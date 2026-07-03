El Hospital Vega Baja refuerza su plantilla con 14 Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería 

La Conselleria de Sanidad ha creado un total de 14 plazas de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) en el Hospital Universitario Vega Baja de Orihuela que se incorporarán a la plantilla estructural del centro hospitalario.

Los nuevos profesionales se contratarán en los próximos días siguiendo el procedimiento establecido en la normativa sanitaria, a través de las Listas de Empleo Temporal de la Conselleria de Sanidad.

Tras realizar una valoración de las necesidades asistenciales, la dirección del Departamento de Salud de Orihuela destinará estos profesionales a las unidades con mayor actividad, con el objetivo de reforzar la atención a los pacientes y seguir garantizando una asistencia sanitaria de calidad.

Labor asistencial

Los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería desempeñan una función fundamental en la atención diaria a los pacientes. Entre sus cometidos se encuentran los cuidados básicos, el apoyo en las actividades de la vida diaria, la colaboración con el personal de enfermería y el acompañamiento a pacientes y familiares, contribuyendo de forma decisiva a la humanización, la seguridad y la continuidad de los cuidados.

Este refuerzo de personal viene a cubrir la creciente demanda asistencial del Hospital Universitario Vega Baja, centro de referencia para una población de más de 183.000 personas en una comarca caracterizada por una gran densidad demográfica y crecimiento poblacional.

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Además, a finales de este año está prevista la finalización de las obras de ampliación del hospital, una actuación que incrementará en un 40% la superficie asistencial del centro y permitirá seguir adaptando los recursos humanos y materiales a las necesidades actuales y futuras de la población.