El Palacio de Rubalcava de Orihuela sigue cerrado nueve meses después: el PSOE exige explicaciones

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Orihuela ha registrado dos escritos dirigidos a las áreas de Hacienda y Urbanismo para exigir explicaciones sobre el retraso en la apertura del Palacio de Rubalcava, cuya rehabilitación se dio por finalizada en septiembre con un retraso de casi un año y medio, y un sobrecoste de casi un millón de euros. -la reforma comenzó en marzo de 2023 con un plazo de ejecución de un año y dos meses por 3,8 millones de euros, una cifra que finalmente superó los 4,5 millones-. Incluso, estaba prevista entonces una jornada de puertas abiertas en octubre para que la ciudadanía pudiera conocer el resultado antes de su apertura definitiva. Ni una cosa ni la otra se han producido.

A través de su portavoz, Carolina Gracia, el PSOE ha solicitado información sobre el estado del pago de las certificaciones de obra a la empresa adjudicataria y sobre la tramitación del final de obra, al considerar que la ciudadanía merece conocer por qué el inmueble sigue sin abrir sus puertas pese a los plazos anunciados por el propio Gobierno municipal, ya que a día de hoy el edificio continúa sin una fecha oficial para su puesta en funcionamiento.

La edil ha explicado que "después del importante esfuerzo económico y administrativo que ha supuesto recuperar uno de los edificios más emblemáticos de Orihuela, la ciudadanía merece conocer por qué sigue sin poder disfrutar de este espacio y qué problemas están impidiendo su apertura".

También ha recordado que la rehabilitación fue posible gracias al apoyo de los socialistas a la modificación de crédito que permitió completar la financiación necesaria para ejecutar las obras. "Desde el PSOE entendimos que era una actuación imprescindible para preservar nuestro patrimonio histórico y evitar que un edificio tan emblemático acabara deteriorándose de forma irreversible. Fuimos responsables y antepusimos el interés general para que esta actuación pudiera salir adelante", ha señalado.

Pagos

En este sentido, el escrito presentado en el área de Hacienda solicita información detallada sobre el estado del pago de las certificaciones de obra pendientes a la adjudicataria. Para el grupo socialista resulta especialmente importante conocer esta situación porque el retraso en los pagos puede estar afectando directamente a la capacidad de la mercantil para hacer frente a sus obligaciones con proveedores locales que han participado en la ejecución del proyecto. "No podemos permitir que empresas de Orihuela o de nuestro entorno sufran las consecuencias de una mala gestión administrativa. Si existen certificaciones pendientes de pago, el Ayuntamiento debe explicar cuál es la situación y cuándo tiene previsto regularizarla", ha afirmado Gracia.

Hay que recordar que en febrero el Ayuntamiento debía a la mercantil 300.000 euros que el Consistorio saldaría a través de una transferencia de crédito, y no era la primera vez que la empresa sufría un impago. En 2024, llegó a amenazar con rescindir el contrato por una deuda de más de medio millón de euros de tres facturas y que acabó saldándose sin la suspensión de las obras.

Por otro lado, el escrito dirigido al área de Urbanismo pide información sobre el estado del expediente de final de obra y de todos aquellos trámites administrativos necesarios para la recepción de los trabajos y la posterior apertura del edificio al público.

Así, el PSOE pretende despejar las dudas sobre la situación administrativa y económica del proyecto: "Lo único que pedimos es transparencia y gestión. Queremos conocer qué problemas existen, qué actuaciones se están llevando a cabo para resolverlos y, sobre todo, cuándo podrán los vecinos disfrutar por fin de un edificio cuya rehabilitación era tan necesaria como esperada", ha concluido Gracia.