad de movimiento que ofrece a los visitantes, quienes ya no necesitan permanecer junto al guía para escuchar correctamente las explicaciones, pudiendo recorrer los espacios con mayor comodidad sin perder ningún detalle de la visita. Asimismo, mejora la ergonomía y las condiciones de trabajo de los profesionales que realizan las rutas, al evitar que tengan que forzar la voz durante largos recorridos, contribuyendo a prevenir la fatiga vocal.

Además, la incorporación de estas audioguías aporta un mayor grado de profesionalidad a las visitas turísticas y garantiza que todos los integrantes del grupo disfruten de la misma calidad de información, aprovechando al máximo la experiencia cultural y patrimonial que ofrece Orihuela.

Este recurso también contribuye a una gestión más sostenible de las actividades turísticas, ya que reduce la necesidad de elevar el volumen de voz en los espacios públicos, favoreciendo una convivencia más respetuosa con los residentes y minimizando el impacto acústico en el entorno urbano.

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En este sentido, Montoya, ha subrayado que "con este nuevo equipamiento, damos un paso fundamental en la forma en que los visitantes descubren Orihuela. Nuestro objetivo es que nuestro inmenso patrimonio cultural e histórico sea plenamente accesible y se disfrute con la máxima excelencia técnica".