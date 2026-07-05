Orihuela renueva su Toma del Castillo: abandona la Glorieta y el formato tradicional

Las calles de Orihuela se preparan ya, engalanadas, para la Reconquista, ya en la cuenta atrás para la exaltación festera, el próximo sábado, en un acto en el que se impone el toisón y se le hace entrega del bastón de mando a la Armengola, la contrabandista Pilar Hernández Gutiérrez. Las fiestas de Moros y Cristianos pretenden marcar tres hitos este año para que se queden para los venideros.

Uno de ellos se presentó cuando se dio a conocer el cartel oficial, que recrea uno de los momentos más emblemáticos, la salida de la heroína oriolana al balcón del Ayuntamiento con la Gloriosa Enseña del Oriol, cuando se interpretó el himno del que ya disponen los festeros por primera vez en unas fiestas que suman más de 50 años de historia.

El otro fue el desembarco del bando moro en la Costa, un acto organizado por la embajada que encabezan los Moros Abdelazíes y que la Asociación Santas Justa y Rufina pretende que se siga repitiendo para hacer partícipe al litoral. Precisamente, esto conecta con el tercero: la Toma del Castillo, que cambia por completo el formato, con nueva ubicación y el uso de tecnologías.

Enrique Riquelme, presidente la organización festera, ha avanzado a este periódico algunos pormenores del evento que se celebrará el martes 21 en la plaza Ramón Sijé, cuando hasta ahora tenía lugar en la Glorieta Gabriel Miró. Como es tradicional, estará precedido de la Guerrilla Única de la Pólvora, que, a juzgar por las inscripciones, promete un récord de participación en este pasacalle en el que cada bando dispara trabucos y arcabuces en una exhibición de arcabucería y pólvora. En esta ocasión, el recorrido será el mismo, pero a la inversa, partiendo de la Glorieta hasta el paseo Calvo Sotelo, con la idea de que los tiradores y los cargos festeros participen en la posterior toma del castillo.

Plaza Ramón Sijé, donde se recreará por primera vez la Toma del Castillo / Loreto Mármol

Hasta ahora, los dos bandos escenificaban teatralmente las batallas, con la recreación del Pacto de Tudemir del año 713, la reconquista por parte del bando de la media luna y la representación de "La puerta de la traición" bajo el prisma de la cruz, incluyendo la izada de las banderas en la fortaleza.

Ahora, se representará solo la leyenda de la Armengola. De esta forma, se hilvana el contenido con "el desembarco en la costa y la reconquista al pie del monte de San Miguel", explica Riquelme, que adelanta que no habrá castillo, al menos, no como hasta ahora se conocía.

La dana de septiembre de 2019 se llevó por delante el que había. Justo ese año se había estrenado un espectacular castillo festero de 26 metros de largo, 11 de alto y 9 de fondo, el más grande de España en su categoría. Desde entonces, la asociación alquilaba una fortaleza, "pequeña y cara", manifiesta Riquelme, por lo que se ha optado por proyectarlo sobre la fachada del Centro Cultural Miguel Hernández y la Antigua Caja de Ahorros de Monserrate, recientemente rehabilitada.

Espectáculo audiovisual

Será un espectáculo de imagen y teatralización que impregnará todos los sentidos. Para ello, la asociación ha preparado un mapping, una técnica audiovisual que proyecta imágenes, animaciones y vídeos sobre una fachada, haciendo que el contenido se adapte y se creen ilusiones ópticas que harán que el inmueble cobre vida y sea un elemento más de la representación histórica que promete ser "un sistema inmersivo en 3D acompañado con música y baile", define Riquelme.

Posteriormente, el Alcaide del Castillo, Raúl Muñoz Pascual, de Moros J'Alhamed, pronunciará su discurso.

"Estamos tratando de darle la importancia que se merece y que sea el acto central de las fiestas", prosigue Riquelme, teniendo en cuenta que la recepción (el miércoles 15) y la exposición pública del Oriol, en el Día del Pájaro -el viernes 17-, lo organiza el Ayuntamiento y sin olvidar la Ofrenda de Flores -el 19-, uno de los momentos más emotivos de las fiestas, el Desfile Infantil -el 22-, con la importancia de que "los festeros sigan creciendo", seguido de la Retreta el jueves 23 para llenar las calles de ambiente festivo y humor antes de la Entrada Cristiana el viernes 24 y la Entrada Mora el sábado 25, con sus boatos y su despliegue de trajes, música y color.

Renovación

"Queremos darle más envergadura a la Toma del Castillo", insiste Riquelme, para "llevar las fiestas hacia el futuro", renovando "unos actos envejecidos". Un cambio que "es arriesgado", reconoce, "pero hay que ir hacia adelante". Con todo, hace hincapié en que la modificación se ha decidido en la junta central con el respaldo de los 18 presidentes de las diferentes comparsas, porque "las decisiones se tienen que tomar por mayoría absoluta y si hay disenso se trabaja en un acuerdo", remarca.

En este sentido, recalca que se trabaja para que estas celebraciones "no sean solo fiesta, copas y noche". Prueba de ello, es que se le intenta dar un contenido cultural e histórico, por ejemplo, con actividades en el pasado Medio Año Festero que aunaron una participación de unos 1.500 escolares.

No en vano, la asociación, formada por 5.000 personas -alcanzando las 9.000 teniendo en cuenta familias-, está creciendo un 10 %, con la incorporación de una media de 500 festeros al año.

Unas fiestas, recuerda Riquelme, que tienen un impacto económico de 8,5 millones de euros, de los que 3,6 se quedan en la ciudad.

Y después, la mirada se centrará en el desfile por la Quinta Avenida que, con motivo del Día de la Hispanidad, se celebra cada año en la ciudad estadounidense de Nueva York, representando en este caso a España en la edición que se celebrará el 11 de octubre, cuando los festeros oriolanos recorrerán casi 2 kilómetros ante un millón de personas. Con el objetivo de que la declaración de fiestas de Interés Turístico Nacional que se obtuvo en 2017 pase a la categoría de internacional.