ORIHUELA
Alerta en Orihuela Costa por un incendio junto a viviendas en Villamartín ya controlado
Nueve dotaciones Bomberos Forestales y del Consorcio intervienen en la extinción de un fuego a escasos metros del campo de golf y zonas densamente habitadas
Un incendio afectó este domingo a última hora de la tarde a una zona de pinar muy próxima a zonas residenciales de Villamartín, en Orihuela Costa. Los efectivos de bomberos del Consorcio Provincial intervinieron para extinguir las llamas que se originaron junto a la calle Antillas y Wagner, en el interior de la costa oriolana donde las áreas residenciales se alternan con algunas zonas de pinada y ramblas y muy cerca del campo de golf de Villamartín. Según fuentes del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Orihuela el incendio fue controlado y se daba prácticamente por extinguido sobre las 22.30 horas.
El Consorcio Provincial de Bomberos confirmó a INFORMACIÓN la movilización de cuatro dotaciones de bomberos forestales de la Generalitat y cinco del Consorcio de Bomberos en las tareas de extinción.
Algunos residentes han dejado sus viviendas de forma voluntaria. En los últimos veranos se han sucedido varios siniestros similares con fuegos que han calcinado zonas forestales protegidas situadas junto a las riberas de las ramblas que no han sido urbanizadas.
Episodios similares
En las últimas primaveras y veranos se han registrado varios episodios similares en la franja litoral oriolana, con fuegos que han afectado a zonas de matorral, pinar o vegetación seca situadas junto a urbanizaciones. Estos siniestros suelen generar alarma por la rápida propagación de las llamas, que alcanzaron varios metros de altura este domingo, en terrenos secos y por la escasa distancia entre la vegetación y las viviendas.
Buena parte de estos espacios se localizan en áreas que quedaron sin urbanizar entre sectores residenciales. En algunos casos se trata de suelos vinculados a ramblas o zonas con valor ambiental y protegidas al ser suelos forestal, donde la vegetación crece junto a calles, parcelas privadas y complejos de viviendas.
La presencia de pinar y matorral junto a viviendas, en estos momentos con un grado de ocupación muy importante, obligó a movilizar recursos con rapidez para evitar que el fuego alcanzara o se extendiera zonas residenciales próximas.
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