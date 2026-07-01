Torrevieja reúne a Paloma San Basilio, Galder Varas, la Orquesta de Flautas Casanovas y el Orfeón Mario Bustillo

Torrevieja propone un fin de semana cultural con Paloma San Basilio, Galder Varas, la Orquesta de Flautas Casanovas y el Orfeón Mario Bustillo. El viernes, a las 20 horas, el Teatro Municipal acogerá el concierto El Siglo de Oro de la Flauta, protagonizado por la Orquesta de Flautas Casanovas. El programa propone un recorrido por el siglo XVIII, considerado como la edad dorada de este instrumento, con obras de compositores como Vivaldi, Telemann, Bach, Haendel, Haydn y Mozart.

Fundada por Juan Francisco Cayuelas Grao y José Francisco Sánchez Sánchez, la orquesta se ha convertido en una de las agrupaciones de flautas más numerosas de España. El concierto combinará obras escritas para flauta solista con transcripciones de grandes composiciones del Barroco y el Clasicismo, interpretadas por un conjunto que incorpora además clarinete bajo, fagot, violonchelo, contrabajo, percusión y piano.

Una cita imprescindible para los amantes de la música clásica y para descubrir las posibilidades sonoras de un instrumento protagonista del repertorio universal.

"Dulcinea", con Paloma San Basilio

El sábado, a las 20 horas, el Teatro Municipal recibirá Dulcinea, un espectáculo protagonizado por Paloma San Basilio. La artista da vida a una Dulcinea contemporánea que cuestiona el papel que la historia le ha reservado y reflexiona, con humor, ironía y emoción, sobre el lugar que ocupan hoy los ideales en una sociedad marcada por las apariencias. A través de un texto cargado de sensibilidad y actualidad, la obra invita al espectador a preguntarse si todavía existe espacio para los sueños, la ética y los valores representados por el universo de Cervantes.

Paloma San Basilio, una de las voces más importantes de la música española y referente del teatro musical, vuelve a los escenarios con una propuesta íntima y profundamente humana que combina interpretación, palabra y emoción.

Cartel de la función de Paloma San Basilio, este sábado en el Teatro Municipal / Información

Galder Varas

También el sábado, a las 20:30 horas, el Auditorio Internacional acogerá a Galder Varas con Esto no es una prueba, un espectáculo de stand-up en el que la improvisación y la interacción con el público son protagonistas. Mitad monólogo escrito, mitad laboratorio creativo, Galder Varas utilizará la función para poner a prueba nuevos textos, situaciones y dinámicas que evolucionan en directo gracias a la respuesta del público.

Convertido en uno de los cómicos más seguidos del panorama nacional, ha conquistado a millones de personas a través de las redes sociales y ha trasladado ese éxito a los escenarios con un estilo cercano, espontáneo e inteligente.

Ya se están vendiendo las últimas entradas del espectáculo.

Cartel del espectáculo de Galder Varas, este sábado en el Auditorio Internacional / Información

Orfeón de Torrevieja "Mario Bustillo"

El domingo, a las 20 horas, el Teatro Municipal acogerá el concierto conmemorativo del XIX Aniversario del Orfeón de Torrevieja "Mario Bustillo". La formación ofrecerá un espectáculo que reúne algunas de las obras más representativas de su repertorio, con una selección de arias y coros de ópera, zarzuela, melodías internacionales, musicales, boleros, pop y las tradicionales habaneras que forman parte de la identidad cultural de la ciudad.

Las voces del orfeón y sus solistas protagonizarán una velada que pone en valor casi dos décadas de trayectoria de una de las agrupaciones corales más destacadas de Torrevieja.

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Entradas e información

Las entradas pueden adquirirse en la taquilla del Teatro Municipal y en www.culturatorrevieja.com. La programación de esta semana vuelve a reflejar la diversidad de la oferta cultural de Torrevieja, con propuestas que abarcan la música clásica, el teatro, la comedia y la música coral, consolidando al Teatro Municipal y al Auditorio Internacional como dos de los principales referentes culturales de la provincia.