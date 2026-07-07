Cox encara la semana grande de sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen

Las Fiestas Patronales de Cox en honor a la Virgen del Carmen mantienen sus principales citas culturales, deportivas, festivas y religiosas, con la solemne imposición del Santo Escapulario el día 11, los actos litúrgicos, los desfiles de Moros y Cristianos, la Ofrenda Floral, la Solemne Procesión de la patrona y una programación que se prolongará hasta el 19 de julio.

El Ayuntamiento de Cox presentó el programa oficial de las Fiestas Patronales 2026, una celebración que reúne tradición, cultura, deporte, música y devoción a la Virgen del Carmen durante el mes de julio. La programación incluye actividades deportivas como el Torneo Virgen del Carmen de Pádel y el LXXII Trofeo Ciclista Virgen del Carmen, además de propuestas infantiles en distintos barrios, exposiciones de pintura, conciertos, homenajes y los tradicionales desfiles de Moros y Cristianos.

Aniversario

Uno de los actos más significativos será la conmemoración del 775 aniversario de la entrega del Santo Escapulario a San Simón Stock. Con motivo de esta efeméride, el 11 de julio se celebrará una solemne imposición del Santo Escapulario abierta a todas las personas que deseen recibirlo.

El cura párroco de Cox, Francisco Román, explicó durante la presentación que el escapulario “no es un amuleto ni un objeto de superstición”, sino “un signo de pertenencia a la Virgen María” y un compromiso de vida cristiana. También invitó a los vecinos a participar en la imposición del 11 de julio como una celebración comunitaria.

Esencia

El programa reserva un papel central a los actos religiosos en honor a la Virgen del Carmen, entre ellos la Ofrenda Floral, los cultos y la Solemne Procesión de la patrona, eje de las fiestas. El alcalde de Cox, Antonio José Bernabéu Santo, destacó que las fiestas “representan la esencia” del municipio y son el momento en el que “tradición, convivencia e identidad se unen” para mostrar la imagen del pueblo a vecinos, visitantes y personas que regresan estos días a la localidad.

Programación de fiestas de Cox 2026 / INFORMACIÓN

Por su parte, el concejal de Fiestas, Andrés Francisco Sáez, subrayó el trabajo de organización realizado durante meses y defendió que el programa busca combinar las tradiciones locales "con actividades modernas, cercanas y participativas" para todas las edades.

El Ayuntamiento también ha previsto un dispositivo especial de seguridad, limpieza y coordinación de servicios municipales durante la semana grande para garantizar el desarrollo de los actos en las mejores condiciones.

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Presentación de los actos de fiestas / INFORMACIÓN

Las Fiestas Patronales concluirán el 19 de julio, después de una programación en la que la música, el deporte, la cultura popular, las actividades familiares y la devoción a la Virgen del Carmen volverán a marcar la agenda de Cox. Ya quedaron atrás algunos de los primeros actos del programa, como el encendido del alumbrado extraordinario, el chupinazo de las Reinas y Damas y la propia presentación oficial de las fiestas, celebrada a finales de junio.