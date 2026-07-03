Un hombre muere ahogado en la playa del Acequión de Torrevieja

Un hombre ha fallecido en la mañana de este viernes en la popular playa del Acequión de Torrevieja. El Centro de Información y Coordinación de Urgencias de la Generalitat (CICU) ha informado de que a las 10 horas ha recibido un aviso que alertaba de que habían sacado del agua a un varón que estaba inconsciente. Las mismas fuentes indican que no se dispone de la edad de la víctima, aunque fuentes de la Policía Local han señalado a este periódico que la víctima tendría entre 70 y 80 años, sin que hayan trascendido más detalles.

El equipo sanitario de la ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) le ha realizado en la orilla reanimación cardiopulmonar básica, pero cuando ha llegado el médico del SAMU ha comprobado que no había signos de constantes vitales y ha confirmado su fallecimiento.

Evitar ahogamientos

Las causas del ahogamiento las determinará la autopsia, según ha señalado el CICU, que también ha recordado que en la web del Servicio Emergencias Sanitarias de la Conselleria de Sanidad se pueden consultar, entre otros, los consejos para prevenir ahogamientos. En la población adulta la mayoría de ahogamientos se producen por el baño en solitario en el mar, algo que se aconseja evitar, ya que ante un incidente es más difícil que alguien pueda prestar socorro: la mejor prevención es la compañía. Además, un simple mareo es suficiente para ahogarse en tan solo 40 centímetros de profundidad.

Con todo, la Policía Local ha indicado también que la Guardia Civil se ha hecho a cargo de las pesquisas de investigación para aclarar los hechos.

Playa de niños y mayores

Esta playa ocupa unos 20.000 metros cuadrados en aguas interiores del puerto torrevejense, y miles de usuarios la utilizan todos los veranos, caracterizándose por ser una tranquila playa urbana, sin oleaje y aguas poco profundas. Por eso, suele ser la elegida por muchas familias personas mayores, con terrazas de restauración a escasos metros del agua y un mercado de inmobiliario que vende alojamiento en primera línea.

Aunque el riesgo de ahogamiento por el estado del mar es mínimo, sí se producen urgencias en un espacio que concentra a miles de personas, que son atendidas por los socorristas de la cercana playa de Los Náufragos.

El pasado 21 de junio, otro hombre fue rescatado inconsciente en la zona de calas de Cabo Cervera, al sur de la playa del mismo nombre de la ciudad salinera, un tramo sin dispositivo de socorrismo y considerado peligroso en caso de oleaje -como era el caso-, sin que los servicios sanitarios pudieran reanimarlo.

En este caso, se trataba de un joven, de 23 años y nacionalidad argelina. Hasta el lugar, situado a la altura de la calle Comunidad de Madrid, se desplazó una unidad del SAMU, cuyo equipo médico intentó reanimar al bañista con las prácticas de reanimación avanzada, pero no hubo respuesta y finalmente solo pudieron confirmar su fallecimiento.

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Peligroso

A diferencia del Acequión, esta larga zona de acantilados del litoral torrevejense es muy apreciada por los bañistas en temporada alta por quedar libre de masificación al ser menos frecuentada por los turistas, pero carece del servicio de vigilancia y socorrismo que establece del Ayuntamiento de Torrevieja en las playas. Es, además, un tramo de costa especialmente peligroso cuando el mar presenta oleaje. En esta zona, que adolece de falta de información pública para advertir tanto de la ausencia de los servicios de socorrismo como de su peligrosidad en situaciones de oleaje medio o fuerte, se han producido varios fallecimientos de bañistas por ahogamiento en los últimos años.