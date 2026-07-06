Orihuela Costa concatena incendios desde 2023: los vecinos habían alertado del estado de las ramblas hace 12 días

Orihuela Costa concatena varios incendios entre mayo y julio desde hace tres años: en junio de 2023 en la rambla de río Nacimiento, justo un año después ardieron más de 12 hectáreas entre Campoamor y las Ramblas, en mayo de 2025 el fuego afectó a cinco viviendas y este mismo domingo una zona de pinada muy próxima a residenciales y al campo de golf de Villamartín fue pasto de las llamas, que alcanzaron varios metros de altura, generando tal alarma que algunos residentes desalojaron sus casas de forma voluntaria.

Solo unas horas antes un coche se incendió en el peaje de la AP-7 en La Zenia. Aunque los efectivos actuaron con rapidez evitando males mayores, tales sucesos avivaron de nuevo los reclamos para que el litoral disponga de bomberos forestales -unos recursos que dependen de la Generalitat- y también de dotaciones del Consorcio provincial para no depender de los parques de Torrevieja, Almoradí o la propia ciudad oriolana, a más de 30 kilómetros.

Pero sobre todo volvieron a encender la chispa para cargar contra el equipo de gobierno por la falta de mantenimiento y de servicios. Sin ir más lejos, los vecinos dieron la voz de alarma sobre el peligro que supone el estado de las ramblas y la vegetación descuidada que con las altas temperaturas es el combustible perfecto. No en vano, el litoral está plagado de áreas que quedaron sin urbanizar entre sectores residenciales. En algunos casos se trata de suelos vinculados a ramblas o zonas con valor ambiental y protegidas al ser suelos forestales, donde la vegetación crece junto a calles, parcelas privadas y complejos de viviendas.

Reunión urgente

Precisamente, la Asociación de Vecinos Costa Campoamor, que se constituyó hace dos años, solicitó el pasado 24 de junio una reunión urgente con el concejal de Costa, Manuel Mestre (Vox), con el objetivo de trasladarle las principales reivindicaciones por las numerosas deficiencias existentes en materia de infraestructuras, mantenimiento y prestación de servicios públicos.

Así, exponían diversos problemas que afectan de manera directa a la calidad de vida de residentes y visitantes, insistiendo en la necesidad de que el Ayuntamiento adopte medidas eficaces y urgentes para dar respuesta a demandas que los vecinos vienen reclamando especialmente ante la inminente llegada de la temporada estival y el incremento de población derivada de la afluencia de propietarios de segunda residencia y turistas, ya que "tras tres años de mandato, el bipartito sigue sin realizar avances significativos en la situación de abandono y deterioro que atraviesa Campoamor", destacaban en el escrito que 12 días después aún no ha recibido contestación.

Estado de la rambla en Campoamor / Información

El documento reclamaba el mantenimiento y la limpieza periódica de los cauces y márgenes de las dos ramblas que surcan y discurren por toda la zona urbana de Dehesa de Campoamor, concretamente el río Nacimiento y Barranco Rubio en todo su tramo urbano -desde la carretera nacional hasta su desembocadura, incluida la demarcación de Costas-, al ser competencia del Consistorio, como indican el Plan Hidrológico Nacional y diferentes sentencias del Tribunal Supremo, que constatan "son los ayuntamientos las administraciones responsables de la conservación de los cauces públicos hidráulicas en todos sus tramos que discurren por las zonas urbanas".

En riesgo

"Esta situación de falta de mantenimiento de los cauces, junto con infraestructuras maltrechas y cada vez con mayor presión urbanística alrededor de ellas, podría derivar en gravísimas consecuencias tanto en bienes patrimoniales como en riesgo para las personas", advertía el escrito de los vecinos, que insistían en el peligro de incendio por la masa forestal y maleza de materiales de rápida combustión, reclamando prevención y actuación sobre la pinada.

Desembocadura del río Nacimiento / Información

Además, incidían en que no solo es un problema de incendios, sino también por el riesgo de inundaciones ante avenidas de agua y de salubridad, por la proliferación de ratas, insectos y malos olores.

Por ello, exigían intensificar las labores de limpieza y mantenimiento de la pinada, las ramblas y jardines de las distintas urbanizaciones, retirando árboles caídos, ramas secas y matorrales acumulados, así como "la mejora de los sistemas de protección contra incendios para garantizar una respuesta eficaz ante posibles emergencias y evitar incendios como los que se han ido produciendo en todo este tiempo", concluían, sin aún saber que el nivel de alerta y emergencia se repetiría este domingo.