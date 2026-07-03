Barranco Rubio: una playa en Orihuela Costa adaptada al baño para movilidad reducida pero sin acceso

El Ayuntamiento de Orihuela ha licitado el servicio de transporte lanzadera con un vehículo y conductor destinado al traslado de usuarios entre las calles Lope de Vega y Calderón de la Barca, en Campoamor, con destino a la playa de Barranco Rubio, sobre todo para facilitar la accesibilidad a personas con movilidad reducida.

Porque se da la paradoja de que esta playa dispone de servicios específicos de atención y baño adaptado para usuarios con discapacidad, pero no hay acceso real al arenal. "Existen importantes dificultades de accesibilidad para el acceso efectivo a la playa", reconoce la propia licitación, promovida por la Concejalía de Costa, que dirige Manuel Mestre (Vox), que atribuye este problema, principalmente, a que no funciona, desde hace cuatro veranos, el ascensor que comunica la zona superior con el acceso al arenal.

"El ascensor se encuentra ubicado en el interior de un edificio privado, y hasta la fecha no ha sido posible alcanzar un acuerdo que permita restablecer el servicio y garantizar su utilización pública en condiciones adecuadas", prosigue la misma propuesta de contrato, que también reconoce que esta situación provoca que personas con movilidad reducida, usuarios del servicio de baño adaptado, personas mayores y familias con dificultades de desplazamiento no puedan acceder a la playa en condiciones de igualdad, seguridad y accesibilidad universal, quedando limitado el uso efectivo de una playa expresamente destinada a tal finalidad.

Así, justifica la necesidad de articular una solución provisional mediante la implantación de un servicio de transporte lanzadera que permita salvar el desnivel y las dificultades de acceso, garantizando el acceso de los usuarios desde la zona de parada habilitada en vía pública hasta el acceso a la playa, también para facilitar la movilidad de usuarios y turistas en general durante el periodo estival y contribuir a la ordenación del tráfico y a la sostenibilidad del entorno.

Esta iniciativa se puso en marcha como alternativa a uno de los dos ascensores del edificio Miraver, principal acceso de bañistas a la playa de Barranco Rubio, que está fuera de servicio desde 2023. Tras las múltiples quejas, el verano siguiente se barajó la posibilidad de un contrato menor de reparación con un importe de 17.537 euros, pero finalmente la Concejalía de Costa habilitó esta solución "provisional", con un coste de 6.534 euros durante un mes -a 180 euros por día-, que repitió en 2025, aunque ya entonces el edil dijo que estaba intentando formalizar un convenio, que no llegado a materializarse. El principal inconveniente para llegar a un acuerdo con la comunidad de propietarios era que los vecinos solicitaban una serie de condiciones que implicaban un gasto no previsto para el Ayuntamiento, como que se adecente la entrada y que se instale una cámara de seguridad.

El edificio privado Miraver, que data de 1966, dispone de dos elevadores, con la paradoja de que los gastos de mantenimiento los paga el Ayuntamiento, pero no son de su propiedad. Ni el Consistorio ni la mercantil que se encargó en su día de urbanizar Campoamor, primero privada y después cedida a la Administración local, encontraron los documentos que avalen que son municipales. Solo uno de ellos está operativo, mientras que el otro está por cuarto verano sin funcionar.

Nuevos ascensores

Los presupuestos de 2024 ya contemplaban 250.000 euros para la adquisición e instalación de tres nuevos ascensores para facilitar la accesibilidad a personas con movilidad reducida, uno en Punta Prima, donde el actual, que data de 2010, para una playa que solo cuenta con unas escaleras de gran desnivel, sufre continuas averías, y dos en Barranco Rubio. Ya el año pasado el área que dirige Mestre decidió licitarlos por separado ante los problemas con el convenio con la comunidad de propietarios de los de Barranco Rubio, algo que aún no se ha producido.

Monovolumen

Ahora, para la licitación de la lanzadera -o monovolumen- el cálculo se ha hecho entre el 1 de julio y el 15 de septiembre, ambos inclusive. El servicio se prestará con carácter diario, incluidos sábados, domingos y festivos, con una duración máxima de 5 horas, en horario de 10 a 15 horas. En total, 77 días naturales que suman 385 horas, a 55 euros la hora, por lo que el presupuesto base es de 27.718 euros (IVA incluido), aunque se reducirá, ya que la licitación se ha publicado esta misma semana y las empresas tienen un plazo para presentar ofertas hasta el próximo día 15.

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El propio pliego indica que la fecha prevista para el inicio de la prestación era el pasado día 1, "siempre que la tramitación administrativa del expediente lo permita", y consta que en caso de que el inicio efectivo de la prestación se produzca con posterioridad, el número de horas efectivamente prestadas se reducirá proporcionalmente, prorrateando la cantidad a percibir en función de los servicios realmente efectuados por el contratista, de acuerdo con el precio resultante de la adjudicación. Eso sí, con la posibilidad de una prórroga del periodo estival del año que viene.