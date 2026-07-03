De iglesia a hotel de asociaciones en Torrevieja: 256.000 euros para las obras de adecuación
La actuación permitirá transformar el inmueble, en la calle Tritón, en un espacio de cerca de 1.300 metros cuadrados destinado a sala polivalente y centro logístico del equipo municipal de Parques y Jardines
El Ayuntamiento de Torrevieja ha licitado las obras de adecuación de la iglesia del Salvador, en la calle Tritón, para convertirla en la Casa Polivalente de Asociaciones, también conocida como Hotel de Asociaciones, una de las actuaciones comprometidas por el equipo de gobierno del PP -en su programa electoral- para dar respuesta a una demanda histórica del tejido asociativo del municipio.
El presupuesto base asciende a 256.086 euros para ser sede de la participación ciudadana a través del voluntariado y el trabajo que desarrollan diariamente decenas de entidades sociales en beneficio de la ciudad, según informó este viernes el concejal secretario de la junta de gobierno local, Federico Alarcón.
Este importe se suma al desembolso que ya realizó el Consistorio con la compra de este inmueble, por 251.000 euros, para usarlo como dependencias municipales, sin que en aquel momento -diciembre de 2024- trascendieran más detalles, cuando el Obispado se desprendió del último templo que levantó en la ciudad, en 2013, para liquidar el préstamo de 770.000 euros que empleó para construirlo sobre suelo municipal con la idea de atender las necesidades de culto de los vecinos de la extensa área residencial de Torreblanca, un continuo de miles de viviendas turísticas ubicado entre el norte del casco urbano de Torrevieja y la pedanía de La Mata.
En concreto, el objetivo es que el espacio acoja a asociaciones inscritas en el registro municipal pertenecientes a las concejalías de Participación Ciudadana, ONG y Voluntariado, Personas Mayores y Extranjería, proporcionando a estos colectivos instalaciones adecuadas para reuniones, formación, atención a usuarios y organización de actividades.
Modificaciones
El proyecto contempla una reorganización interior de los espacios, la instalación de un nuevo sistema de climatización, la mejora de las condiciones de salubridad y funcionalidad y todas las actuaciones necesarias para obtener la correspondiente licencia de actividad como edificio administrativo destinado a oficinas y espacios de uso compartido.
La actuación respetará la estructura existente del edificio, sin modificar su configuración exterior, centrándose en la redistribución de las dependencias interiores, la renovación parcial de las instalaciones eléctricas, la compartimentación de nuevos espacios, la mejora de la accesibilidad y la adaptación del inmueble a toda la normativa vigente en materia de seguridad, evacuación, protección contra incendios, accesibilidad universal, eficiencia y funcionalidad.
Espacio
El edificio contará con una superficie cercana a los 1.300 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas, además de un garaje en la planta sótano que será utilizado como centro logístico del equipo municipal de Parques y Jardines.
Así, se contará con una gran sala polivalente de usos múltiples de 277 metros cuadrados, destinada a reuniones, jornadas, formación y actividades de gran formato; seis salas principales distribuidas entre la planta baja y la primera, con superficies próximas a los 60 metros cuadrados, que podrán ser utilizadas por las distintas asociaciones y otras dependencias complementarias, despachos, almacén, distribuidores y aseos, incluyendo servicios adaptados para personas con movilidad reducida.
El proyecto prevé un aforo aproximado de 98 personas, garantizando recorridos de evacuación, señalización y medidas de seguridad plenamente adaptadas a la normativa vigente.
Hospital
La junta de gobierno también dio luz verde a la concesión de licencia y autorización para el inicio por parte de la Generalitat de las obras para la ampliación del servicio de Hemodiálisis del Hospital de Torrevieja, una actuación que la Conselleria de Sanidad adjudicó el pasado mes de junio por 724.000 euros para sumar ocho puestos para pacientes crónicos a la treintena actual con un plazo de ejecución de ocho meses.
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