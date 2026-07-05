Cerrado por verano: el recorte de horarios en los museos de Orihuela sube la temperatura

Recorrer la casa donde vivió Miguel Hernández con su familia, descubrir obras de arte religioso, disfrutar de los pasos procesionales de la Semana Santa oriolana -declarada de Interés Turístico Internacional-, conocer la tradición festera o contemplar restos de la antigua muralla y de viviendas islámicas... Si está pensando realizar una visita hoy a algún museo de Orihuela, debe saber que cierran este verano todas las tardes y los domingos, una medida que está generando cierta polémica desde que ha empezado a aplicarse hace unos días -y hasta el 13 de septiembre-. El nuevo horario, de 9 a 15 horas de lunes a viernes y de 9 a 14:30 los sábados, se ha establecido por decisión de Orihuela Cultural, la empresa municipal que gestiona el Teatro Circo y los espacios museísticos de la ciudad.

A la pregunta que suele realizarse el personal cuando hace alguna crítica -aquello de ¿Orihuela, gran ciudad?-, se suma la de ¿ciudad turística? Porque desde algunos sectores -incluyendo los propios museos- se cuestiona que no se aproveche el tirón veraniego, máxime teniendo en cuenta además que se celebran las fiestas de la Reconquista y de Moros y Cristianos, del 11 al 25 de este mes, declaradas de Interés Turístico Nacional, que atraen a miles de visitantes. Por poner un ejemplo, el año pasado durante esos días festivos se produjo un incremento de un 40 % en las visitas a los museos.

La gerente de Orihuela Cultural, Nuria Masip, explica a este periódico que se ha apostado por el horario de las noches, de 20 a 24 horas, y una programación nocturna para vivir los museos de una forma diferente en la época estival, con actividades el 31 de julio en el colegio Santo Domingo y la Casa Museo Miguel Hernández, donde se volverá a repetir el 28 de agosto, así como una gincana infantil en el Museo de la Muralla el 11 de septiembre.

Actividades nocturnas en los museos / Información

"Las estadísticas de años atrás nos decían que ni los domingos ni las tardes venían turistas", afirma Masip, que añade que por eso "es una buena opción ampliar una hora por la mañana para aprovechar las horas frescas e incorporar noches para que los visitantes puedan visitar los museos".

Además, "se han tenido en cuenta las excursiones de día programadas por asociaciones o por el Imserso e incluso que los cruceristas terminan las visitas a medio día", prosigue, al tiempo que destaca que este horario ya se hace en ciudades como Murcia, donde los museos cierran por las tardes, sin olvidar que las noches de verano, que ya se hicieron el año pasado, "tienen más afluencia y son una buena opción para el verano".

Más visitas

Mientras, algunos espacios patrimoniales están teniendo un éxito rotundo en este primer semestre del año. Prueba de ello es el Museo Diocesano de Arte Sacro, en el Palacio Episcopal de Orihuela -declarado BIC-, que con cifras récord se consolida como un referente cultural y turístico imprescindible en la Comunidad Valenciana. El balance arroja 6.740 visitantes, a los que se suman los 10.479 de la catedral y 5.233 de la Capilla del Loreto. En total, 22.452 visitantes que contrastan con los 13.291 en el mismo periodo del ejercicio anterior (3.935, 7.160 y 2.196 por espacios, respectivamente).

Así han quedado las campanas de la Catedral de Orihuela tras su restauración / Áxel Álvarez

A todo ello se suma el gran poder de atracción que han tenido las exposiciones temporales, sobre todo la exhibición de las campanas antes de que regresen al campanario de la seo, con 31.409 visitas, seguida de la muestra sobre José Soler Cardona (5.972) y el Cristo de la Agonía de Salzillo, que se expuso en el museo antes de procesionar este año incorporando a la Magdalena (1.916), mientras que el año pasado hubo 2.808 visitas a la exhibición del tesoro artístico de Santiago, 10.662 a Signo y 1.277 a Floreciendo con Arte. Sin olvidar que muestra de forma permanente obras tan atractivas como La tentación de Santo Tomás, de Velázquez.

La casa del poeta

La Casa Museo Miguel Hernández ha registrado durante el primer semestre de 2026 la cifra de 23.953 visitas, siendo febrero el de mayor número. De ellas, un 6 % tiene procedencia local, un 33 % de la Comunidad Valenciana, un 57 % de otras comunidades autónomas, un 2 % de Unión Europea y un 1 % del resto del mundo.

A lo largo de este semestre, el espacio que abre al público la casa donde vivió el poeta con su familia, pudiendo visitar la habitación, la cocina, el patio con el cobertizo para las cabras y el huerto, en el que se encuentra la famosa higuera que tantas veces le inspiró en sus versos, ha organizado exposiciones como Indómito, de Fernando Somé, y Vida, Amor y Muerte: una elegía a Miguel Hernández, disponible hasta septiembre, de la autora hispano-chilena Maite Barros.

También ha desarrollado programas como En Casa de Miguel con…, que ha reunido autores de Madrid, Valencia, Murcia o Granada para dar a conocer sus obras en el patio de la Casa Museo, así como el programa Noche en el Museo para el verano, que se inició el pasado 26 de junio dedicado al primer poemario de Miguel Hernández Perito en Lunas, contando con observación astronómica a cargo del Mudic, talleres infantiles, proyección de cine de época y una acampada que permitió por primera vez a un reducido número de niños y niñas pasar la noche bajo la luna, en la misma naturaleza que inspiró al universal poeta oriolano.

Su director, Tomás Serna, destaca también actividades que atraen visitantes como el Mercado Medieval, el inicio de la Senda del Poeta o la Noche de los Museos o incluso el hecho de que Miguel Hernández apareciera en las pruebas de la PAU en comunidades cercanas como la Región de Murcia, un aspecto que provoca la llegada de grupos de centros de enseñanza en primavera.

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A los datos cuantitativos, Serna añade algunos otros cualitativos, como "los visitantes que programan su viaje desde México, Argentina o Chile con destino a Europa y tienen en su parada, junto al Prado o la Torre Eiffel, la Casa Museo del oriolano Miguel Hernández", concluye.