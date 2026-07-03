El nuevo servicio de bus urbano de Torrevieja arranca el día 27

Como por fascículos. Así va a ser el despliegue del ansiado nuevo transporte urbano de Torrevieja, que ha iniciado su implantación con un calendario por fases que culminará en 2027 con una flota renovada. Como todo gran estreno que se precie, las grandes incógnitas se irán resolviendo a lo largo de este mes, como hecho aposta para mantener la expectación en torno a un contrato -de 67 millones de euros- que el propio concejal de Transportes, Antonio Vidal, definió este viernes como "el más complejo que se ha tramitado en este municipio en su historia".

El edil presentó la hoja de ruta para transformar la movilidad urbana junto a Luis González, director de zona Levante de Avanza, la empresa adjudicataria, "con la que ahora vamos a tener un matrimonio, y esperemos que sea muy bien avenido", remarcó, aunque en realidad es la misma mercantil que hasta ahora presta un servicio que acumula demasiadas deficiencias reconocidas por todos y sufridas por los usuarios, algo que se intenta dejar atrás con nuevas líneas, más frecuencias, tecnología, otras tarifas -se acaba la gratuidad para empadronados- y 32 autobuses de bajas emisiones.

Al grano, después de que el contrato se formalizara en abril -y el acta de inicio el pasado martes-, ya hay fecha: la nueva red de líneas comenzará a funcionar el 27 de julio. El concejal explicó que durante las últimas semanas ya se ha completado toda la fase técnica previa, con la definición definitiva de itinerarios, ubicación de paradas, pruebas de recorrido, medición de tiempos de viaje y configuración de las frecuencias de las nuevas líneas. Paralelamente, se ha llevado a cabo la contratación de personal, la preparación de las campañas informativas y la adecuación de oficinas de atención al usuario.

El nuevo contrato amplía la cobertura para conectar mejor los barrios y urbanizaciones, reforzar los enlaces con el Hospital Universitario, centros de salud, colegios, institutos, playas, mercadillos y La Mata. Con todo, Vidal reconoció que en estos momentos se está terminando de preparar las últimas paradas, sobre todo de la línea circular y la lanzadera hospital.

Las cifras del nuevo servicio / INFORMACIÓN

El mes del cambio

Esta primera fase se ha denominado el mes del cambio, para que los ciudadanos conozcan y se familiaricen con el nuevo servicio antes de su entrada en funcionamiento, según el propio edil. Así, el próximo lunes se abrirán las oficinas de atención al usuario, donde se ofrecerá información personalizada y se iniciará la gestión de los futuros títulos de transporte. Se pasa de un punto informativo en el Ayuntamiento a cuatro: la calle Mayor (número 32), Patricio Pérez (número 17), la avenida de Delfina Viudes (número 12) y la estación de autobuses (calle del Mar, 50), en horario de 10 a 14 horas y de 16 a 20.

Pero no será hasta el 13 de julio cuando se publiquen los planos completos de la nueva red de líneas, mientras que el día 20 se realizará la difusión oficial de las frecuencias de paso. Lo que sí se sabe es que el nuevo modelo contará con 12 líneas (nueve diurnas y tres nocturnas), ampliando la cobertura a barrios y urbanizaciones e incorporando un servicio de transporte a demanda para determinadas zonas, y reducirá prácticamente a la mitad los tiempos de espera con respecto al servicio anterior. Esto es, en estos momentos hay unas frecuencias mínimas de 40 minutos en los días laborales y de entre 60 e incluso 80 minutos en los fines de semana y festivos. Ahora pasará a ser de entre 20 y 22 minutos de lunes a domingo.

El día 24 se activará la página web del servicio, con acceso mediante códigos QR instalados en marquesinas y autobuses, y desde ese día hasta el 26 se instalará la información definitiva en marquesinas, nuevas paradas, oficinas y puntos municipales.

Vidal también avanzó que la Policía Local está señalizando ya las paradas, pero que la información de líneas y horarios no se va a cambiar hasta tres días antes de comenzar el próximo 27 para evitar confusiones. En cuanto a las nuevas marquesinas -en total 181-, con una inversión aparte de 1,5 millones, aseguró que se comenzará a desplegar en el primer trimestre del año que viene.

Una "parada" de bus en la playa de Los Locos, únicamente señalizada con un papel en una farola / D. Pamies

Segunda fase: tarifas

Por el momento, el servicio arrancará con las tarifas actuales hasta que llegue la segunda etapa de implantación, durante el mes de octubre, algo que se adelanta varios meses con respecto al calendario inicialmente previsto en el contrato. Durante esta fase comenzará la implantación de las nuevas tarjetas y bonos de transporte, que convivirán con las vigentes hasta finales de año para facilitar la transición entre ambos sistemas.

Habrá un bono para mayores de 65 años, pensionistas y personas con discapacidad de un 33 % que será gratuito. Otro especial para familias numerosas, parados de larga duración y jóvenes menores de 26, que saldrá a 0,88 euros. Otro pensado para turistas con un coste de 10 euros durante tres días o 18 para una semana. El bono ordinario será de 1,5 euros el trayecto, con posibilidad de reducirlo a 1,1 con la tarjeta multiviaje. El mensual tendrá un coste de 44 euros. Todos ellos ofrecen transbordo gratuito.

Además, se pondrá en funcionamiento el sistema de prioridad semafórica para los autobuses, una mejora tecnológica que permitirá reducir los tiempos de recorrido, mejorar la puntualidad y aumentar la regularidad del servicio., además de carriles bus exclusivos o con prioridad en Gregorio Marañón, Ramón Gallud, Apolo y Orihuela.

Paralelamente, continuarán los trabajos de adaptación de las instalaciones para la futura incorporación de la flota eléctrica.

Tercera fase: la renovación de la flota

La última fase del proyecto se desarrollará durante 2027 para lograr la modernización integral el próximo verano. Entre marzo y junio, se incorporará progresivamente la nueva flota definitiva compuesta por 32 autobuses de bajas emisiones, de los cuales seis serán eléctricos y 26 híbridos, sustituyendo de forma definitiva el parque móvil provisional. El nuevo servicio supondrá prácticamente duplicar la capacidad actual, pasando de los 17 vehículos disponibles (14 en servicio y tres de reserva) a un total de 32, lo que permitirá mejorar notablemente las frecuencias y ampliar la cobertura del servicio.

Asimismo, durante esta fase se implantarán los nuevos sistemas digitales embarcados que permitirán consultar la información, validar títulos mediante dispositivos móviles, pagar directamente con tarjeta bancaria y disponer de un transporte completamente digitalizado.

También finalizarán las nuevas instalaciones del servicio, que incluirán cocheras, talleres, oficinas, base operativa e infraestructura de recarga para la nueva flota eléctrica -ahora se inicia la redacción del proyecto y la ejecución de las obras deberá culminar en 10 meses-.