El Orgullo en Orihuela clama contra los discursos de odio de la extrema derecha: "Cuando se da alas a la intolerancia desde las tribunas públicas, se da vía libre para que nos golpeen en las calles"

Orihuela marchó este jueves con Orgullo desde la puerta del Ayuntamiento hasta la Glorieta Gabriel Miró, ese espacio que tantas veces ha sido testigo de silencios, disimulos en los paseos y secretos guardados en casa por el miedo al qué dirán convertido en un lugar de libertad en una jornada más protestante que nunca, porque "no solo venimos a celebrar lo que somos, venimos a blindar nuestras leyes y a decirles a los reaccionarios que no vamos a tolerar que borren de un plumazo los derechos de toda una generación", manifestó el pregonero de este año, Antonio Bravo, periodista, escritor y portavoz de Atrévete Orihuela, que desarrolla una labor de divulgación y defensa de los derechos del colectivo LGTBI.

Una marcha reivindicativa que en su quinta edición puso el acento en aquellos que sufren un insulto en el portal de su casa, una paliza al salir de fiesta, el desprecio en el mostrador de su trabajo o el linchamiento sistemático en las redes sociales: solo en el último año, lamentó Bravo, más de 812.000 personas de nuestro colectivo han sido agredidas física o verbalmente en nuestro país.

Sin olvidar esa lista negra que no aparece en los telediarios, la de la infradenuncia, porque casi el 80 % de las víctimas de agresiones lgtbifóbicas deciden callar y no acudir a una comisaría.

"Son la consecuencia directa del blanqueamiento de los discursos de odio por parte de la extrema derecha, que ha entrado en las instituciones para intentar hacernos volver al pasado con esos discursos que nos señalan, que nos llaman "enfermos" o que pretenden devolvernos a la clandestinidad", gritó Bravo, añadiendo que “cuando se da alas a la intolerancia desde las tribunas públicas, se está dando vía libre para que nos golpeen en las calles”.

En la cabecera de la movilización, varios miembros de la Corporación municipal, tanto del PP, el PSOE y Cambiemos, portaron la pancarta acompañada por otros ediles que acudieron a la marcha, este año sin el alcalde de la localidad, Pepe Vegara, que tuvo una larga sesión en el juicio por el caso de las agendas.

De cara a la galería

Así, Bravo recordó que este día es algo más que un desfile de escaparate o un acto para cumplir el expediente. “El Orgullo no es una fiesta pasajera de verano, no es un evento para que los políticos se hagan una foto de cara a la galería ni un lavado de imagen anual”, enfatizó, al tiempo que sostuvo que “el Ayuntamiento tiene la obligación moral y legal de dejar de mirar hacia otro lado y ser un escudo protector real para garantizar vuestra libertad”.

Así, fue muy crítico con el bipartito de PP y Vox, resaltando que “la igualdad real y la protección no pueden depender de una disciplina de voto ni de un pacto de sillones solo por mantener los equilibrios políticos”, con tirón de orejas incluido a los populares, con quienes Atrévete Orihuela ha organizado la programación para conmemorar el Orgullo, por votar en contra de la continuidad de servicios de asesoramiento como Orienta o de la creación de un servicio municipal de orientación y apoyo psicológico gratuito.

Todo ello, añadió, pese a estar recogido en el Plan de Diversidad de la ciudad de Orihuela, la hoja de ruta del municipio hasta 2029. Precisamente, la concejala de Bienestar Social, Agustina Rodríguez, puso el énfasis en la probación de este plan, por primera vez en la ciudad y en la comarca, con 27 medidas como cursos de capacitación del personal municipal, la creación de un observatorio para la prevención y erradicación del discurso de odio, la adopción de protocolos de atención a personas víctimas de delitos de odio, un punto municipal de información y asesoramiento y campañas de sensibilización.

Ser trans

“Ser trans en Orihuela o en cualquier pueblo de la Vega Baja no es una patología. La única patología social que urge erradicar de una vez por todas es la transfobia, el prejuicio rancio y el acoso de quienes pretenden legislar y opinar sobre cuerpos y trayectorias de vida que ni comprenden ni respetan”, prosiguió Bravo, para después recalcar el peso que tiene la Iglesia en una ciudad como la oriolana y pidiendo, por eso mismo, que deje de ser “un espacio de exclusión y entienda que ninguna fe puede construirse sobre el rechazo, el odio o la humillación”.

Ante una Glorieta que posiblemente acusó en asistencia que jugaba la selección española en el Mundial, reclamó que se luzcan los colores con Orgullo y al grito unánime de “Orihuela es diversa, plural, rebelde y está orgullosa de todas sus gentes”. Sin armarios de cristal ni tener que vivir bajo sospecha ni pedir perdón por existir.