Torrevieja agiliza la cesión anticipada de los terrenos para la ampliación del hospital

El Ayuntamiento de Torrevieja ha dado un paso para hacer realidad la ampliación del Hospital Universitario de Torrevieja con la firma, por parte del alcalde, Eduardo Dolón, del decreto por el que se admite a trámite el convenio urbanístico de cesión anticipada del suelo dotacional público destinado a esta importante infraestructura sanitaria que se abrió en 2006.

Con esta resolución se inicia oficialmente la tramitación administrativa del convenio, que permitirá poner a disposición de la Conselleria de Sanidad los terrenos necesarios para la futura ampliación del centro hospitalario, una actuación largamente demandada por la ciudad y considerada estratégica para seguir mejorando la atención sanitaria de Torrevieja y de toda su área de influencia.

El convenio contempla la cesión voluntaria y anticipada de la parcela dotacional pública PQM-1, situada en el Sector S-29 "La Ceñuela", con una superficie total de 11.492 metros cuadrados, propiedad de la mercantil Explotaciones Agrícolas La Ceñuela, que además actúa como agente urbanizador del sector, donde se contempla un área residencial con capacidad para 1.347 viviendas y 3.387 nuevos habitantes, además de zona comercial, dotaciones educativas y zonas verdes. La cesión anticipada permitirá agilizar la disponibilidad del suelo sin necesidad de esperar a la finalización del proceso de reparcelación urbanística.

Distribución de los usos del Sector 29 La Ceñuela que contempla 1.300 viviendas / Modificación puntual Sector 29 La Ceñuela / IA

Herramienta urbanística

El informe emitido por los servicios técnicos municipales considera favorable esta fórmula de cesión anticipada al entender que constituye una herramienta urbanística idónea para atender con urgencia el interés general, sin perjudicar la ordenación urbanística del sector ni los derechos económicos del promotor en el futuro desarrollo urbanístico.

El Ayuntamiento ha comunicado con este mecanismo se pretende avanzar en la puesta a disposición de la Generalitat Valenciana del suelo necesario para que la Conselleria de Sanidad pueda planificar y ejecutar la ampliación del Hospital Universitario, uno de los proyectos sanitarios más relevantes para el municipio y para todas las localidades que conforman el Departamento de Salud de Torrevieja.

Exposición pública

Tras la firma del decreto de Alcaldía, el texto inicial del convenio será sometido a un periodo de información pública de 20 días, mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios municipal, con el fin de que cualquier persona interesada pueda presentar las alegaciones que estime oportunas antes de su aprobación definitiva.

Una vez completada esta fase administrativa y resueltas las posibles alegaciones en junta de gobierno local, el Consistorio continuará la tramitación del convenio para culminar la cesión anticipada de los terrenos y favorecer así que la Conselleria de Sanidad pueda disponer cuanto antes del suelo necesario para desarrollar la ampliación del hospital.

En el centro, la CV-95, a desdoblar. A la derecha, los suelos de ampliación del Hospital. A la izquierda los terrenos que concentrarán las 1.360 viviendas, la zona comercial y dotacional educativa / TONY SEVILLA

Plan urbanístico

El pleno de abril aprobó iniciar una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana para dar el visto bueno al plan urbanístico del sector "La Ceñuela", de 399.354 metros cuadrados, a expensas de que fuera definitiva para que el municipio recibiera los 11.492 metros cuadrados de suelo de equipamiento contemplados en ese sector para cederlos a la Generalitat y se llevara a cabo la ampliación del hospital.

Dolón, en una visita al centro hospitalario junto con el conseller Marciano Gómez, informó en febrero sobre la ampliación, ante la presión de los colectivos de ciudadanos que reclaman la mejora de la asistencia sanitaria, señalando que la cesión ya estaba en marcha, al tiempo que concretó la superficie que tendría la parcela sin aludir entonces a la modificación puntual, que comenzó a tramitarse a petición del promotor en 2024.

Poco antes había recibido el visto bueno ambiental de la Generalitat a su propuesta de plan parcial, con el condicionante de obtener la aprobación definitiva a través de la modificación del Plan General -la número 116-.

La parcela objeto de cesión para ampliar el hospital forma parte de un plan urbanístico que inició su tramitación en 2005 para reclasificar suelo rústico a urbanizable, suelo que figura en la planificación desde ese momento con derechos adquiridos.

Ubicación

Los terrenos se sitúan al este del aparcamiento del hospital, zona en la que se va a abrir un nuevo acceso viario al centro sanitario, a la altura del camino de la Comunidad de Regantes Torremiguel. Tanto esta ampliación como el proyecto de desdoblamiento de la carretera CV-95 quedaban supeditados a la modificación del Plan General y la aprobación del proyecto de reparcelación, por lo que el decreto firmado ahora anticipa la cesión..

Zona este del aparcamiento donde se encuentra el suelo de ampliación, junto al acceso a la Comunidad de Regantes Torremiguel / D. Pamies

Sector

Los propietarios del suelo ya aportaron en 2003 al Ayuntamiento -que los cedió a la Generalitat- los 100.000 metros cuadrados de suelo de equipamiento público donde se edificó el hospital, a cuenta de la tramitación de este mismo plan urbanístico y la reclasificación de más de 700.000 metros cuadrados de suelo no urbanizable que pasaría a urbanizable.

Cuando el plan estaba prácticamente aprobado en 2015, el Consell del Botànic lo paralizó y decidió en 2018 proteger infraestructuras verdes del litoral valenciano a través del Pativel, con un corredor entre la laguna de Torrevieja y la Cala Ferrís, lo que afectó aproximadamente al 70 % del planeamiento del sector "La Ceñuela". Los promotores decidieron readaptar su propuesta al Pativel, con una versión adaptada y algo más reducida.

Después, tras el recorrido judicial que los promotores han mantenido contra la Generalitat por el Pativel, una sentencia favorable les devolvió la posibilidad de que, de nuevo, todo el ámbito pudiera ser urbanizable.