Va a retirar su furgoneta del depósito de Orihuela Costa y le pillan con un cargamento de 2.000 artículos presuntamente falsificados valorados en casi 53.000 euros

La Policía Local de Orihuela ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito contra la propiedad industrial tras intervenir un importante cargamento de prendas deportivas, bolsos y complementos de conocidas marcas que, presuntamente, eran falsificaciones.

La actuación tuvo lugar cuando el propietario de una furgoneta acudió al depósito municipal de Orihuela Costa para retirar su vehículo, previamente inmovilizado por carecer de seguro obligatorio.

Durante la entrega del vehículo, los agentes observaron que las puertas traseras no cerraban correctamente. Al solicitar que las cerrara, se comprobó que el interior estaba repleto de bolsas de grandes dimensiones que contenían numerosos artículos de primeras marcas.

Inspección

Ante la cantidad de material localizado, fue necesaria la colaboración de varios agentes para realizar la inspección completa de la mercancía.

El recuento final arrojó un total de más de 2.000 prendas deportivas de diferentes equipos y selecciones nacionales, además de decenas de bolsos y complementos de reconocidas marcas comerciales. El valor estimado de venta al público del material intervenido asciende aproximadamente a 52.945 euros.

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Tras las comprobaciones realizadas, los agentes procedieron a la detención del propietario de la mercancía como presunto autor de un delito contra la propiedad industrial, quedando tanto el detenido como los efectos intervenidos a disposición judicial.