Incendio
Un incendio en Catral acecha al parque natural del Hondo
Tres parques de bomberos y varias unidades forestales trabajan en la zona de vegetación afectada, en las proximidades a la carretera de Dolores
Efectivos de tres parques de bomberos, un helicóptero y varias unidades forestales se están empleando a fondo en un incendio declarado en una zona de vegetación en Catral, cerca del parque natural del Hondo.
El aviso se ha producido este lunes a las 16:33 horas, según ha informado el Consorcio Provincial, que lo ha dado por estabilizado a las 18:51 horas, aunque la intervención sigue en curso hasta que se logre extinguir por completo.
En concreto, el fuego se ha producido en el Camino del Hondo, en las proximidades a la carretera de Dolores.
La zona afectada es de abundante vegetación y se encuentra en la inmediaciones del parque natural del Hondo.
En la zona trabajan un helicóptero y bomberos de los parques de Crevillent, Almoradí y San Vicente, así como tres unidades de bomberos forestales.
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