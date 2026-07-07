FIESTAS PATRONALES DE COX
Cox encara la semana grande de sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen
La celebración conmemorará el 775 aniversario de la entrega del Santo Escapulario con una imposición abierta al público el próximo 11 de julio
Las Fiestas Patronales de Cox en honor a la Virgen del Carmen mantienen sus principales citas culturales, deportivas, festivas y religiosas, con la solemne imposición del Santo Escapulario el día 11, los actos litúrgicos, los desfiles de Moros y Cristianos, la Ofrenda Floral, la Solemne Procesión de la patrona y una programación que se prolongará hasta el 19 de julio.
El Ayuntamiento de Cox presentó el programa oficial de las Fiestas Patronales 2026, una celebración que reúne tradición, cultura, deporte, música y devoción a la Virgen del Carmen durante el mes de julio. La programación incluye actividades deportivas como el Torneo Virgen del Carmen de Pádel y el LXXII Trofeo Ciclista Virgen del Carmen, además de propuestas infantiles en distintos barrios, exposiciones de pintura, conciertos, homenajes y los tradicionales desfiles de Moros y Cristianos.
Aniversario
Uno de los actos más significativos será la conmemoración del 775 aniversario de la entrega del Santo Escapulario a San Simón Stock. Con motivo de esta efeméride, el 11 de julio se celebrará una solemne imposición del Santo Escapulario abierta a todas las personas que deseen recibirlo.
El cura párroco de Cox, Francisco Román, explicó durante la presentación que el escapulario “no es un amuleto ni un objeto de superstición”, sino “un signo de pertenencia a la Virgen María” y un compromiso de vida cristiana. También invitó a los vecinos a participar en la imposición del 11 de julio como una celebración comunitaria.
Esencia
El programa reserva un papel central a los actos religiosos en honor a la Virgen del Carmen, entre ellos la Ofrenda Floral, los cultos y la Solemne Procesión de la patrona, eje de las fiestas. El alcalde de Cox, Antonio José Bernabéu Santo, destacó que las fiestas “representan la esencia” del municipio y son el momento en el que “tradición, convivencia e identidad se unen” para mostrar la imagen del pueblo a vecinos, visitantes y personas que regresan estos días a la localidad.
Por su parte, el concejal de Fiestas, Andrés Francisco Sáez, subrayó el trabajo de organización realizado durante meses y defendió que el programa busca combinar las tradiciones locales "con actividades modernas, cercanas y participativas" para todas las edades.
El Ayuntamiento también ha previsto un dispositivo especial de seguridad, limpieza y coordinación de servicios municipales durante la semana grande para garantizar el desarrollo de los actos en las mejores condiciones.
Las Fiestas Patronales concluirán el 19 de julio, después de una programación en la que la música, el deporte, la cultura popular, las actividades familiares y la devoción a la Virgen del Carmen volverán a marcar la agenda de Cox. Ya quedaron atrás algunos de los primeros actos del programa, como el encendido del alumbrado extraordinario, el chupinazo de las Reinas y Damas y la propia presentación oficial de las fiestas, celebrada a finales de junio.
En detalle
La programación de fiestas de Cox concentra sus actos principales entre el 13 y el 18 de julio, con cabezudos y volteo de campanas cada jornada, además de juegos infantiles acuáticos en distintos puntos del municipio.
El 13 de julio arrancan las citas del cartel con el torneo de fútbol sala en el Pabellón Municipal, actividades infantiles en la Plaza de la Glorieta, pasacalles con las Reinas y Damas, la inauguración de la exposición de la Escuela de Pintura Municipal Virgen del Carmen y el pregón de Vicente Alonso Quiles, junto a la coronación e imposición de bandas.
El 14 de julio incluye pasacalles, juegos infantiles en el Residencial San Fernando, homenaje a los mayores y la ofrenda a la patrona, la Virgen del Carmen de Cox.
El 15 de julio se celebran juegos infantiles en la Plaza San Isidro y, por la noche, el desfile del Bando Moro, con la participación de Moras Lues, Zíngaros de Arad, Moros Coines y la Corte de Reinas y Damas 2026.
El 16 de julio, día central de la Virgen del Carmen, habrá misas cada hora de 6.00 a 9.00 en el Santuario, juegos infantiles en la Plaza Portichuelo, pasacalles, Santa Misa Mayor y Solemne Procesión.
El 17 de julio será el turno de los juegos infantiles en el Barrio Los Ángeles, el pasacalles de Reinas y Damas, el desfile del Bando Cristiano y el concierto del Grupo Sabor en la Plaza la Glorieta.
La semana grande finalizará el 18 de julio con cabezudos, juegos infantiles en la Plaza San Juan, volteo de campanas y el concierto “Número Uno. Diego Martín” en la Plaza de la Glorieta.
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